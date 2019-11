Rob Annan, Ph. D., à la direction de Génome Canada

OTTAWA, le 12 nov. 2019 /CNW/ - Au nom du conseil d'administration de Génome Canada, sa présidente, Elizabeth Douville, Ph. D., a annoncé aujourd'hui la nomination de M. Rob Annan, Ph. D., au poste de président et chef de la direction de l'organisation à compter du 1er janvier 2020.

Depuis 20 ans, Génome Canada s'emploie à faire progresser la recherche qui nous aide à comprendre le monde vivant à un niveau de détail insurpassé, au profit de notre santé, de notre environnement et de notre économie. L'organisation, en collaboration avec un réseau de six centres de génomique créés dans les diverses régions du pays, a fait du Canada un chef de file des biosciences dans des secteurs aussi diversifiés que la santé, la foresterie, les pêches, l'agriculture et l'énergie.

« La direction de M. Annan survient à un moment important de l'évolution des biosciences de pointe. La cadence du changement est impressionnante dans les domaines de l'édition génétique, de la biologie de synthèse, des mégadonnées et de l'intelligence artificielle, et nous devons, en tant qu'organisation, poursuivre en ce sens. Je suis certaine que M. Annan saura transformer sa passion pour la recherche en une finalité qui sera au cœur de la façon dont nous façonnerons le prochain chapitre de cette science d'avant-garde », a dit Mme Douville. Elle a ajouté que la nomination vient au terme d'une recherche nationale et internationale exhaustive de cadres supérieurs menée par un sous-comité spécial du conseil d'administration.

Dans ses nouvelles fonctions, M. Annan mettra à profit de solides titres et qualités universitaires, une vaste expérience des postes de direction et des antécédents de réussites en matière de politiques canadiennes sur les sciences et l'innovation. Entré au service de Génome Canada en 2017 à titre de vice-président des Affaires publiques et des Communications, M. Annan a considérablement contribué à la direction de la stratégie axée sur la promotion de la valeur exceptionnelle de la génomique auprès des grands intervenants. Avant son arrivée à Génome Canada, il a occupé pendant sept ans le poste de dirigeant principal de la recherche à Mitacs où il a aidé à bâtir une histoire de réussite canadienne dans l'élaboration et la mise en œuvre de programmes d'innovation à orientation prédéterminée.

« Nous vivons une période particulièrement palpitante pour la génomique et les sciences connexes, des domaines en rapide évolution qui influenceront nos vies de façons qui donnent le vertige à les imaginer, dit M. Annan. Génome Canada a un rôle essentiel à jouer pour que cette influence s'exerce au profit de la santé, de l'environnement et du bien-être économique des Canadiens. En collaboration avec un extraordinaire réseau de centres de génomique et d'autres partenaires, je suis honoré de diriger Génome Canada dans son prochain chapitre de son histoire et d'appuyer la prochaine génération de chercheurs et d'entreprises prêts à s'attaquer aux plus grandes questions de l'heure. »

Génome Canada tient à remercier M. Marc LePage d'avoir dirigé à partir de 2016, à titre de président et chef de la direction, les destinées de l'organisation et lui souhaite une très heureuse retraite. M. LePage a été l'un des pionniers qui ont œuvré à la fondation de Génome Canada en 2000 et il a été président et chef de la direction de Génome Canada et de Génome Québec.

