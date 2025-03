SHENZHEN, Chine, 22 mars 2025 /CNW/ - L'événement ROE Connect de ROE Visual a réuni des partenaires et des collaborateurs du monde entier, transformant son nouveau siège social en un carrefour de création de liens et d'inspiration. Pendant deux jours, les participants ont exploré le parcours de l'entreprise, ont été témoins de ses progrès technologiques et ont tissé des liens qui façonneront l'avenir de l'industrie.

Réfléchir au passé, bâtir l'avenir

L'événement a commencé par un accueil chaleureux de la part de Grace Kuo, directrice des ventes à ROE Visual, qui a passé en revue le parcours de l'entreprise et ses partenariats qui ont alimenté sa croissance. Jason Lu, chef de la direction, a ensuite présenté sa vision pour l'avenir, soulignant le pouvoir du travail d'équipe et la philosophie de conception de l'entreprise, « moins, c'est mieux », qui stimule le développement de produits.

D'autres présentations de Tucker Downs (gestionnaire de la recherche et du développement), de Glory Gao (directeur des produits) et de Christian Cmimny ont suivi, offrant des analyses approfondies de la feuille de route de pointe en matière de produits et des technologies à venir de ROE Visual.

Un regard pratique sur l'excellence

Les participants se sont réunis pour un repas de réseautage, saisissant l'occasion de tisser des liens au-delà des affaires, de partager leurs expériences et d'améliorer leurs relations. C'était le cadre idéal pour nouer de nouvelles relations et approfondir les relations au sein de l'industrie. Plus tard, au cours de la visite de l'usine, les participants ont pu constater la précision, la vigilance et l'expertise avancée en ingénierie derrière le processus de fabrication de ROE Visual. Ils ont été particulièrement impressionnés par les chaînes de montage propres et organisées, les tests rigoureux et l'attention méticuleuse aux détails qui garantissent que chaque produit répond aux normes les plus élevées.

Plus qu'un événement - des liens durables

Bien que l'événement était axé sur la mise en valeur des capacités de l'entreprise, une importance égale a été accordée à l'établissement de relations authentiques, enracinées dans la confiance et les expériences partagées. On a rappelé aux participants, qui ont mis de côté le travail pour simplement passer du temps ensemble, que les entreprises prospèrent non seulement grâce aux transactions, mais aussi aux relations et aux souvenirs qui rapprochent les gens.

Les participants sont repartis avec une appréciation renouvelée du dévouement de ROE Visual envers la qualité et la collaboration. Grace Kuo a déclaré : « J'ai été véritablement émue par cette expérience. Nous continuerons de nous efforcer d'offrir à nos clients des produits et des services de la plus haute qualité, sachant que nous créerons ensemble une valeur exceptionnelle. » D'autres participants ont parlé de la façon dont l'expérience a renforcé leur confiance envers la capacité de ROE Visual à offrir des solutions qui redéfinissent les normes de l'industrie.

ROE Visual remercie du fond du cœur tous ceux et celles qui ont participé à ROE Connect. Nous avons été inspirés par la multitude de commentaires positifs que nous avons reçus, et nous avons déjà hâte d'accueillir d'autres partenaires pour un prochain événement.

