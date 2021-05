Le programme Accu-Chek® + Soins360 MC offre aux patients qui vivent avec le diabète de type 1 ou de type 2 des solutions personnalisées novatrices, qui leur permettent d'autosurveiller activement leur glycémie, tout en bénéficiant de soutien professionnel en temps réel, grâce à du coaching santé faisant appel à la technologie et à l'intervention humaine

Le glycomètre Accu-Chek® Guide, qui prévoit l'envoi à domicile, « juste à temps », de bandelette-test ainsi que l'application Soins360 MC et les coachs santé d'Ellerca aident les patients à gérer leur santé et à moins se préoccuper de leur diabète

Le programme Accu-Chek® + Soins360MC est une offre exclusive destinée aux adhérents de Croix Bleue Medavie

LAVAL, QC, le 17 mai 2021 /CNW Telbec/ - Roche Soins du diabète Canada annonce une collaboration avec Ellerca Health, société établie à Toronto ayant pour mission d'améliorer les soins aux patients grâce à l'innovation et à la technologie. Ce partenariat prévoit le lancement du programme Accu-Chek® + Soins360MC, qui combine le glycomètre Accu-Chek® Guide de Roche, la livraison à domicile personnalisée de bandelette-test et le programme d'autogestion numérique d'Ellerca, Soins360MC, qui permet aux patients de contrôler leur propre plan de traitement en ayant accès à une équipe de coachs santé.

« Chez Roche Soins du diabète, nous sommes fermement résolus à proposer aux Canadiens vivant avec le diabète des solutions personnalisées intégrées pour la gestion du diabète, a déclaré Jade Dagher, chef de la sous-région Canada, Australie et Nouvelle-Zélande pour Roche Soins du diabète. Le partenariat précieux que nous venons de conclure avec Ellerca Health vise à élargir notre mission de façonner l'avenir de la gestion du diabète et d'aider les personnes vivant avec le diabète à avoir un meilleur contrôle de cette affection et à améliorer leur état de santé. »

La collaboration entre Roche et Ellerca propose aux patients une solution entièrement personnalisée et intégrée, qui rend la gestion du traitement facile et efficace. L'offre de ces deux partenaires comprend le glycomètre Accu-Chek® Guide, l'accès à des bandelette-test, qui sont envoyées directement au domicile du patient, de même que l'accompagnement d'une équipe de professionnels de la santé, formée d'une infirmière diplômée spécialisée dans l'éducation sur le diabète, d'un travailleur social, d'un psychologue et/ou d'un diététicien.

« Nous savons que les personnes atteintes de diabète ou d'une autre maladie chronique cherchent de l'aide et du soutien tout au long de leur parcours de santé; nous sommes fiers de contribuer à l'élimination de tout stress supplémentaire, a expliqué Daniel Yeboah, fondateur et directeur général d'Ellerca Health. Avec notre clinique de diabète virtuelle, Soins360MC, et avec l'aide de partenaires comme Roche, nous pouvons proposer des solutions qui transforment la vie des patients, en leur permettant de reprendre le contrôle de leur vie quotidienne. »

Le programme Accu-Chek® + Soins360MC sera offert aux adhérents de Croix Bleue Medavie, au titre de leur programme de soins du diabète.

« La collaboration entre Roche et Ellerca est un exemple qui illustre bien comment des entreprises peuvent s'associer pour élaborer des solutions dans le domaine de la santé, a déclaré Marc Avaria, vice-président, Gestion des produits et de l'invalidité à Croix Bleue Medavie. Nous sommes ravis d'offrir un programme de soins du diabète solide aux adhérents de notre régime, grâce à la garantie Gestion des maladies chroniques. Nous allons continuer à concentrer nos activités sur des moyens visant à permettre un accès plus facile et plus convivial aux ressources éducatives et aux soins, afin de venir en aide aux personnes atteintes de diabète ou d'une autre affection chronique. »

À propos de Roche - Soins du diabète

Roche Soins du diabète est le pionnier des technologies et services innovants pour le diabète depuis plus de 40 ans. Plus de 5 500 employés dans plus de 100 marchés à travers le monde travaillent chaque jour pour aider les personnes atteintes de diabète, et celles qui sont à risque, à passer plus de temps dans leurs zones cibles, et à bénéficier d'un véritable soulagement dans leurs routines thérapeutiques quotidiennes.

