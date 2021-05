LAVAL, QC, le 18 mai 2021 /CNW Telbec/ - Roche Diagnostics , une division de Hoffmann-La Roche Limitée, est heureuse d'annoncer un partenariat avec la Société canadienne du sang pour soutenir une étude de séroprévalence chez les Canadiens1 visant à mieux comprendre la réponse immunitaire du virus SRAS-CoV-2 en comparant le niveau d'anticorps générés par les vaccins et l'infection naturelle liés à la COVID-19.

« Roche Diagnostics Canada est fière de la collaboration avec la Société canadienne du sang, qui comprend l'utilisation de nos tests sérologiques Elecsys® Anti-SARS-CoV-2-S et Elecsys® Anti-SARS-CoV-2, démontrant ainsi la contribution croissante de Roche à la lutte contre la pandémie, a déclaré Michele D'Elia, directeur des affaires médicales et scientifiques chez Roche Diagnostics. Nous sommes très heureux de leur décision de faire confiance à l'innovation et à la qualité de nos solutions de dépistage et nous sommes confiants que l'étude de séroprévalence de la Société canadienne du sang permettra d'obtenir des résultats qui se traduiront par des bénéfices pour les Canadiens. »

La Société canadienne du sang teste régulièrement des échantillons de donneurs de sang pour détecter les anticorps anti-SRAS-CoV-2 depuis l'été dernier, dans le cadre d'un projet à long terme financé par le Groupe de travail sur l'immunité face à la COVID-19 (GTIC), qui consiste, entre autres mandats, à diriger un effort pancanadien pour aider à déterminer l'étendue de l'infection par le SRAS-CoV-2 au Canada. Grâce à ce partenariat, la Société canadienne du sang espère obtenir plus de données pour informer les responsables de la santé publique à travers le pays, par l'entremise du GTIC, des renseignements suivants :

Immunité chez les Canadiens en mesurant le niveau d'anticorps développés par les vaccins ou par infection naturelle liés à la COVID-19;

Séroprévalence du virus sur les populations plus jeunes;

Taux de séroprévalence chez les Canadiens (Disparité des taux de séroprévalence; Relation entre les taux de séroprévalence et des facteurs socio-économiques);

Stratégies de vaccination telles que les populations qui devraient être priorisées pour recevoir le vaccin;

Vitesse de propagation du virus.

« La Société canadienne du sang a été en mesure de répondre avec agilité dans un contexte de pandémie en constante évolution. Ce partenariat est une prochaine étape importante dans notre engagement continu à fournir des données de sérosurveillance », a déclaré Dre Sheila O'Brien, directrice associée, Épidémiologie et Surveillance, Société canadienne du sang.

Roche et la Société canadienne du sang travaillent ensemble depuis plus de 20 ans pour innover dans les méthodes de dépistage sanguin. En 2017, l'exploitant du système du sang a sélectionné et installé des systèmes cobas® 8800 de Roche avec des modules pré-analytiques qui améliorent l'efficacité opérationnelle du personnel, qui offrent une flexibilité face aux besoins changeants et qui améliorent la productivité. La société a récemment commencé les tests sérologiques sur les systèmes cobas en immunoanalyse de Roche afin d'effectuer le dépistage avec les tests anti-HBc II, HBsAg II, Anti-HCV II, HIV Duo, HTLV I / II et Chagas sur les dons de sang. La Société canadienne du sang et Roche sont des partenaires engagés pour offrir aux patients les meilleures solutions et les plus sécuritaires.

Au Canada, Roche Diagnostics offre avec diligence ses solutions COVID-19 aux laboratoires et prend les mesures nécessaires pour aider à réduire l'impact de la pandémie. L'entreprise salue tous les efforts des fournisseurs de soins de santé et des travailleurs de première ligne dans les communautés et ce, partout au Canada.

