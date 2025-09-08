MONTRÉAL, le 8 sept. 2025 /CNW/ - C'est aujourd'hui que le leader québécois en robotique et en automatisation des entrepôts, NūMove a levé le voile sur son Centre d'Excellence; un lieu entièrement dédié à l'innovation, à la performance et au dépassement des connaissances.

Le Centre d'Excellence est le fruit d'un investissement inédit de 2 M$ en robotique au Québec. Il permet de mettre en œuvre plusieurs activités de recherche et développement, tout en offrant l'occasion d'expérimenter dans un contexte réel le potentiel des systèmes d'automatisation pour les entrepôts développés par NūMove Robotique & Vision. Alors qu'un retard de productivité se fait sentir au Québec, comparativement à l'Ontario et aux États-Unis, NūMove répond présent pour développer de nouvelles façons de faire qui rendront plus efficaces et rentables les entrepôts d'ici et d'ailleurs.

« Dès le départ, NūMove a eu le leadership et la vision d'investir des capitaux propres dans le Centre d'Excellence, afin de s'accorder le temps requis pour trouver les bons partenaires. Il s'agissait d'un des plus grands investissements privés jamais faits au Québec en matière d'automatisation des entrepôts, déclare Samuel Jodoin, directeur général de NūMove. Aujourd'hui, nous nous réjouissons d'avoir trouvé des partenaires financiers d'exception, comme Investissement Québec et PME Montréal, qui partagent notre enthousiasme pour le Centre d'Excellence », poursuit-il.

« Avec ses solutions d'automatisation novatrices, NūMove est un partenaire de choix pour les entreprises qui souhaitent moderniser leurs installations d'entreposage et gagner en productivité. Ce centre d'excellence à la fine pointe de la technologie, situé ici, à Anjou, contribuera assurément à la transformation numérique du Québec », affirme Karine Boivin Roy, députée d'Anjou-Louis-Riel et adjointe gouvernementale à la ministre responsable de la Métropole.

« Le Centre d'excellence que vient d'inaugurer NūMove accueillera une ligne complète d'automatisation, mettant à la disposition de ses clients des solutions concrètes pour optimiser leur production. Investissement Québec, grâce à son initiative grand V, est fier d'appuyer la mise en place de ces nouvelles installations, qui représentent bien plus qu'un jalon pour NūMove : elles constituent un véritable levier d'augmentation de la productivité des entreprises du Québec, une priorité pour notre richesse collective », souligne Bicha Ngo, présidente-directrice générale d'Investissement Québec.

« PME MTL Est-de-l'Île est fier de soutenir la mise en place du Centre d'Excellence de NūMove. Ce projet axé sur l'innovation contribue activement au développement économique de l'Est de Montréal. Nous saluons la capacité entrepreneuriale de l'équipe de NūMove et nous sommes heureux de l'appuyer à hauteur de plus de 250 000 $ grâce au fonds de la Ville de Montréal », affirme Annie Bourgoin, directrice générale à PME MTL Est-de-l'Île.

Remercions également nos partenaires visionnaires ABB Robotics, DRL Systems, Les entreprises Fabexp, Ryson International, SICK Sensor Intelligence et Storcan Ltd.

À propos de NūMove

NūMove Robotique & Vision est un fabricant et intégrateur de systèmes robotisés et solutions d'automatisation industrielle. Fort d'une équipe de plus de 140 spécialistes, ce leader québécois développe des technologies de palettisation, dépalettisation, encaissage et stockage, adaptés aux besoins des manufacturiers et centres de distribution. Grâce à son expertise en conception, programmation, vision artificielle et développement logiciel, NūMove transforme les opérations de ses clients dans des secteurs variés comme l'alimentaire, les breuvages, l'entreposage, les biens de consommation, etc.

