Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles lance les travaux sur la friche ferroviaire!

Le projet de la friche ferroviaire consiste à transformer l'ancienne emprise ferroviaire en l'un des plus longs parcs linéaires de l'île de Montréal. Ce projet urbain novateur viendra favoriser le transport actif, ajoutera un espace vert de qualité au secteur et deviendra sans aucun doute un lien fort pour le quartier. De la 53e Avenue jusqu'à la 1re Avenue, on aménagera un sentier piétonnier et une piste cyclable bidirectionnelle de 4.25 km. Le long du parcours, on retrouvera quatre haltes de détente thématiques avec des supports pour vélos et du mobilier urbain. L'arrondissement installera aussi des panneaux de signalisation indiquant les points d'intérêt et les points de services dans les parcs.

Les travaux comprennent aussi la réfection complète de six intersections (3e Avenue, 8e Avenue, 16e Avenue, boulevard du Tricentenaire, 43e Avenue et 53e Avenue) et l'aménagement de neuf traverses piétonnes en direction nord/sud et bénéficient d'un financement provenant de la Ville centre. Les travaux seront réalisés en deux phases, soit de la 53e Avenue à la 32e Avenue, puis de la 32e Avenue à la 1re Avenue. La livraison de la phase 1 (53e à 32e Avenue) est prévue au cours de l'été, tandis que la fin du projet est prévue à l'automne. C'est l'entrepreneur Construction Vert Dure inc. qui a obtenu le contrat au montant d'un peu moins de 6 millions de dollars.

Prochainement, l'arrondissement dévoilera le nom officiel de ce projet à la suite d'un concours lancé par l'arrondissement aux jeunes de 5 à 17 ans. 78 propositions ont été reçues et sont actuellement en cours d'analyse par un jury formé de deux employés de l'arrondissement et d'un représentant du comité de citoyens.

"Je remercie tous les participants qui ont été inspirés par cet emballant projet et qui ont proposé leurs idées.J'ai hâte de connaître le nom qui sera retenu et de vous le partager", conclut la mairesse.

Pour en savoir plus : consultez la page du projet sur montreal.ca/rdppat ou la nouvelle.

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles

Renseignements: Mélanie Adam, Chargée de communication, Arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, 514 232-2255, [email protected]

