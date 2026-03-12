PEKIN, 12 mars 2026 /CNW/ - Roborock a annoncé aujourd'hui qu'elle est devenue le numéro 1 des robots de nettoyage intelligents au monde en 2025, selon l'IDC Worldwide Quarterly Smart Vacuum Robotics Tracker, 2025 (1). Cette reconnaissance reflète le leadership technologique de Roborock et son développement mondial accéléré dans un secteur qui entre actuellement dans une nouvelle étape de développement définie par un portefeuille de produits en expansion. Selon IDC, lorsqu'on pense aspirateurs robotisés, tondeuses à gazon robotisées et autres types de robots domestiques, Roborock est la marque numéro 1 qui s'impose en termes d'expéditions (5,8 millions en 2025) et de parts de marché (17,7 %). En particulier, pour les aspirateurs robots (RVC), Roborock se classe sans cesse au 1er rang du classement d'IDC depuis 2023 H2, et réitère l'exploit en 2025 H2 avec une part de marché record de 27,0 %, redevenant ainsi la marque numéro 1 des aspirateurs robots pour la troisième année consécutive.

Roborock devient le n° 1 mondial des robots de nettoyage intelligents, selon IDC

Roborock occupe le 1er rang mondial et le 1er rang dans les principaux marchés nationaux en Amérique, en Europe et en Asie.

L'analyse d'IDC met en évidence l'évolution accélérée de la dynamique concurrentielle mondiale, stimulée par l'itération rapide des produits, le développement de l'IA et l'influence croissante des marques chinoises en expansion à l'étranger. Dans ce contexte difficile, Roborock s'est classée pour la première fois au 1er rang mondial des livraisons et des parts de marché non seulement dans la catégorie des aspirateurs robotisés, comme elle l'avait fait depuis 2023, mais aussi, et pour la première fois, comme le premier fournisseur parmi tous les concurrents qui vendent un éventail de produits plus large, notamment des aspirateurs robots, des tondeuses à gazon robotisées et d'autres produits d'entretien ménager.

En réduisant son analyse au segment des aspirateurs-robots (RVC), Roborock a dominé les débats en tant que fournisseur numéro 1 trimestre après trimestre, obtenant sa part de marché la plus élevée de 27,0 % au deuxième semestre 2025. IDC souligne également que Roborock s'est classé numéro 1 sur les principaux marchés nationaux, notamment les États-Unis (Amériques), l'Allemagne (Europe) et la Corée du Sud (Asie-Pacifique), soulignant la force de la marque mondiale de Roborock et sa compétitivité sur tous les continents, les divers besoins des utilisateurs, les types de maisons et les habitudes de nettoyage. Selon IDC, le succès de Roborock repose sur des avantages technologiques, une expansion outre-mer et un portefeuille de produits élargi.

