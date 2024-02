TORONTO, le 7 févr. 2024 /CNW/ - Porter Airlines annonce la nomination de Rob Palmer au poste de vice-président exécutif et chef de la direction des finances.

Rob possède une solide expérience au sein de l'industrie et occupait plus récemment le poste de vice-président, Commerce, Stratégie et chef des finances de l'Autorité aéroportuaire de Calgary. Il était notamment responsable de la planification à long terme, des besoins en capitaux, de la budgétisation, des contrôles internes, de la trésorerie et de la production de rapports. Il a également agi à titre de vice-président et contrôleur chez WestJet.

« Les activités aéroportuaires et les finances des compagnies aériennes n'ont plus de secret pour Rob, et il ne fait aucun doute que ses connaissances seront un atout précieux, a déclaré Michael Deluce, chef de la direction de Porter Airlines. Il a évolué chez WestJet au cours d'une période d'expansion rapide, comme c'est le cas aujourd'hui pour Porter, qui est en voie de devenir un transporteur nord-américain. Nous sommes heureux d'accueillir Rob au sein de l'équipe. »

Rob possède plus de 20 ans d'expérience dans différents secteurs liés aux sociétés ouvertes, aux marchés financiers et à la gestion financière et stratégique. Il a notamment assumé le poste de chef de la direction des finances chez Northview Residential REIT, ainsi que différents postes de direction chez Molson et BCE Emergis.

« Je suis très enthousiaste à l'idée de me joindre à Porter à un moment où elle redessine le paysage concurrentiel du transport aérien, a affirmé Rob Palmer. J'aime vraiment travailler dans l'industrie de l'aviation et collaborer avec les gens qui choisissent d'y faire carrière. Mon objectif est de contribuer à faire de Porter l'une des meilleures compagnies aériennes en Amérique du Nord. »

Porter propose actuellement plus de 30 destinations au Canada et aux États-Unis et annoncera de multiples nouvelles destinations et nouveaux itinéraires en 2024.

À propos de Porter Airlines

