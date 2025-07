ITASCA, Illinois, 15 juillet 2025 /CNW/ -- Robertshaw, un chef de file mondial de la conception et de la fabrication de produits et de systèmes de contrôle industriel, et un chef de file de la technologie reconnu dans le domaine des solutions de contrôle thermique et de contrôle de débit, a annoncé le lancement de sa gamme de produits de réfrigération commerciale Ranco® 2025. Cette gamme améliorée, qui comprend de nouveaux produits importants et des améliorations aux produits existants, perpétue la tradition d'innovation de l'entreprise Ranco, fondée en 1913.

La gamme de produits de réfrigération commerciale Ranco® 2025 présente l'offre de produits la plus complète et la plus avancée de la marque à ce jour, positionnant cette dernière comme une source fiable et à guichet unique pour les composants de systèmes de réfrigération à haut rendement. Ce portefeuille élargi comprend des vannes d'inversion, des déshydrateurs de filtres, des commandes de pression, des pressostats, des commandes de température, des lunettes de vision et quatre produits essentiels :

Soupapes TXV - Les détendeurs thermostatiques régulent avec précision le débit de réfrigérant dans le serpentin d'évaporateur, ce qui améliore l'efficacité et assure des performances constantes du système.

De plus, des améliorations ont été apportées à nos nouvelles solutions afin d'optimiser davantage les performances du système, en intégrant des matériaux de filtre haut de gamme, des technologies avancées d'étanchéité et des conceptions plus compactes et plus efficaces sur le plan de l'espace.

Les produits Ranco se retrouvent dans de nombreuses marques les plus populaires au monde, de sorte que ces produits peuvent répondre aux exigences les plus strictes en matière de pression, de température et de dégivrage. « Nous avons récemment célébré le 125e anniversaire de Robertshaw en soulignant nos 125 ans d'innovation », a déclaré John Hewitt, chef de la direction de Robertshaw. « Nous sommes ravis de poursuivre notre tradition d'innovation avec ces nouveaux produits et nouvelles fonctions très intéressantes de Ranco. »

Pour en savoir plus sur les prix et la disponibilité de la nouvelle gamme de produits de réfrigération commerciale de Ranco 2025, consultez le robertshaw.com/commercial-refrigeration-solutions.

À propos de Robertshaw et de Ranco

Soutenu par une riche tradition d'innovation de 125 ans, Robertshaw est un innovateur de premier plan dans le contrôle du débit du gaz, de l'eau et d'autres fluides. Son siège social est situé à Itasca, en Illinois, et elle emploie plus de 5 500 personnes dans 12 pays. Fondée en 1913, Ranco s'est taillé une solide réputation mondiale en matière de systèmes novateurs de chauffage, de ventilation, de réfrigération et de climatisation. Pour en savoir plus, consultez le site www.robertshaw.com .

