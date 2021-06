À la suite d'une entente intervenue entre Roche Soins du diabète et Medtronic Canada, Accu-Chek Guide Link est un glycomètre à la fine pointe de la technologie, conçu pour se connecter exclusivement à la pompe à insuline MiniMed MC 770G de Medtronic.

Le glycomètre Accu-Chek Guide Link peut fournir directement des résultats au système MiniMedMC 770G, afin de soutenir la libération continue d'insuline aux personnes vivant avec le diabète de type 1, âgées de deux ans ou plus.



LAVAL, QC, le 14 juin 2021 /CNW/ - Roche Soins du diabète Canada est fière d'annoncer l'homologation par Santé Canada pour son glycomètre Accu-Chek Guide Link. Cette toute dernière innovation de l'entreprise vise à aider les Canadiens vivant avec le diabète de type 1 à gérer leur santé et à moins se préoccuper de leurs routines de traitement quotidiennes.

Le glycomètre Accu-Chek Guide Link, qui est à la fine pointe de la technologie, fonctionne exclusivement avec le système MiniMedMC 770G de Medtronic- la seule pompe à insuline au Canada qui offre à des patients pouvant être aussi jeunes que des enfants de deux ans une administration d'insuline basale ajustable toutes les cinq minutes. Une pompe connectée à un téléphone intelligent permet aux patients et à leurs soignants de lire, à distance, des données relatives à la glycémie et à l'insuline, et de les transmettre automatiquement à leur professionnel de la santé, afin d'optimiser la gestion de leur diabète. Des résultats de tests précis, produits par le glycomètre, sont transmis à la pompe par communication sans fil, afin que le système calibre rapidement les senseurs et soutienne les ajustements d'insuline.

L'homologation de Santé Canada constitue une avancée pour les utilisateurs de pompe à insuline; elle bénéficiera à un nombre plus élevé de personnes au Canada tout en leur permettant d'avoir une plus grande liberté et une meilleure santé.

« Chez Roche Soins du diabète Canada, notre vision est d'aider les personnes vivant avec le diabète à se soucier moins de leur routine quotidienne relative au diabète, afin qu'elles puissent se concentrer davantage sur les autres aspects de leur vie. C'est pourquoi nous lançons avec enthousiasme cette nouvelle innovation au Canada, afin de mieux soutenir la communauté des gens vivant avec le diabète, a déclaré Jade Dagher. Chef de la sous-région Canada, Australie et Nouvelle-Zélande. Le partenariat de Roche Soins du diabète avec Medtronic constitue une avancée importante pour les utilisateurs de pompe à insuline, ce qui nous permet de tenir notre promesse de proposer des solutions de soins intégrées axées sur le patient, qui aident les personnes vivant avec le diabète. »

L'autorisation du glycomètre Accu-Chek Guide Link est fondée sur des essais cliniques qui démontrent la capacité à effectuer des lectures rapides et précises de la glycémie, dépassant nettement les normes de précisioni. Cette caractéristique est particulièrement importante pour les personnes vivant avec le diabète sous insulinothérapie, car il est crucial d'avoir des lectures de glycémie fiables et précises pour prendre les bonnes décisions quant aux traitements et pour bien évaluer le dosage d'insuline nécessaireii,iii.

Roche Soins du diabète accueille avec enthousiasme la conclusion selon laquelle sa nouvelle innovation aidera les Canadiens à simplifier la gestion de leur diabète. Dès maintenant, le glycomètre Accu-Chek Guide Link est disponible; toutefois, seules les personnes âgées de deux ans et plus et vivant avec le diabète de type 1 utilisant la pompe à insuline MiniMedMC 770G de Medtronic pourront y avoir accès. Les personnes vivant avec le diabète et leurs soignants devraient consulter leur professionnel de la santé ou un membre de leur équipe soignante afin de vérifier si ce produit convient à leur situation.

