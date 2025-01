SAINT-PAUL-D'ABBOTSFORD, QC, le 28 janv. 2025 /CNW/ - Le Groupe Robert Bernard est fier d'annoncer l'acquisition de Pneus GBM, un leader reconnu dans les secteurs minier, OTR (pneus hors route) et du génie civil.

Cette acquisition marque une étape historique pour l'entreprise, qui célèbre cette année son 75e anniversaire, et fait passer son réseau de 21 à 31 succursales stratégiquement réparties à travers la province.

L’équipe Robert Bernard accompagnée de l’équipe Pneus GBM lors de l’annonce officielle de l’acquisition, le 28 janvier 2025. (Groupe CNW/Robert Bernard)

En unissant leurs forces, Robert Bernard et Pneus GBM combinent leurs expertises, leurs savoir-faire et leurs ressources pour mieux servir leurs clients et solidifier leur position de référence au Québec, affirmant leur leadership dans le domaine de l'entretien automobile. Il s'agit d'un tournant majeur qui reflète l'engagement continu du groupe envers l'innovation, la croissance et l'excellence.

UNE ACQUISITION GUIDÉE PAR DES VALEURS PARTAGÉES

Au-delà des avantages stratégiques, cette acquisition repose sur des valeurs communes entre les deux entreprises :

Esprit familial : une priorité accordée au bien-être et à la reconnaissance des employés.

: une priorité accordée au bien-être et à la reconnaissance des employés. Engagement communautaire : une volonté partagée de soutenir les communautés locales.

Cette proximité se reflète également dans les origines des dirigeants. Patrick Labrecque, vice-président de Robert Bernard et originaire de Matagami, prend la relève de Pneus GBM, autrefois dirigé par Maurice Boivin, originaire des Cantons-de-l'Est, où se trouve le siège social de l'entreprise.

« Cette nouvelle famille saura reprendre le flambeau et continuer à faire prospérer ce que nous avons bâti avec la même passion et les mêmes valeurs qui ont fait notre succès au cours des 20 dernières années », affirme Éric Boivin, vice-président opérations, Pneus GBM.

MEMBRES DU RÉSEAU POINT S

Robert Bernard et Pneus GBM sont membres du réseau Point S, un gage de qualité et de fiabilité en matière de pneus et de mécanique.

UNE ALLIANCE POUR RENFORCER LE SERVICE CLIENT

Grâce à cette acquisition, Robert Bernard et Pneus GBM mettent en commun leurs expertises et leurs forces uniques pour offrir :

Une couverture géographique élargie : une présence renforcée dans des régions clés, de Matane à l'Abitibi, avec un service optimisé pour la division commerciale, que ce soit pour les secteurs poids lourds, miniers et industriels.

: une présence renforcée dans des régions clés, de à l'Abitibi, avec un service optimisé pour la division commerciale, que ce soit pour les secteurs poids lourds, miniers et industriels. Une offre de produits et services enrichie : l'expertise technique de Pneus GBM s'ajoute à l'infrastructure logistique éprouvée de Robert Bernard pour mieux répondre aux besoins des clients.

: l'expertise technique de Pneus GBM s'ajoute à l'infrastructure logistique éprouvée de pour mieux répondre aux besoins des clients. Une diversification des compétences : les savoir-faire complémentaires des deux entreprises permettront de relever les défis techniques des projets les plus ambitieux.

UN AVENIR PROMETTEUR POUR LES EMPLOYÉS ET LES CLIENTS

Pour les employés, cette union représente une opportunité unique de croissance professionnelle et de collaboration avec de nouveaux talents. Pour les clients, elle se traduit par un accès élargi à des solutions innovantes et à un service toujours plus performant.

« L'acquisition de Pneus GBM incarne notre ambition de devenir le réseau de référence au Québec, tout en restant fidèles à nos valeurs. Alors que nous célébrons nos 75 ans, nous sommes plus que jamais déterminés à repousser les limites et servir encore mieux nos clients, nos employés et nos communautés », a déclaré Steve Bernard, président de Robert Bernard.

À PROPOS DE ROBERT BERNARD

Fondée en 1950 à Saint-Paul-d'Abbotsford, l'entreprise familiale est reconnue pour sa longue tradition et sa grande expertise. Avec le passage de 21 à 31 succursales, elle consolide sa présence à travers le Québec et renforce son réseau pour mieux servir sa clientèle. Employant 500 personnes, Robert Bernard se distingue dans l'industrie des services mécaniques et des pneus, tout en restant fidèle à ses valeurs familiales et à son engagement envers l'excellence.

