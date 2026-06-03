4 juin 2026 - Lancement de l'avis de la CEST sur les risques éthiques de l'intelligence artificielle pour la démocratie

QUÉBEC, le 3 juin 2026 /CNW/ - Demain, le 4 juin 2026, la Commission de l'éthique en science et en technologie (CEST), en collaboration avec l'Obvia, lance officiellement son plus récent avis sur les risques éthiques de l'IA pour la démocratie à l'Amphithéâtre Banque Nationale du HEC Montréal, entre 13 h et 18 h 30.

L'événement réunira un ensemble d'expertes et d'experts qui échangeront autour des risques identifiés et des recommandations proposées dans l'avis.

Programmation de l'événement (Groupe CNW/Commission de l'éthique en science et en technologie)

Joignez-vous à nous pour approfondir votre réflexion sur ces enjeux cruciaux !

À propos de la Commission de l'éthique en science et en technologie du Québec

Créée en 2001, la Commission a la mission de conseiller le gouvernement du Québec sur toute question relative aux enjeux éthiques liés à la science et à la technologie et de susciter la réflexion sur ces enjeux.

Ses activités visent à informer, à sensibiliser et à émettre des recommandations pour favoriser une plus grande prise en compte de l'éthique, notamment par les décideurs et les milieux de pratique, afin de les accompagner dans leurs processus décisionnels.

La CEST est composée de treize membres, dont un président, tous nommés par le gouvernement et issus de milieux variés afin que ses travaux misent sur l'interdisciplinarité.

SOURCE Commission de l'éthique en science et en technologie

Pour plus de renseignements : Kathia Légaré, Conseillère à l'éthique en science et en technologie, [email protected]