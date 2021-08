Robotisation et systèmes de qualité - Québec accorde une aide financière De 150 000 $ à Pied-Mont Dora

QUÉBEC, le 3 août 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec offre une aide financière pouvant atteindre la somme de 150 000 $ à Pied-Mont Dora pour la réalisation de son projet d'amélioration et d'automatisation de trois lignes de production. Cette aide financière provient du programme Transformation alimentaire : robotisation et systèmes de qualité.

Mme Lucie Lecours, ministre déléguée à l'Économie et députée de Les Plaines, en a fait l'annonce, au nom du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. André Lamontagne, en précisant que ce programme vise à accroître les investissements en transformation alimentaire pour remédier au manque de main-d'œuvre et augmenter la compétitivité des entreprises.

Citations

« Le secteur de la transformation alimentaire est le premier secteur manufacturier au Québec, c'est dire l'importance de cette industrie pour nos régions et notre économie. La robotisation et la mise en place de systèmes de qualité innovants sont des solutions concrètes pour pallier le manque de main-d'œuvre en agroalimentaire. Le programme vient en aide aux entreprises pour faire face à ce défi et assurer la qualité constante de leurs produits, augmentant du même coup leur compétitivité. »

M. André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Ces investissements permettront à Pied-Mont Dora d'accroître sa productivité et d'offrir encore davantage de produits d'une qualité supérieure dont les gens de la région sont très fiers. Le secteur de la transformation alimentaire se trouve au cœur de notre économie et du contexte de relance économique. Je me réjouis de l'initiative de notre gouvernement à les appuyer. »

Mme Lucie Lecours, ministre déléguée à l'Économie et députée de Les Plaines

Faits saillants

Le programme d'investissement Transformation alimentaire contribue à l'atteinte d'une des cibles de la Politique bioalimentaire 2018-2025 - Alimenter notre monde :

Investir 15 milliards de dollars en production agricole, en production aquacole, dans les pêches et en transformation alimentaire d'ici 2025.

Jusqu'à maintenant, le programme d'investissement Transformation alimentaire a permis à plus de 650 entreprises de devenir plus productives et compétitives sur les marchés, notamment par l'achat d'équipement visant l'automatisation ou la robotisation.

Avec des offres totalisant près de 82 M$, le programme d'investissement Transformation alimentaire a stimulé des investissements privés en automatisation, en robotisation et en certification de plus de 845 millions de dollars.

Lien connexe

Pour avoir plus d'information sur ce programme : https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Transformation/md/programmesliste/developpementindustrietransformation/Pages/Investissement-transformationalimentaire.aspx

SOURCE Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Renseignements: Source et information : Laurence Voyzelle, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Tél. : 418 380-2525; Claudia Loupret, Attachée de presse, Cabinet de la ministre déléguée à l'Économie, 418 691-5650