Roche Soins du diabète publie un sondage national révélant que le niveau de stress des personnes vivant avec le diabète est considérablement plus élevé que la moyenne

Roche et mySugr s'unissent pour réduire le niveau de stress des personnes vivant avec le diabète au Canada

MONTRÉAL, le 17 juin 2019 /CNW Telbec/ - Afin de mieux comprendre ce que vivent les personnes atteintes du diabète au quotidien et de mesurer la présence du stress dans leurs moments de détente, Roche Soins du diabète Canada a lancé un sondage national, réalisé par CROP, pour étudier les effets des fins de semaine, des vacances et des loisirs sur le niveau de stress et les activités quotidiennes de la population générale.

« Les effets du diabète sur la santé mentale sont un sujet important que Roche tient à cœur. Nous sommes impliqués dans la communauté et travaillons activement pour innover et réduire l'impact négatif du diabète sur la vie des gens. Offrir aux personnes qui vivent avec le diabète des technologies qui leur simplifient la vie est une de nos priorités », explique Marie-Pierre Mathieu, directrice du marketing pour Roche Soins du diabète Canada.

Le sondage démontre que les répondants vivant avec le diabète ont déclaré un niveau de stress considérablement plus élevé que les autres personnes médicamentées lorsqu'il s'agit de participer à des activités récréatives qui pourraient nuire à leur horaire de prise de médicaments. C'est dans cet esprit et dans le souci de simplifier la vie des personnes qui vivent avec le diabète que Roche a acquis mySugr, qui compte plus de 1,6 million d'utilisateurs à l'échelle mondiale. L'application - dont la version Pro est gratuite pour les patients qui transfèrent leurs données du système Accu-Chek® Guide - permet aux patients de mieux gérer leur diabète. L'application offre également des tableaux clairs et pratiques de la valeur glycémique ainsi que des commentaires motivants pour soutenir les patients au quotidien. Roche a aussi introduit une technologie révolutionnaire : le système Accu-Chek® Guide. Conçu pour faciliter les prises de mesures de glycémie quotidiennes, il aide les patients à simplifier les principales tâches associées à la gestion du diabète et facilite la prise de glycémie partout et en tout temps. D'une simplicité brillante, le système Accu-Chek Guide facilite la gestion du diabète grâce à des petits changements qui font une grande différence. Son contenant anti-renversement SmartPackMC permet de retirer facilement une seule bandelette à la fois, et la surface d'application la plus large1 sur le marché facilite les tests; de plus, les données peuvent être automatiquement transférées à l'application mySugr. Finis, les résultats notés à la main!

Aperçu du stress lié au diabète au Canada

Au Canada , une personne sur trois vie avec le diabète ou le prédiabète. 2

, une personne sur trois vie avec le diabète ou le prédiabète. Une étude précédente a montré que parmi les personnes vivant avec le diabète, 33 % éprouvent de l'anxiété par rapport à leur état de santé, 28 % vivent du stress lié au diabète et 26 % se sentent dépassées 3 .

. Le sondage national de Roche montre qu'alors que la plupart des Canadiens (69 %) voient dans les vacances à l'étranger une occasion de se distraire, cette situation engendre un stress élevé chez 42 % des personnes qui vivent avec le diabète 4 .

. Les répondants vivant avec le diabète ont déclaré un niveau de stress considérablement plus élevé que les autres personnes médicamentées en ce qui concerne la participation à des activités de loisirs pouvant nuire à leur horaire de prise de médicaments 4 .

. De plus, alors que des vacances à l'étranger, une grasse matinée, un verre ou un souper entre amis ou encore une excursion de fin de semaine sont synonymes de détente pour la majorité des personnes médicamentées, c'est tout le contraire pour les personnes qui vivent avec le diabète : chez elles, ce type d'activité est source de stress4.



1 Surface d'application la plus large parmi les principaux fabricant de l'industrie. Données disponibles. 2 Diabetes: Canada at the tipping point Charting a New Path. (2005). Canadian Diabetes Association. 3 Summary Document: 2015 Report on Diabetes - Driving Change. (2015). Canadian Diabetes Association. 4 Sondage CROP sur les vacances, les loisirs et le stress dans le contexte d'un horaire fixe de prise de médicaments, 2019. Données disponibles.

Méthode d'enquête

Le sondage de Roche a été réalisé par CROP (www.crop.ca). La collecte de données a été effectuée du 16 au 21 janvier 2019 à l'aide d'un panel en ligne. En tout, 2 037 questionnaires ont été remplis au Canada (1 000 au Québec, et 1 037 dans les autres provinces). Les résultats ont été pondérés pour refléter la distribution réelle de la population canadienne en ce qui concerne le genre, l'âge, le lieu de résidence, le niveau de scolarité et, au Québec, la langue maternelle. À noter qu'en raison de la nature non probabiliste de l'échantillon, il n'y a pas lieu de calculer la marge d'erreur.

