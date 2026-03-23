HONG KONG, le 23 mars 2026 /CNW/ - Après avoir dévoilé sa vision à long terme de l'intelligence intrinsèque au CES 2026 avec le Saros Rover, Roborock apporte cette même architecture d'IA dans un produit phare conçu pour les maisons d'aujourd'hui : le tout nouveau Saros 20.

Beyond Vision, Beyond Limits. | Roborock Saros 20 est conçu pour maîtriser tous les environnements domestiques. Speed Speed Le robot aspirateur Roborock Saros 20 offrant un nettoyage puissant et intelligent pour les maisons modernes

Alors que Saros Rover a démontré un nouveau modèle d'intelligence robotique, où la perception avancée, la mobilité adaptative et la prise de décision en temps réel fonctionnent comme un seul système cohérent, Saros 20 apporte cette capacité à un usage quotidien. En tant que première mise en œuvre à grande échelle pour les consommateurs de la même architecture d'IA introduite avec Saros Rover, le Saros 20 offre une perception environnementale de nouvelle génération et une navigation autonome dans un produit conçu spécifiquement pour les réalités des maisons nord-américaines. Une véritable solution de nettoyage complète capable de naviguer dans des seuils élevés, des tapis épais, des bords serrés, un encombrement des câbles et des transitions de plancher superposées sans intervention manuelle.

Conçu pour les environnements résidentiels complexes

Dans une catégorie longtemps définie par les chiffres d'aspiration et les mises à niveau progressives du matériel, de nombreux défis fondamentaux demeurent non résolus : les robots sont coincés sur des seuils élevés, évaluent mal les obstacles, laissent des zones aveugles le long des plinthes ou sous-performent sur des tapis à poil long. Au lieu de s'appuyer sur des améliorations marginales, Saros 20 a été conçu pour répondre à ces limites structurelles au niveau du système, en repensant la mobilité, la perception et la coordination du nettoyage grâce à une architecture intégrée axée sur l'intelligence.

Au cœur de cette capacité se trouve le nouveau châssis AdaptiLift™ 3.0, un système de mobilité reconfigurable dynamiquement conçu pour conquérir de véritables transitions architecturales. Contrairement aux roues fixes traditionnelles, AdaptiLift™ combine des roues principales relevables, des roues auxiliaires et un bras de montée pour s'adapter aux surfaces inégales une fois que l'environnement a été analysé en temps réel. Le système permet à Saros 20 de franchir des seuils à double couche allant jusqu'à 4,5 + 4,3 cm (1,77 + 1,69 po) [1], testant et mémorisant intelligemment les stratégies de passage optimales pour les futures passes. Il peut également élever dynamiquement son châssis pour optimiser le contact avec la brosse sur les tapis ayant une hauteur de poil allant jusqu'à 1,18 pouce (3 cm) [2], assurant un engagement plus profond des fibres tout en maintenant la stabilité.

Le système autonome StarSight™ 2.0, la plateforme de vision 3D de nouvelle génération de Roborock, constitue le noyau cognitif de Saros 20. Prenant en charge la reconnaissance de plus de 300 types d'objets et fonctionnant à une fréquence d'échantillonnage 21 fois plus élevée que la navigation LDS traditionnelle [3][4], StarSight™ permet une cartographie plus rapide, une localisation plus précise et une prévention des obstacles plus juste, y compris les nids de câbles, les jouets pour animaux domestiques et le petit désordre quotidien. L'évitement latéral des obstacles de VertiBeam™ améliore encore l'alignement des bords le long des surfaces irrégulières, ce qui réduit les risques d'enchevêtrement et réduit au minimum les zones omises.

Véritable couverture pour l'ensemble de la maison

Au-delà de la mobilité et de la navigation, Saros 20 assure un nettoyage complet des surfaces. Son architecture de levage coordonnée permet au châssis, à la brosse principale et à deux vadrouilles rotatives de s'ajuster automatiquement en fonction du type de plancher. Sur les tapis, les vadrouilles se lèvent pour empêcher le transfert d'humidité tandis que la pression d'aspiration et de brosse optimise l'élimination des débris. Sur les planchers durs, l'appui adaptatif augmente l'intensité de nettoyage pour lutter contre les dégâts séchés et les résidus collants.

La technologie FlexiArm™ étend la précision du nettoyage dans les bords et les coins, atteignant des espaces de coup-de-pied aussi bas que 0,79 pouce (2 cm) [5] et réduisant les écarts visibles sur les bords. Combiné avec le moteur numérique [6] HyperForce® de 36 000 Pa et le double système anti-nœuds de Roborock, le Saros 20 est conçu pour gérer les cheveux longs, le poil des animaux de compagnie et les débris fins tout en réduisant les interruptions d'entretien.

