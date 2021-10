Un programme en ligne personnalisé, conçu pour outiller les patients et soutenir les professionnels de santé.

Roche Soins du diabète Canada lance un programme conçu pour aider les patients

à gérer activement leur diabète, en faisant la promotion de l'engagement, des ressources éducatives et en renforçant la motivation intrinsèque;

Le programme est fondé sur les dernières découvertes en matières de science du comportement, et a été élaboré en consultation avec des experts;

Les professionnels de la santé pourront inviter les patients qui utilisent le système d'autosurveillance de la glycémie Accu-Chek ® Guide à joindre le programme;

Le programme Accu-Chek engage a été conçu de manière à être facile d'utilisation pour les personnes vivant avec le diabète; il donne accès à des ressources utiles, à des modules d'apprentissage et vise à permettre une meilleure autogestion.

LAVAL, QC, le 18 oct. 2021 /CNW/ - Roche Soins du diabète Canada annonce le lancement de son programme Accu-Chek engage. Il s'agit d'un programme en ligne personnalisé conçue pour les personnes vivant avec le diabète qui utilisent le système d'autosurveillance de la glycémie

Accu-Chek Guide. Pour concevoir et mettre au point le programme Accu-Chek engage, Roche a consulté des experts, dont le Dr Michael Vallis, Ph. D., R. Psych., et Lyceum Health, partenaire en santé numérique.

La conception du programme intégré et personnalisé de gestion du diabète Accu-Chek engage est fondée sur la science du comportement; ce programme aidera les personnes vivant avec le diabète à surveiller leur comportement lié au diabète sans porter de jugements et en invitant la curiosité, afin de faciliter l'autosurveillance de cette condition. Les personnes vivant avec le diabète vont aussi avoir accès à une vaste gamme de ressources et modules préparés par des institutions crédibles. Ces ressources comprennent plus de 65 articles et vidéos, de même que de nombreux modules d'apprentissage, et répondent aux besoins spécifiques des personnes vivant avec le diabète.

Le programme engage permet aux utilisateurs d'identifier les comportements qu'ils sont prêts à modifier, de s'engager à modifier ces comportements et de surmonter les obstacles qui les empêchent d'adopter de nouvelles habitudes saines -- tout en réduisant efficacement le fardeau des professionnels de la santé, dont dépendent beaucoup les patients, et qui sont soumis à des contraintes de temps.

Environ 80 % des professionnels de la santé ont reconnu être soumis à des contraintes de temps lorsqu'ils traitent des personnes vivant avec le diabète de type 21. Avec le programme Accu-Chek engage, les professionnels de la santé peuvent avoir un aperçu de l'activité de leur patient inscrit au programme, grâce à un tableau de bord renfermant des renseignements clés; on pense ici à l'adhérence et à l'impact perçu des plans de gestion du comportement choisis par le patient, son état de préparation au changement, les ressources qu'il a consultées et les articles qu'il a lus. Ces renseignements visent à soutenir les professionnels de la santé et à les aider à avoir des conversations efficaces, ciblées et constructives avec leurs patients. Les professionnels de la santé peuvent recommander des changements liés au style de vie et les adapter selon le développement du patient.

« En ces temps difficiles, Roche Soins du diabète a reconnu que les patients ont besoin de soutien additionnel sans être soumis à des contraintes supplémentaires. Avec le lancement du programme

Accu-Chek engage, nous sommes fiers d'offrir aux personnes qui vivent avec le diabète un outil novateur visant à leur permettre d'exercer un suivi sur leur état avec les professionnels de la santé qui s'occupent d'eux; ce programme peut leur offrir, en temps opportun, un soutien personnalisé et des conseils éclairés, a déclaré Jade Dagher, chef régional Europe du Nord-Ouest et Canada. Ce produit témoigne parfaitement de notre engagement envers notre mission d'apporter un véritable soulagement à toute personne vivant avec le diabète, en tout temps et en tout lieu. »

« Beaucoup de gens pensent que les personnes vivant avec le diabète de type 2 ont besoin de plus de motivation pour l'autogestion. J'ai appris que les personnes vivant avec le diabète de type 2 ont plutôt besoin de plus de soutien pour agir sur la motivation qu'ils ont. »

- Michael Vallis, Ph. D., R. Psych.