À propos de Roche

Roche est une entreprise internationale à l'avant-garde de la recherche et du développement de produits pharmaceutiques et diagnostiques. L'amélioration de la qualité et de la durée de vie des patients, grâce aux progrès de la science, est au cœur de ses préoccupations. Rassemblant des compétences pharmaceutiques et diagnostiques sous un même toit, Roche est le leader de la médecine personnalisée, une approche permettant de proposer le meilleur traitement possible à chaque patient.

Roche est la plus grande entreprise de biotechnologie dans le monde avec des médicaments différenciés dans les domaines de l'oncologie, de l'immunologie, des maladies infectieuses, de l'ophtalmologie et des affections du système nerveux central. Roche est également le numéro un mondial du diagnostic in vitro ainsi que du diagnostic histologique du cancer, et une entreprise de pointe dans la gestion du diabète.

Depuis sa fondation en 1896, Roche mène des recherches pour prévenir, diagnostiquer et traiter au mieux des maladies, et apporter une contribution durable à la société. L'entreprise a également pour ambition d'améliorer l'accès des patients aux innovations médicales en travaillant avec toutes les parties prenantes concernées. Trente médicaments développés par Roche font aujourd'hui partie de la Liste modèle de médicaments essentiels de l'Organisation mondiale de la Santé, notamment des antibiotiques, des traitements antipaludéens et des anticancéreux permettant de sauver des vies. Pour la dixième fois consécutive, dans le cadre des Dow Jones Sustainability Indices (DJSI), Roche a été nommée entreprise la plus durable dans le secteur des produits pharmaceutiques.

Le groupe Roche, dont le siège est à Bâle, en Suisse, opère dans plus de 100 pays. En 2018, Roche comptait plus de 94 000 employés dans le monde et a consacré 11 milliards de CHF à la recherche et au développement, son chiffre d'affaires s'élevant à 56,8 milliards de CHF. Genentech, aux États-Unis, appartient entièrement au groupe Roche, qui est par ailleurs l'actionnaire majoritaire de Chugai Pharmaceutical, au Japon. Pour en savoir plus, consultez la page www.roche.com.

À propos de Roche Soins du diabète

Depuis plus de 40 ans, Roche Soins du diabète innove dans le domaine des soins et des services liés au diabète. Chef de file mondial de la gestion intégrée de cette maladie, elle peut compter sur plus de 5 000 employés répartis dans plus de 100 marchés dans le monde, qui travaillent jour après jour à aider les personnes qui vivent avec le diabète et les personnes à risque à se maintenir plus longtemps à l'intérieur de leur intervalle de valeurs cibles et à faire en sorte que leur routine thérapeutique les soulage véritablement. Roche Soins du diabète collabore avec les aidants, les fournisseurs de soins de santé et les clients pour gérer cette affection complexe de façon optimale et établir des structures de soins durables. Avec la marque Accu-Chek et en association avec ses partenaires, Roche Soins du diabète crée de la valeur en offrant des solutions intégrées de mesure de la glycémie, d'administration d'insuline, et de suivi et de mise en contexte des données pertinentes pour favoriser une prise en charge efficace. Grâce au caractère avant-gardiste de son écosystème, de ses appareils pouvant se connecter entre eux et de ses solutions numériques, Roche Soins du diabète favorise une gestion personnalisée du diabète qui améliore les résultats du traitement. Depuis 2017, mySugr, qui offre une application mobile et des services de pointe en matière de prise en charge du diabète, s'est jointe à la famille Roche Soins du diabète.

Pour en savoir plus, consultez le www.accu-chek.ca et le www.mysugr.com.

À propos de mySugr

Depuis sa fondation en 2012, mySugr se spécialise dans les soins de tous genres pour les personnes vivant avec le diabète. Ses applications et services aident à alléger le fardeau quotidien du diabète. L'application mySugr compte plus de 1,6 million d'utilisateurs à l'échelle mondiale et a obtenu 4,6 étoiles dans l'App Store et Google Play. Cette application est offerte en 14 langues, dans 62 pays. L'entreprise mySugr s'est jointe à la famille Roche en 2017. Son siège social nord-américain est situé à San Diego, en Californie. Pour plus de renseignements, rendez-vous à l'adresse mySugr.com/press.

Tous les noms de marque mentionnés sont protégés par la loi.

ACCU-CHEK®, ACCU-CHEK® GUIDE, SMARTPACK et MYSUGR sont des marques de commerce de Roche.