Associé au RockDock® amélioré, qui comprend un lavage à l'eau chaude de 212 °F, un séchage à l'air chaud de 131 °F [7], une vidange automatique des poussières jusqu'à 65 jours, et une intégration optionnelle de remplissage et de drainage, le Saros 20 offre une expérience de nettoyage vraiment automatisée adaptée aux maisons plus grandes et plus complexes.

Disponibilité et offre de lancement

États-Unis

Période des soldes : Du 23 au 29 mars

PDSF : 1 599,99 $

Prix de lancement : 1 389,99 $

Économies : Remise de 210 $

Canada

Période des soldes : 23 au 29 mars

PDSF : 2 299,99 $ CA

Prix de lancement : 1 979,99 $ CA

Économies : Remise de 320 $ CA

Saros 20 représente le déploiement pratique de l'intelligence incarnée dans la maison. Transformant ce qui a commencé comme une démonstration de robotique révolutionnaire au CES en un système de nettoyage entièrement conçu pour la vie de tous les jours, le Saros 20 est conçu pour s'adapter à la complexité architecturale et aux exigences du mode de vie des ménages nord-américains. Pour en savoir plus, visitez le site https://ca.roborock.com/fr/pages/roborock-saros-20.

À propos de Roborock

Roborock est une marque de nettoyage intelligent de premier plan reconnue pour ses solutions de nettoyage intelligentes. La société se targue de proposer l'aspirateur robotisé le plus vendu selon IDC* depuis 2023 et d'être la première marque de robots de nettoyage intelligents en 2025*. Roborock enrichit la vie grâce à sa gamme novatrice d'aspirateurs robotisés, sans fil, d'eau et de poussière, de tondeuses à gazon robotisées et de laveuses-sécheuses. Ancrées dans une approche centrée sur l'utilisateur, nos solutions R&D répondent à divers besoins de nettoyage dans plus de 170 pays et régions. Roborock s'appuie sur son siège social de Pékin et sur ses filiales stratégiques sur des marchés clés, notamment aux États-Unis, au Japon, aux Pays-Bas, en Pologne, en Allemagne et en Corée du Sud, pour étendre sa présence sur le marché mondial. En 2026, Roborock compte plus de 22 millions de foyers clients. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site https://global.roborock.com/.

*Sources :

Lien : Marché mondial des robots de nettoyage domestique 2025 : Les marques chinoises dominent dans les catégories des robots de pelouse, laveurs de vitres et de piscine

IDC Worldwide Quarterly Smart Vacuum Robotics Tracker, 2025Q4

IDC Worldwide Quarterly Pool Cleaning Robotics Tracker, 2025Q4

IDC Worldwide Quarterly Lawn Mower Robotics Tracker, 2025Q4

IDC Worldwide Quarterly Smart Vacuum Robotics Tracker, 2025Q4

Notes de bas de page

[1] Selon les essais internes effectués par le fabricant. Le rendement réel peut varier selon les conditions environnementales.

[2] Cette caractéristique s'applique aux tapis domestiques dont la hauteur des poils est de 1,18 po ou moins, ce qui couvre la majorité des tapis utilisés dans les maisons typiques.

[3] Selon des essais internes effectués par le fabricant, l'aspirateur robot peut voir et contourner des objets jusqu'à une largeur de 1,97 po et une hauteur de 1,18 po. L'exactitude de la reconnaissance peut varier en fonction des facteurs environnementaux.

[4] Selon les essais internes effectués par le fabricant selon la méthode de calcul de la fréquence d'échantillonnage du LDS.

[5] Selon les essais internes effectués par le fabricant. Le rendement réel peut varier selon les conditions environnementales.

[6] Basé sur des essais internes du moteur numérique dans des conditions spécifiques. Les résultats réels peuvent varier en fonction de la configuration du produit et des conditions d'utilisation.

[7] D'après les essais effectués par TÜV Rheinland. L'eau des distributeurs d'eau propre de la base peut être chauffée jusqu'à 212 °F sous pression atmosphérique standard (1 atm, 101,3 kPa) à la température ambiante. Les températures réelles peuvent varier en fonction des conditions environnementales, comme l'altitude et la pression atmosphérique.

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=TKhXrgBhqwU

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2929107/Roborock_Saros_20_robot_vacuum_delivering_powerful_intelligent_cleaning_modern.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2447318/Roborock_Logo_Horizontal_Lockup_RGB__Full_Color_Logo.jpg

SOURCE Roborock

Hu Ashley, [email protected]