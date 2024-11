SHENZHEN, Chine, 15 novembre 2024 /CNW/ - Rêver en grand permet de transcender les idées : c'est une question d'ambition, de motivation et de désir d'exceller. Dans les domaines des tournées, des événements professionnels, de la production virtuelle, du sport et des rassemblements religieux, l'ambition intrépide est ce qui a propulsé les équipes exceptionnelles sous les projecteurs d'événements mondiaux majeurs. Lorsque les équipes s'unissent autour d'une vision commune, les frontières disparaissent, et le potentiel du Dream Big (Rêver en grand) devient la voie vers le Going Big (Faire les choses en grand).

La résidence de la chanteuse Adele à Munich bat des records - Solotech

Titre au GUINNESS WORLD RECORDS™

du PLUS GRAND écran LED continu en extérieur (temporaire)

Derrière les performances éblouissantes et l'énorme écran LED se cache une histoire de travail d'équipe, de résilience et de créativité inlassables. Avec ses délais serrés et sa logistique complexe, le projet a repoussé toutes les limites des parties prenantes, de la construction du stade à la pose du câblage sous un nouveau tarmac, et l'équipe a relevé tous les défis afin de donner vie à la vision audacieuse d'Adele. Pour répondre aux exigences ambitieuses du projet, Solotech, un fournisseur réputé de solutions techniques, a accéléré son investissement prévu dans la technologie LED. ROE Visual a relevé le défi en produisant 6 200 panneaux à DEL Carbon CB5 MKII dans un délai impressionnant de 90 jours.

Réinventer les expériences des événements majeurs - Creative Technology

La collaboration la plus INFLUENTE avec les géants mondiaux de la technologie.

« La technologie DEL demeure la technologie d'affichage de choix pour les événements professionnels du fait de ses propriétés visuelles exceptionnelles. » Lorsqu'un géant mondial de la technologie a demandé un affichage élaboré permettant aux spectateurs de se sentir entourés par le spectacle, Creative Technology a relevé le défi. Leur conception pour la scène principale comprenait plus de 1 000 panneaux à DEL de ROE Visual, créant un mur Hero de 22 mètres de largeur sur 9 mètres de hauteur, et d'une résolution de 8640 x 3456. Les bandes à DEL et les écrans répétiteurs de ROE Visual ont permis de créer un environnement immersif complétant parfaitement les présentations sur scène et les démonstrations de produits.

Scène xR à services complets - NantStudios

Le plus GRAND volume de DEL au monde

On dit qu'une image vaut mille mots, mais qu'en est-il d'une image de 88 mètres de large sur 12 mètres de haut? C'est la taille immense de l'incroyable toile numérique créée par NantStudios aux Docklands Studios de Melbourne, en Australie. Incroyablement, le second plus grand volume de DEL, mesurant 21 m sur 7,9, complète le premier, en offrant aux productions internationales et locales la meilleure destination possible pour la production virtuelle partout dans le monde.

Transformer la production de rassemblements religieux - Daystar TV

Daystar fait partie des réseaux de télévision religieux les plus regardés en Amérique

Le réseau de télévision religieux primé DaystarTV touche plus de 108 millions de foyers américains et 2 milliards de téléspectateurs à travers le monde. « Voir l'équipe utiliser notre technologie pour encourager les liens est quelque chose de vraiment impressionnant », a déclaré Frank Montero, directeur général de ROE Visual États-Unis. « Il s'agit d'une nouvelle approche du culte, où les événements religieux sont diffusés par la télévision plutôt que dans les espaces traditionnels. La manière dont DaystarTV est organisée démontre comment nos solutions à DEL peuvent donner vie à des messages puissants, en reliant de façon significative le studio et les spectateurs. »

Essais olympiques de natation aux États-Unis - Dodd Technologies

Le plus GRAND complexe aquatique au monde

Les essais de natation olympiques de 2024 aux États-Unis ont marqué une nouvelle ère dans la production d'événements en transformant le stade Lucas Oil en plus grand complexe aquatique au monde. Cet événement historique a mis en vedette les panneaux à DEL de ROE Visual, avec un mur d'entrée de six étages et un tableau d'affichage central de 9 x 9,6 mètres. Avec plus de 23 000 spectateurs chaque soir et un total de 285 000 spectateurs pendant les neuf jours, l'événement a établi des records. Dodd Technologies a donné vie à cette vision, et Andy Meggenhofen a fait remarquer : « Une bonne équipe comme celle-ci, où tout le monde est pleinement engagé et solidaire, est difficile à reproduire; . »

Les exemples ci-dessus montrent que le parcours vers des projets exceptionnels est alimenté par la collaboration, la créativité et le courage. Dans chaque projet, qu'il s'agisse de murs à DEL massifs illuminant les tournées des plus grandes vedettes ou de mondes virtuels immersifs sur les scènes de production, les choses sont rendues possibles lorsque les limites sont dépassées. Continuez d'exploiter le pouvoir de l'imagination, car lorsque vous rêvez en grand et faites les choses en grand (Dream Big and Go Big), les possibilités sont infinies.

À propos de ROE Visual : www.roevisual.com

