Robert Comeau élu président au congrès de l'APTS

« C'est avec humilité que j'accepte l'honneur que me fait la délégation en me confiant les rênes de l'APTS. Nous travaillerons avec acharnement avec toute notre équipe pour que la voix et l'apport indispensable de nos 60 000 membres soient entendus et respectés. Les occasions ne manqueront pas avec les projets de loi que déposera le gouvernement, nos revendications pour améliorer l'accès universel et gratuit aux soins et aux services sociaux à la population québécoise, ou encore notre travail syndical pour nous assurer que les salarié·e·s que nous représentons puissent exercer leur profession dans les meilleures conditions de travail et d'exercice. C'est "fortes ensemble" que nous allons relever ces défis », a déclaré Robert Comeau, reprenant le thème du congrès.

Technologue en imagerie médicale, le nouveau président de l'APTS a travaillé au Centre de santé et de services sociaux de Trois-Rivières depuis 1992 et a été élu en 2004 répondant politique au sein de la toute nouvelle APTS. Réélu à deux reprises, il a occupé ce poste jusqu'en 2010. Il a participé durant cette période à l'organisation du congrès de fondation de l'APTS en 2006 et a cumulé diverses fonctions au sein du comité exécutif depuis 2010.

Il sera épaulé dans ses fonctions par une équipe diversifiée, où l'expérience côtoie le sang neuf, afin de porter le discours des professionnel·le·s et des technicien·ne·s du réseau de la santé et des services sociaux (RSSS).

Josée Fréchette, 1 re vice-présidente

vice-présidente Émilie Charbonneau, 2 e vice-présidente

vice-présidente Benoit Audet , 3 e vice-président

, 3 vice-président Sandra Étienne, 4 e vice-présidente

vice-présidente Joël Bélanger, 5 e vice-président

vice-président Caroline Marquis , secrétaire

, secrétaire Sébastien Pitre, trésorier

Adoption de la plateforme politique

Les délégué·e·s du congrès ont voté massivement en faveur de la première plateforme politique de l'APTS. Celle-ci comporte trois aspects : prendre soin de nous, prendre soin de la collectivité ainsi que prendre soin de l'environnement et se mobiliser contre sa dégradation.

« En tant qu'organisation syndicale, nous avons tout d'abord le devoir de protéger nos membres. Ce qui implique que nous avons aussi un rôle à jouer comme actrice de la société civile, tant pour nous assurer d'une meilleure justice sociale au Québec que pour lutter afin de faire diminuer l'impact des changements climatiques. Et nous comptons bien assumer activement l'ensemble de ces rôles », s'est engagé Robert Comeau à l'issue du congrès.

La délégation du congrès a aussi élu 19 personnes représentantes nationales, qui porteront les préoccupations et les besoins du personnel professionnel et technique de la vaste majorité des établissements publics du RSSS et qui communiqueront les décisions du conseil national de l'APTS aux membres de leurs établissements respectifs.

À propos de l'APTS

L'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) regroupe et représente quelque 60 000 membres qui jouent un rôle indispensable au bon fonctionnement des établissements du réseau. Nos gens offrent une multitude de services en matière de diagnostic, de réadaptation, de nutrition, d'intervention psychosociale et de soutien clinique et de prévention, autant de services qui s'adressent à l'ensemble de la population.

