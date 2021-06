MONTRÉAL and VANCOUVER, BC, le 18 juin 2021 /CNW Telbec/ - Rogers Sugar inc. (la « Société » ou « Rogers Sugar ») (TSX: RSI) est heureuse d'annoncer qu'elle a publié son premier rapport sur les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) basé sur les données des deux dernières années. Ce rapport souligne les efforts de la Société en matière de développement durable dans des domaines tels que la consommation d'énergie, la santé et la sécurité des employés ainsi que le renouvellement et la diversité du conseil d'administration. Il aborde également plusieurs sujets importants, notamment l'emballage et l'approvisionnement en matières premières.

« Bien qu'il s'agisse de notre premier rapport, nous sommes, depuis de nombreuses années, engagés à adopter les principes ESG. Ce rapport formalise notre processus et doit être considéré comme une base à partir de laquelle nous allons construire. Au fil du temps, nous avons l'intention de partager des mesures ESG supplémentaires et de déterminer des cibles pour mesurer nos progrès », a déclaré John Holliday, président et chef de la direction de Lantic.

« Conformément à notre engagement en matière de développement durable, nous avons poursuivi notre cheminement au cours des derniers mois, le conseil d'administration ayant approuvé et adopté une politique de diversité et une politique de consultation en matière de rémunération. Nous sommes impatients de continuer à partager régulièrement nos progrès et à continuer de créer de la valeur pour les actionnaires », a conclu M. Holliday.

Le rapport ESG peut être consulté sur le site Web de Rogers Sugar, au www.lanticrogers.com.

À propos de Rogers Sugar Inc.

Rogers Sugar Inc. a été constituée en société sous le régime des lois du Canada. Elle détient la totalité des actions ordinaires de Lantic, et ses bureaux administratifs sont situés à Montréal, au Québec. Lantic exploite des raffineries de sucre de canne à Montréal, au Québec, et à Vancouver, en Colombie-Britannique, ainsi qu'une usine de transformation du sucre de betterave à Taber, en Alberta, seule usine de transformation de la betterave au Canada. En outre, elle exploite une usine de conditionnement et de mélanges sur mesure ainsi qu'un centre de distribution à Toronto, en Ontario. Les produits du sucre de Lantic sont commercialisés sous la marque de commerce « Lantic » dans l'Est du Canada et sous la marque de commerce « Rogers » dans l'Ouest canadien. Ils comprennent le sucre cristallisé, le sucre à glacer, les cubes de sucre, la cassonade dorée et la cassonade brune, le sucre liquide ainsi que les sirops de spécialité. Lantic est propriétaire de la totalité des actions ordinaires de TMTC, et son siège social est situé à Montréal, au Québec. TMTC exploite des usines d'embouteillage à Granby, Dégelis et à Saint-Honoré-de-Shenley, au Québec, ainsi qu'à Websterville, au Vermont. Les produits de TMTC, qui comprennent le sirop d'érable et les produits dérivés du sirop d'érable, sont vendus sous diverses marques privées de détaillants dans plus de 50 pays, et sous diverses marques, dont L.B. Maple Treat, Great Northern, Decacer et Highland Sugarworks.