À propos de la Société canadienne du sang

La Société canadienne du sang est un organisme de bienfaisance sans but lucratif. Réglementée par Santé Canada en tant que fabricant de produits biologiques et financée principalement par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé, la Société canadienne du sang fonctionne avec une portée, une infrastructure et une gouvernance nationales qui la rendent unique au sein du système de soins de santé au Canada. Dans le domaine du sang, du plasma et des cellules souches, la Société canadienne du sang offre des produits et des services aux hôpitaux au nom de tous les gouvernements provinciaux et territoriaux, sauf pour la province de Québec. Le registre national des transplantations pour le partage interprovincial d'organes et les programmes connexes s'étend à toutes les provinces et tous les territoires, en tant que bouée de sauvetage biologique pour les Canadiens. Pour plus d'informations, visitez : blood.ca/fr.

À propos de la réponse de Roche à la pandémie du COVID-19

En tant que société de soins de santé de premier plan, Roche est engagée à minimiser l'impact de la COVID-19 et à aider à sauver et à améliorer des vies. La lutte de Roche contre la pandémie comprend :

Le lancement de tests de diagnostic COVID-19 (par exemple, test d'antigène rapides, test d'anticorps et de PCR, etc.) pour l'infection active et la détection des anticorps chez les patients qui ont été exposés au virus;

L'investigation des traitements de notre portfolio existant pour mieux comprendre leur potentiel à traiter les patients atteints de COVID-19;

L'augmentation de la capacité de fabrication et de la chaîne d'approvisionnement pour répondre à la demande de produits dans l'ensemble de notre portfolio dans le contexte plus large du traitement de la COVID-19;

La fourniture de nos médicaments et diagnostics existants aux patients dans des conditions exceptionnelles.

À propos du test sérologique Elecsys® Anti-SRAS-CoV-2-S

Le test Elecsys® Anti-SRAS-CoV-2-S est un test immunologique pour la détermination qualitative et semi-quantitative in vitro des anticorps (notamment les IgG) dirigés contre le domaine de liaison au récepteur (RBD) de la protéine S (Spike) du coronavirus 2 responsable du syndrome respiratoire aigu sévère (SARS-CoV-2) dans le sérum et le plasma humains. Au moyen d'un échantillon sanguin, le test est destiné à aider à évaluer la réponse immunitaire humorale adaptative à la protéine S du SRAS-CoV-2. Le test peut également détecter une réponse à la vaccination. Cliquez ici pour plus d'informations.

À propos du test sérologique Elecsys® Anti-SARS-CoV-2

Le test Elecsys® Anti-SARS-CoV-2 est un test immunologique pour la détection qualitative in vitro des anticorps (notamment IgG) dirigés contre le coronavirus 2 responsable du syndrome respiratoire aigu sévère (SARS-CoV-2) dans le sérum et le plasma humains. À partir d'une prise de sang, ce test aide à la détermination de la réaction immunitaire au SARS-CoV-2. Cliquez ici pour plus d'informations.

À propos de Roche

Roche est un pionnier mondial des produits pharmaceutiques et des diagnostics axés sur l'avancement de la science pour améliorer la vie des gens. Rassemblant des compétences pharmaceutiques et diagnostiques sous un même toit, Roche est le leader de la médecine personnalisée, une approche permettant de proposer le meilleur traitement possible à chaque patient. Roche est la plus grande entreprise de biotechnologie dans le monde avec des médicaments différenciés dans les domaines de l'oncologie, de l'immunologie, des maladies infectieuses, de l'ophtalmologie et des affections du système nerveux central. Roche est également le numéro un mondial du diagnostic in vitro ainsi que du diagnostic histologique du cancer, et une entreprise de pointe dans la gestion du diabète. Pour de plus amples informations, veuillez consulter www.rochecanada.com et www.roche.com.

Tous les noms de marque mentionnés sont protégés par la loi.

__________________________________ 1L'échantillon sanguin sera effectué dans les provinces où la Société canadienne du sang est présente.

SOURCE Roche Diagnostics

Renseignements: Marie-Élaine Guay, Roche Diagnostics Canada, C : [email protected]; Société canadienne du sang, T : 1-877-709-7773, E : [email protected]

Liens connexes

www.rochecanada.com