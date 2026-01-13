SHENZHEN, Chine, 13 janvier 2026 /CNW/ - ROE Visual, un leader mondialement reconnu en ce qui concerne la technologie d'affichage LED pour les événements en direct, la tournée, la diffusion et l'installation, est fier d'annoncer son 20e anniversaire en 2026, célébré sous le thème « Beyond Stages. Passion On. » Depuis sa fondation en 2006 par Jason Lu sous le nom de Radiant Opto Electronics Technology à Shenzhen, l'entreprise a continuellement redéfini les expériences visuelles et établi de nouvelles références pour l'innovation LED.

En plus de deux décennies, ROE Visual est passée d'une petite équipe pionnière à une force mondiale, fournissant constamment des solutions LED haute performance aux créateurs, concepteurs, techniciens et professionnels de la production dans le monde entier. Des premières percées comme la gamme LINX et la série Magic Cube à des produits emblématiques comme Black Pearl, Carbon et les plateformes novatrices Topaz, ROE Visual a façonné la façon dont le public expérimente la narration visuelle en direct.

« À l'approche de cette étape importante, nous ne la considérons pas seulement comme une célébration du temps écoulé, mais aussi comme une occasion de renouveler notre volonté d'innovation et d'approfondir les partenariats qui façonnent notre secteur », a déclaré Jason Lu. « Notre objectif demeure de créer des solutions majeures et de grandir aux côtés de notre communauté. Ensemble, nous continuerons de repousser les limites de la technologie visuelle et de donner vie à des idées audacieuses. »

ROE Visual donnera le coup d'envoi de ses célébrations d'anniversaire à Integrated Systems Europe (ISE) 2026 à Barcelone (3-6 février). Tout au long de l'année, une série d'événements d'anniversaire, de présentations de produits et de collaborations avec des partenaires mettront en lumière à la fois le patrimoine et l'orientation future de l'entreprise, ce qui fera connaître l'histoire de ROE Visual à des auditoires partout dans le monde.

Pour l'avenir, ROE Visual réaffirme son engagement à soutenir l'évolution des événements en direct, des environnements de diffusion, des étapes de production virtuelles et des installations fixes avec des plateformes LED alliant performance, fiabilité et flexibilité créative.

« Pour nous, l'avenir des écrans LED ne consiste pas à suivre les tendances, mais à favoriser la créativité dans des conditions réelles », a déclaré Grace Kuo, CSO chez ROE Visual. « Ce parcours couronné de succès depuis 20 ans est le fruit d'un effort collectif, rendu possible grâce à nos précieux clients, nos partenaires et tous les membres dévoués de l'équipe de ROE. Qu'il s'agisse d'un spectacle de tournée, d'une installation permanente ou d'une performance numérique hybride, les attentes sont les mêmes : fiabilité, précision visuelle et flexibilité absolues. Chez ROE Visual, nous croyons que l'excellence visuelle est plus que de la technologie, c'est de l'émotion. Nous sommes passionnés par la création de moments d'émerveillement rassembleurs. »

