La création d'un centre de développement de logiciels pour les données génomiques à Laval, au Québec, renforce le leadership de Roche Canada dans le secteur des sciences de la vie.

LAVAL, QC, le 17 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Roche Diagnostics, une division de Hoffmann-La Roche limitée, est heureuse d'annoncer qu'un nouveau centre de développement logiciel sera hébergé au siège social canadien de Roche Diagnostics, situé dans la Cité de la Biotech à Laval, au Québec.

« En investissant dans le séquençage de nouvelle génération et le développement de logiciels au Canada, nous visons un écosystème innovateur, interconnecté et collaboratif. Collectivement, nous apportons des décennies d'expérience en matière de conversion du savoir scientifique en produits qui font progresser les connaissances et améliorent les soins. Ensemble, nous pouvons accélérer l'adoption du séquençage, élargir l'accès à la génomique et permettre des soins de santé personnalisés pour tous les Canadiens », a déclaré Andrew Plank, président-directeur général de Roche Diagnostics, une division de Hoffmann-La Roche limitée.

Avec plus de 650 entreprises employant plus de 55 000 personnes, l'industrie des sciences de la vie du Grand Montréal brille en Amérique du Nord. Cette expansion permettra à l'entreprise de puiser dans le bassin de talents en forte croissance et de tirer parti de cet écosystème dynamique.

« La décision de Roche Diagnostics d'établir cette équipe à Laval permettra de contribuer à l'atteinte des objectifs de la stratégie des sciences de la vie du gouvernement du Québec qui vise à faire de la province l'un des cinq pôles nord-américains les plus importants du secteur d'ici 2027 avec un accent particulier sur les domaines de la médecine de précision et de l'exploitation des mégadonnées en santé, a déclaré François Drolet, directeur des affaires publiques chez Roche Diagnostics. Cette expansion illustre l'engagement de Roche à rechercher de meilleures façons de prévenir, diagnostiquer et traiter les problèmes de santé tout en apportant une contribution durable à la société ».

Engagement de Roche au Canada

En octobre dernier, Roche Canada a annoncé un investissement majeur de 500 millions de dollars sur cinq ans dans l'industrie des sciences de la vie de l'Ontario, créant jusqu'à 500 postes à temps plein hautement qualifiés et spécialisés dans la province. Cela établit le site des opérations techniques (PT) Global Pharma de Roche à son siège social pharmaceutique canadien à Mississauga. D'ici la fin de 2020, Roche aura embauché 200 emplois qualifiés et jusqu'à 300 autres d'ici la fin de 2023.

En novembre, Roche Canada a également lancé le Centre d'excellence en intelligence artificielle (CdE IA), le premier centre de collaboration de ce type à combiner l'expertise des trois instituts nationaux d'intelligence artificielle (Amii en Alberta, Mila au Québec et l'Institut Vecteur en Ontario) dans le cadre de la stratégie pancanadienne d'IA de l'Institut canadien de recherches avancées (ICRA). Le CdE IA se concentre sur l'avancement de la transformation numérique dans le domaine de la santé, en mariant la longue histoire de leadership de Roche dans le domaine de la santé et les antécédents établis d'excellence des trois instituts dans la recherche sur l'IA et les applications industrielles habilitantes.

À propos de Roche

Roche est un pionnier mondial des produits pharmaceutiques et diagnostiques visant l'avancement de la science pour améliorer la vie des gens. Rassemblant des compétences pharmaceutiques et diagnostiques sous un même toit, Roche est le leader de la médecine personnalisée, une approche permettant de proposer le meilleur traitement possible à chaque patient. Roche est la plus grande entreprise de biotechnologie dans le monde avec des médicaments différenciés dans les domaines de l'oncologie, de l'immunologie, des maladies infectieuses, de l'ophtalmologie et des affections du système nerveux central. Roche est également le numéro un mondial du diagnostic in vitro ainsi que du diagnostic histologique du cancer, et une entreprise de pointe dans la gestion du diabète. Pour de plus amples informations, visitez les sites roche.com et rochecanada.com .

Toutes les marques commerciales utilisées ou mentionnées dans ce communiqué sont protégées par la loi.