En tant que leader mondial de la gestion intégrée du diabète personnalisée, Roche Soins du diabète collabore avec des leaders d'opinion du monde entier, notamment des personnes atteintes de diabète, des soignants, des prestataires de soins de santé et des payeurs. Roche Soins du diabète vise à transformer et à faire progresser l'offre de soins et à favoriser des structures de soins durables. Sous les marques RocheDiabetes®, Accu-Chek® et mySugr®, comprenant la surveillance du glucose, les systèmes d'administration d'insuline et les solutions numériques, Roche Soins du diabète s'associe à ses partenaires pour créer de la valeur pour le patient. En construisant et en collaborant dans un écosystème ouvert, en connectant des appareils et des solutions numériques ainsi qu'en contextualisant les points de données pertinents, Roche Soins du diabète permet le partage d'informations plus approfondi et une meilleure compréhension de la maladie, conduisant à des ajustements thérapeutiques personnalisés et efficaces. Pour de meilleurs résultats et un vrai soulagement.

Depuis 2017, mySugr®, l'une des applications de gestion du diabète les plus populaires, fait partie du groupe Roche Soins du diabète.

Pour plus d'informations, veuillez visiter www.rochediabetes.com, www.accu-chek.ca et https://www.accu-chek.ca/fr/mysugr-app.

À propos d'Ellerca Health

Établie à Toronto, au Canada, Ellerca Health est une entreprise numérique spécialisée dans le domaine de la santé, qui a recours à l'intégration de la technologie mobile, à l'interaction humaine réelle, à l'intelligence artificielle et aux données probantes de la science du comportement pour révolutionner l'expérience que vivent les personnes vivant avec une maladie chronique et pour améliorer leur état de santé. L'approche d'Ellerca Health est de miser en tout temps sur l'intégration totale des soins virtuels et du soutien, plaçant ainsi la barre plus haute dans le marché de la thérapeutique numérique.

Procédant à un changement de paradigme pour engager et pour autonomiser les consommateurs, Ellerca Health transforme la gestion de la maladie chronique et les résultats pour le patient, tout en réduisant les frais de santé avec sa plateforme Soins360MC.

L'exploitation de la plateforme Soins360MC est fondée sur la philosophie selon laquelle les personnes ayant des besoins de santé chroniques procèdent rapidement à des changements de comportement, nécessaires pour freiner la progression de leur affection, lorsqu'on leur offre des soins et de l'accompagnement réels.

Pour de plus amples renseignements, visitez les sites Web www.EllercaHealth.com et www.360care.ca

À propos de Roche

Roche est une entreprise internationale à l'avant-garde de la recherche et du développement de produits pharmaceutiques et diagnostiques. L'amélioration de la qualité et de la durée de vie des patients, grâce aux progrès de la science, est au cœur de ses préoccupations. Rassemblant des compétences pharmaceutiques et diagnostiques sous un même toit, Roche est le leader de la médecine personnalisée, une approche permettant de proposer le meilleur traitement possible à chaque patient.

Roche est la plus grande entreprise de biotechnologie dans le monde avec des médicaments différenciés dans les domaines de l'oncologie, de l'immunologie, des maladies infectieuses, de l'ophtalmologie et des affections du système nerveux central. Roche est également le numéro un mondial du diagnostic in vitro ainsi que du diagnostic histologique du cancer, et une entreprise de pointe dans la gestion du diabète.

Depuis sa fondation en 1896, Roche mène des recherches pour prévenir, identifier et traiter au mieux des maladies, et apporter une contribution durable à la société. L'entreprise a également pour ambition d'améliorer l'accès des patients aux innovations médicales en travaillant avec toutes les parties prenantes concernées. Plus de trente médicaments développés par Roche font aujourd'hui partie de la Liste modèle de médicaments essentiels de l'Organisation mondiale de la Santé, notamment des antibiotiques, des traitements antipaludéens et des anticancéreux permettant de sauver des vies. Pour la onzième année consécutive, dans le cadre des Dow Jones Sustainability Indices (DJSI), Roche a été désignée comme l'une des entreprises les plus durables du secteur pharmaceutique.

Le groupe Roche, dont le siège est à Bâle, Suisse, opère dans plus de cent pays. En 2019, Roche comptait environ 98 000 employés dans le monde et a consacré 11,7 milliards de CHF à la recherche et au développement, son chiffre d'affaires s'élevant à 61,5 milliards de CHF. Genentech, aux États-Unis, appartient entièrement au groupe Roche, qui est par ailleurs l'actionnaire majoritaire de Chugai Pharmaceutical, Japon. Pour de plus amples informations, veuillez consulter www.roche.com

Demandes provenant des consommateurs

https://360care.ca/contact/

Renseignements: Roche Diagnostiques, une division de Hoffmann-La Roche limitée, Marie-Élaine Guay, Tél. : 450-686-3138, Courriel : [email protected]