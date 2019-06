Riz Riceberry : une nouveauté saine en provenance de Thaïlande

Le ministère du commerce a expliqué qu'avec sa couleur violet foncé, son grain allongé, sa texture moelleuse, son arôme doux et son ensemble de propriétés nutritives, le Riz Riceberry est adapté pour les consommateurs de tout âge et tout type. Il possède une valeur nutritionnelle très élevée et il est riche en antioxydants. Avec un indice glycémique moyen à faible, il aide à réduire les niveaux de cholestérol et à retarder la croissance des cellules cancéreuses. Il participe au contrôle du taux de glucose dans le sang et du poids et il est riche en fibre alimentaire. Le Riz Riceberry contient également d'autres nutriments bénéfiques comme le gamma-oryzanol, la vitamine E, le tanin, le zinc, l'oméga 3 et l'acide folique. Il réduit les risques de souffrir de diabète, de maladies cardiovasculaires, d'hypertension et de démence. Il nourrit également la peau, combat l'apparition de rides et ralentit le vieillissement.

SOURCE Department of Foreign Trade, Ministry of Commerce, Thailand

