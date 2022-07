Risques liés aux changements climatiques : une industrie qui se prépare, un encadrement à préciser

MONTRÉAL, le 7 juill. 2022 /CNW Telbec/ - L'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») publie un rapport intitulé Les risques liés aux changements climatiques : le point sur les mesures mises en place par les institutions financières. Ce rapport présente l'analyse des réponses de 230 institutions financières réglementées par l'Autorité à un sondage mené au cours de la seconde moitié de 2021, afin d'évaluer leur niveau de préoccupation à l'égard des possibles impacts des risques liés aux changements climatiques sur leur institution et la mise en place de différentes mesures permettant de gérer adéquatement ces risques. Le sondage aborde aussi la gouvernance et les processus d'affaires.

« Les risques liés aux changements climatiques constituent une menace importante pour le système financier. Face à cette réalité, l'Autorité mise sur le renforcement de la résilience des institutions financières qu'elle encadre et est d'avis que celles-ci doivent considérer les risques liés aux changements climatiques dans leur gestion intégrée des risques », a souligné Louis Morisset, président-directeur général de l'Autorité. « Ce rapport brosse un portrait contemporain de la situation des institutions financières sur lequel nous nous appuierons pour déterminer les prochaines orientations de l'Autorité en la matière », a ajouté celui-ci.

Le rapport fait notamment ressortir que :

les institutions ont déjà mis en place des rapports de gestion sur ces risques destinés au conseil d'administration (75 %) ou des politiques internes (71 %) comme instruments de gouvernance dans leur gestion de risques;

les membres de la haute direction et des conseils d'administration des institutions financières sont bien sensibilisés à ces risques. D'ailleurs, près de la moitié des institutions ont nommé un haut dirigeant responsable de la gestion des risques liés aux changements climatiques;

le niveau d'investissement dans des actifs « verts » ou « ESG » est de plus en plus élevé chez les institutions financières (67 %). Les vérifications quant à la légitimité de ces qualifications sont quant à elles en cours d'intégration dans les pratiques des institutions.

« Ces données permettront aussi à l'Autorité de préciser l'accompagnement nécessaire pour atténuer la disparité observée dans la capacité des institutions financières à mitiger ces risques, notamment entre les plus petites et les plus grandes institutions », a conclu Patrick Déry, surintendant de l'encadrement de la solvabilité de l'Autorité.

Poursuivant les objectifs de son plan stratégique et de son dernier énoncé annuel des priorités, l'Autorité procédera en cours d'année au développement d'un encadrement sur les risques liés aux changements climatiques pour les institutions financières.

L'Autorité des marchés financiers est l'organisme de réglementation et d'encadrement du secteur financier du Québec.

Information :

Journalistes seulement:

Sylvain Théberge : 514 940-2176

Centre d'information:

Québec : 418 525-0337

Montréal : 514 395-0337

Autres régions : 1 877 525-0337

Site Web : www.lautorite.qc.ca

Twitter : @lautorite

LinkedIn : Autorité des marchés financiers (Québec)

SOURCE Autorité des marchés financiers