Psychologue et professeur agrégé, Université Dalhousie

« On n'a auparavant jamais accordé autant d'importance au fait que les personnes vivant avec le diabète et leurs cliniciens ont besoin de soutien. Nous n'avons encore jamais bénéficié d'une technologie ni de connaissances scientifiques aussi puissantes pour nous assurer de lutter contre la prévalence future du diabète au Canada; on estime que le nombre de personnes vivant avec le diabète pourrait s'élever à 13 millions de personnes en 2030. Par ailleurs, pour modifier les comportements et pour adapter leur style de vie, les patients doivent être prêts à agir. Qu'il s'agisse de nutrition, d'activité physique ou de santé mentale, les patients vivant avec le diabète doivent toujours autosurveiller leur état et rester bien au fait des moyens leur permettant de gérer leur diabète efficacement, poursuit Jade Dagher. Nous sommes convaincus que le nouveau programme Accu-Chek engage apportera du soutien aux personnes vivant avec le diabète au Canada et leur permettra d'améliorer l'autogestion de leur diabète. »

Le programme Accu-Chek engage sera accessible aux personnes qui utilisent déjà le système

Accu-Chek Guide ou à celles qui viennent de recevoir un diagnostic de diabète et à qui l'on a recommandé le système Accu-Chek Guide. Les patients pourront avoir accès à ce programme vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept à partir d'un dispositif électronique (c.-à-d. un téléphone intelligent, un ordinateur portable ou une tablette), de manière à pouvoir documenter facilement leur adhésion aux activités planifiées.

À propos de Roche Soins du diabète

Roche Soins du diabète est le pionnier des technologies et services innovants pour le diabète depuis plus de 40 ans. Plus de 5 500 employés dans plus de 100 marchés à travers le monde travaillent chaque jour pour aider les personnes atteintes de diabète, et celles qui sont à risque, à passer plus de temps dans leurs zones cibles, et à bénéficier d'un véritable soulagement dans leurs routines thérapeutiques quotidiennes.

En tant que leader mondial de la gestion intégrée du diabète personnalisée (iPDM),

Roche Soins du diabète collabore avec des leaders d'opinion du monde entier, notamment des personnes qui vivent avec le diabète, des soignants, des prestataires de soins de santé et des payeurs. Roche Soins du diabète vise à transformer et à faire progresser l'offre de soins et à favoriser des structures de soins durables. Sous les marques Roche Diabetes, Accu-Chek et mySugr, comprenant la surveillance du glucose, les systèmes d'administration d'insuline et les solutions numériques, Roche Soins du diabète s'associe à ses partenaires pour créer de la valeur pour le patient. En construisant et en collaborant dans un écosystème ouvert, en connectant des appareils et des solutions numériques ainsi qu'en contextualisant les points de données pertinents, Roche Soins du diabète permet le partage d'informations plus approfondi et une meilleure compréhension de la maladie, conduisant à des ajustements thérapeutiques personnalisés et efficaces. Pour de meilleurs résultats et un vrai soulagement.

Depuis 2017, mySugr, l'une des applications de gestion du diabète les plus populaires, fait partie du groupe Roche Soins du diabète.

Pour plus d'informations, veuillez visiter www.rochediabetes.com, et https://www.accu-chek.ca/fr/mysugr-app.

À propos de Roche

Roche est une entreprise internationale à l'avant-garde de la recherche et du développement de produits pharmaceutiques et diagnostiques. L'amélioration de la qualité et de la durée de vie des patients, grâce aux progrès de la science, est au cœur de ses préoccupations. Rassemblant des compétences pharmaceutiques et diagnostiques sous un même toit, Roche est le leader de la médecine personnalisée, une approche permettant de proposer le meilleur traitement possible à chaque patient.

Roche est la plus grande entreprise de biotechnologie dans le monde avec des médicaments différenciés dans les domaines de l'oncologie, de l'immunologie, des maladies infectieuses, de l'ophtalmologie et des affections du système nerveux central. Roche est également le numéro un mondial du diagnostic in vitro ainsi que du diagnostic histologique du cancer, et une entreprise de pointe dans la gestion du diabète.

Depuis sa fondation en 1896, Roche mène des recherches pour prévenir, identifier et traiter au mieux des maladies, et apporter une contribution durable à la société. L'entreprise a également pour ambition d'améliorer l'accès des patients aux innovations médicales en travaillant avec toutes les parties prenantes concernées. Plus de trente médicaments développés par Roche font aujourd'hui partie de la Liste modèle de médicaments essentiels de l'Organisation mondiale de la Santé, notamment des antibiotiques, des traitements antipaludéens et des anticancéreux permettant de sauver des vies. Pour la onzième année consécutive, dans le cadre des Dow Jones Sustainability Indices (DJSI), Roche a été désignée comme l'une des entreprises les plus durables du secteur pharmaceutique.

Le groupe Roche, dont le siège est à Bâle, Suisse, opère dans plus de cent pays. En 2019, Roche comptait environ 98 000 employés dans le monde et a consacré 11,7 milliards de CHF à la recherche et au développement, son chiffre d'affaires s'élevant à 61,5 milliards de CHF. Genentech, aux États-Unis, appartient entièrement au groupe Roche, qui est par ailleurs l'actionnaire majoritaire de Chugai Pharmaceutical, Japon. Pour de plus amples informations, veuillez consulter www.roche.com.

Toutes les marques commerciales utilisées ou mentionnées dans ce communiqué sont protégées par la loi.

Référence :

1Recherche effectuée auprès de 1 500 personnes vivant avec le diabète, à partir de l'échantillon permanent de Léger Marketing (décembre 2020).

