MONTRÉAL, le 16 juill. 2024 /CNW/ - Au cœur des paysages spectaculaires de la province de Western Cape, en Afrique du Sud, se niche Robertson, une commune à l'histoire vieille de plus de 180 ans. C'est ici, sur les berges de la Breede, que sept générations de vignerons et 35 familles ont donné vie à Robertson Winery, le cœur de la viticulture sud-africaine.

Fondée en 1852, la ville de Robertson s'est construite sur les valeurs altruistes de son bâtisseur, le ministre écossais Dr. William Robertson.

90 ans plus tard naissait Robertson Winery, un vignoble dont les valeurs humanitaires reflètent encore aujourd'hui celle du fondateur de la commune.

Disponible dans 40 pays à travers le monde, Robertson Winery n'en demeure pas moins profondément impliqué dans le bien-être de cette communauté qui lui a tant donné.

Le domaine viticole accompagne les clubs de sports locaux et soutient activement l'hospice de la ville depuis des années. En 2021, Robertson Winery a fondé The Really Good Library à l'école primaire Nkqubela, une bibliothèque comptant plus de 2000 ouvrages en anglais, afrikaans et xhosa, permettant de faciliter l'accès à la littérature pour les plus jeunes.

Pieter Siebrits, le PDG de Robertson Winery, souligne l'importance de cet investissement communautaire: "Sans notre communauté locale, notre vignoble perdrait sa raison d'être. Elle est intrinsèquement liée à notre histoire et à tout ce que nous faisons, aujourd'hui et demain."

Les employés de Robertson Winery sont les premiers à jouir des bienfaits de cette implication sociale. Grâce au programme Wellness & Benefits de la compagnie, ceux-ci ont accès à un accompagnement médical (journées bien-être, thérapie, clinique sur place) mais aussi à de l'hébergement et à du bois de chauffage gratuit.

LE RESPECT DE LA TERRE NOURRICIÈRE

Profondément conscient de l'équilibre délicat à respecter pour produire les meilleurs raisins, Robertson Winery ne prend pas la richesse de ses terres pour acquis.

Le cellérier Rianco van Rooyen souligne l'importance de la durabilité dans la confection de vins de qualité: "En tant que viticulteurs, nous sommes quotidiennement confrontés à la fragilité de notre écosystème. Il est de notre devoir de le traiter d'une manière respectueuse afin que notre terre continue à nous offrir les meilleurs vins, et ce pour les générations à venir."

Robertson Winery s'assure de fait de limiter son impact environnemental tout au long du processus de confection. Il s'assure de limiter sa consommation d'eau, utilise des produits non-toxiques sur ses terres, et respecte un programme de recyclage et de réduction énergétique strict.

Robertson Winery est par ailleurs devenu la toute première production sud-africaine disposant d'une chaîne d'approvisionnement conforme aux standards environnementaux et éthiques complets de la Wine and Agricultural Ethical Association (WIETA), un exemple suivi par de nombreuses autres compagnies.

Enfin, elle a reçu une certification de la part de l'Integrated Production of Wine (IPW), asseyant ainsi son statut de vignoble référent en Afrique du Sud.

HOMMAGE AU GOÛT

La très belle sélection de vins de Robertson Winery offre une expérience inoubliable et se prête à tous les goûts.

Vins rouges riches et profonds, vins blancs frais et fruités, rosés pétillants et festifs et délicieux vins sans alcool sont tant de raisons qui font de Robertson Winery un vignoble pour tous.

Cette année sera dévoilée une nouvelle étiquette pour le Robertson Chenin Blanc, une mise en image moderne, au croisement de la tradition, de l'innovation et de l'implication sociale sur laquelle la marque s'est construite.

(Re)découvrez la sélection complète des produits Robertson Winery's à votre magasin de vins & spiritueux local ou sur https://robertsonwinery.co.za/

À PROPOS DE ROBERTSON WINERY

Fondée en 1852, la ville de Robertson est une institution pour les amateurs de vin et les amoureux de la nature. C'est ici qu'est né Robertson Winery, un vignoble bâti sur une communauté engagée et un profond respect pour ses ressources naturelles. Aujourd'hui, ses vins réputés sont disponibles dans plus de 40 pays à travers le monde, faisant de Robertson Winery un pilier de la tradition viticole sud-africaine.