À propos de Roche Soins du diabète

Roche Soins du diabète est le pionnier des technologies et services innovants pour le diabète depuis plus de 40 ans. Plus de 5 500 employés dans plus de 100 marchés à travers le monde travaillent chaque jour pour aider les personnes atteintes de diabète, et celles qui sont à risque, à passer plus de temps dans leurs zones cibles, et à bénéficier d'un véritable soulagement dans leurs routines thérapeutiques quotidiennes.

En tant que leader mondial de la gestion intégrée du diabète personnalisée (iPDM), Roche Soins du diabète collabore avec des leaders d'opinion du monde entier, notamment des personnes atteintes de diabète, des soignants, des prestataires de soins de santé et des payeurs. Roche Soins du diabète vise à transformer et à faire progresser l'offre de soins et à favoriser des structures de soins durables. Sous les marques RocheDiabetes, Accu-Chek et mySugr, comprenant la surveillance du glucose, les systèmes d'administration d'insuline et les solutions numériques, Roche Soins du diabète s'associe à ses partenaires pour créer de la valeur pour le patient. En construisant et en collaborant dans un écosystème ouvert, en connectant des appareils et des solutions numériques ainsi qu'en contextualisant les points de données pertinents, Roche Soins du diabète permet le partage d'informations plus approfondi et une meilleure compréhension de la maladie, conduisant à des ajustements thérapeutiques personnalisés et efficaces. Pour de meilleurs résultats et un vrai soulagement.

Depuis 2017, mySugr, l'une des applications de gestion du diabète les plus populaires, fait partie du groupe Roche Soins du diabète.

Pour plus d'informations, veuillez visiter www.rochediabetes.com, www.accu-chek.ca

À propos de Roche

Roche est une entreprise internationale à l'avant-garde de la recherche et du développement de produits pharmaceutiques et diagnostiques. L'amélioration de la qualité et de la durée de vie des patients, grâce aux progrès de la science, est au cœur de ses préoccupations. Rassemblant des compétences pharmaceutiques et diagnostiques sous un même toit, Roche est le leader de la médecine personnalisée, une approche permettant de proposer le meilleur traitement possible à chaque patient.

Roche est la plus grande entreprise de biotechnologie dans le monde avec des médicaments différenciés dans les domaines de l'oncologie, de l'immunologie, des maladies infectieuses, de l'ophtalmologie et des affections du système nerveux central. Roche est également le numéro un mondial du diagnostic in vitro ainsi que du diagnostic histologique du cancer, et une entreprise de pointe dans la gestion du diabète.

Depuis sa fondation en 1896, Roche mène des recherches pour prévenir, identifier et traiter au mieux des maladies, et apporter une contribution durable à la société. L'entreprise a également pour ambition d'améliorer l'accès des patients aux innovations médicales en travaillant avec toutes les parties prenantes concernées. Plus de trente médicaments développés par Roche font aujourd'hui partie de la Liste modèle de médicaments essentiels de l'Organisation mondiale de la Santé, notamment des antibiotiques, des traitements antipaludéens et des anticancéreux permettant de sauver des vies. Pour la onzième année consécutive, dans le cadre des Dow Jones Sustainability Indices (DJSI), Roche a été désignée comme l'une des entreprises les plus durables du secteur pharmaceutique.

Le groupe Roche, dont le siège est à Bâle, Suisse, opère dans plus de cent pays. En 2019, Roche comptait environ 98 000 employés dans le monde et a consacré 11,7 milliards de CHF à la recherche et au développement, son chiffre d'affaires s'élevant à 61,5 milliards de CHF. Genentech, aux États-Unis, appartient entièrement au groupe Roche, qui est par ailleurs l'actionnaire majoritaire de Chugai Pharmaceutical, Japon. Pour de plus amples informations, veuillez consulter www.roche.com

Toutes les marques commerciales utilisées ou mentionnées dans ce communiqué sont protégées par la loi.

