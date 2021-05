RED DEER, AB, le 10 mai 2021 /CNW/ - Riverview Insurance Solutions (RIS), une importante société d'experts-conseils en avantages sociaux du marché intermédiaire de l'Alberta, a annoncé aujourd'hui sa prochaine fusion avec Sterling Capital Brokers (SCB). Combinées, les organisations formeront l'une des plus grandes sociétés indépendantes de services-conseils en avantages sociaux détenues par des employés au Canada.

Fondée en 2015 par Derrick Peterson, RIS offre des services-conseils sur les avantages sociaux à plus de 200 clients à fort potentiel de croissance en Alberta. La société a son siège social à Red Deer, en Alberta, et travaille activement avec des clients d'Edmonton et de Calgary. L'équipe compte plus de 82 ans d'expérience combinée en services-conseils, notamment l'examen des régimes d'avantages sociaux, la gestion des régimes, la planification stratégique de la retraite, l'analyse des demandes de règlement, l'analyse de marché, la communication avec les membres et la planification de l'assurance détenue par l'entreprise.

Voici ce qu'a déclaré M. Peterson, président de RIS, en ce qui concerne cette annonce : « Cette fusion arrive à point nommé pour l'entreprise, étant donné qu'un grand nombre de ses clients sont à la recherche de produits et de solutions de tarification et de service novateurs qui leur permettent d'accroître leur présence à l'échelle nationale et internationale. La portée géographique et la technologie de SCB, combinées à l'expertise en services-conseils et aux protocoles de service de RIS, apporteront une très grande valeur à la clientèle actuelle de RIS. Nous sommes ravis de travailler ensemble pour offrir un service à la clientèle de premier ordre et des solutions novatrices dans un environnement économique en constante évolution. »

« Notre entreprise est à l'avant-garde de la technologie depuis sa création; nous avons toujours su que la véritable innovation dans le domaine de l'assurance allait venir des courtiers d'assurance indépendants. La fusion du principal conseiller en avantages sociaux indépendant de l'Ontario et du principal courtier en avantages sociaux de l'Alberta constitue une excellente nouvelle pour les deux entreprises et leurs clients. Suite à notre fusion avec Luedey Consultants Inc. (LCI) au Canada atlantique, nous avons établi une présence dans l'Ouest canadien, et nous sommes heureux de nous implanter à l'échelle nationale et de continuer à montrer la voie en tant que fournisseurs de services technologiques à plus d'un millier de clients partout au Canada », a déclaré le cofondateur de SCB, Stefan Ionescu. « L'équipe de SCB se réjouit à l'idée de travailler avec Derrick et son équipe exceptionnelle. »

Sterling Capital Brokers (SCB) a été fondée en 2014 et son siège social est situé à Toronto, en Ontario. SCB est la plus grande société de services-conseils indépendante du Canada qui se spécialise dans les services aux petites et moyennes entreprises à fort potentiel de croissance. Elle offre à ses clients des services-conseils complets sur les régimes d'avantages sociaux et des services technologiques personnalisés de gestion des régimes qui lui permettent d'offrir des solutions rapides et adaptées à sa clientèle.

SOURCE Sterling Capital Brokers

Renseignements: John Griffin, Président, [email protected], 647 824-3433

Liens connexes

https://www.sterlingcapitalbrokers.com/