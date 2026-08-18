Risques et enjeux éthiques des véhicules connectés : La Commission de l'éthique en science et en technologie publie un rapport d'analyse

QUÉBEC, le 18 août 2026 /CNW/ -- Dans un rapport diffusé le 18 août 2026, la Commission de l'éthique en science et en technologie (CEST) présente une cartographie des risques et enjeux éthiques soulevés par les véhicules connectés. Ce travail montre que l'intégration grandissante des technologies connectées dans les véhicules soulève de nombreux enjeux pour les personnes, les collectivités et les organisations.

Les risques et enjeux éthiques des véhicules connectés

Accompagnée d'un comité d'experts et d'expertes, la CEST a identifié douze enjeux en lien avec des valeurs et des principes tels que la protection de la vie privée, la souveraineté numérique, le bien commun et la responsabilité. Ces enjeux concernent :

L'accroissement de la surveillance et l'érosion de la vie privée

Les violences intrafamiliales

La surveillance au travail

Le piratage et le vol de données personnelles

Les services d'autopartage et de location de voitures

Le droit de propriété, d'usage et la réparabilité

La personnalisation des assurances

Les effets négatifs sur l'environnement

L'accès aux données par les services de police

La sécurité nationale

Les flottes gouvernementales

La valorisation des données d'utilité publique

L'analyse révèle également que l'encadrement actuel est insuffisant pour faire face à ces risques et enjeux, et met de l'avant les éléments suivants :

Les caractéristiques de cette industrie, en particulier son manque de transparence, la rendent difficile à réguler ;

L'approche de l'autodétermination informationnelle, en particulier le consentement individuel au partage de renseignements personnels, comporte des limites importantes;

L'approche minimaliste en matière de collecte des renseignements personnels à la base de la législation actuelle est difficile à implanter dans la pratique ;

Plusieurs mécanismes de régulation et contrôle prévus dans la législation n'ont qu'une efficacité limitée.

Cette cartographie met en lumière la nécessité de mener des travaux complémentaires, en particulier pour l'identification de pistes de solution pour un meilleur encadrement de l'industrie automobile, des technologies numériques et des flux de données.

Pour plus de détails, vous pouvez consulter le rapport complet à l'adresse suivante : https://www.ethique.gouv.qc.ca/publications/les-risques-et-enjeux-ethiques-des-vehicules-connectes/

À propos de la Commission de l'éthique en science et en technologie du Québec :

Créée en 2001 avec la mission de conseiller le gouvernement du Québec sur toute question relative aux enjeux éthiques liés à la science et à la technologie et de susciter la réflexion sur ces enjeux ;

Ses activités visent à informer, à sensibiliser et à émettre des recommandations pour favoriser une plus grande prise en compte de l'éthique, notamment par les décideurs et les milieux de pratique, afin de les accompagner dans leurs processus décisionnels ;

La CEST est composée de treize membres, dont un président, tous nommés par le gouvernement et issus de milieux variés afin que ses travaux misent sur l'interdisciplinarité.

SOURCE Commission de l'éthique en science et en technologie

Pour plus de renseignements : Guillaume Pelletier, Adjoint exécutif et conseiller en éthique des sciences et des technologies, [email protected]