Des chauffeurs d'autobus scolaires affiliés à la section locale 106 du syndicat des Teamsters opérant sur la Rive-Sud de Montréal et en Outaouais risquent d'être en grève au cours des prochains jours, privant des milliers d'élèves de transport scolaire.

LAVAL, QC, le 19 avril 2023 /CNW/ - 253 chauffeurs d'autobus scolaires affiliés à la section locale 106 du Syndicat des Teamsters ont voté pour des mandats de grèves qui risquent de perturber le transport scolaire dans les prochains jours. 56 chauffeurs travaillent sur la Rive-Sud de Montréal, tandis que 197 chauffeurs travaillent en Outaouais.

« Nous sommes pleinement conscients des répercussions que pourraient avoir ces grèves, et nous demandons à tous ceux qui seront affectés de se joindre aux côtés des chauffeurs. Les chauffeurs d'autobus scolaires sont des membres importants de notre communauté, veillant chaque jour à la sécurité de nos enfants. Tout ce qu'ils demandent, ce sont des conditions salariales et contractuelles plus justes, qui reflètent leur haut niveau de responsabilité, » déclare François Laporte, président de Teamsters Canada.

Les chauffeurs réclament un salaire juste, représentant l'importance de leur travail, ainsi que des contrats à durée humaine.

Les mandats de grève concernent :

40 chauffeurs d'Autobus Rive-Sud Inc. de Longueuil , transportant pour les Centres de services scolaires Marie-Victorin et de Montréal dans les secteurs de Brossard , St-Hubert , St-Lambert et Longueuil , ainsi que les écoles privées Notre-Dame-de-Lourdes , Collège Charles- Lemoyne , Collège Jean de la Mennais et les deux Collège Durocher. À moins d'une entente négociée, ils tomberont en grève à partir du 24 avril 2023.

, transportant pour les Centres de services scolaires Marie-Victorin et de Montréal dans les secteurs de , , et , ainsi que les écoles privées , Collège Charles- , Collège Jean de la Mennais et les deux Collège Durocher. À moins d'une entente négociée, ils tomberont en grève à partir du 24 avril 2023. 16 chauffeurs d'Autobus de Rive-Sud Inc. de Ste-Julie , transportant pour le Centre de services scolaires des Patriotes dans les secteurs de Ste-Julie , St-Amable , Beloeil , St-Bruno et Boucherville , ainsi que les écoles privées Collège Charles- Lemoyne , Collège Notre-Dame-de-Lourdes , Collège St-Paul et Collège Trinité. À moins d'une entente négociée, ils tomberont en grève à partir du 24 avril 2023.

, transportant pour le Centre de services scolaires des Patriotes dans les secteurs de , , , et , ainsi que les écoles privées Collège Charles- , Collège , Collège et Collège Trinité. À moins d'une entente négociée, ils tomberont en grève à partir du 24 avril 2023. 97 chauffeurs d'Autobus Lasalle transportant pour le Centre de services scolaires du Portage, Centre de services scolaires des Hauts-Bois, Commission scolaire Western Québec, ainsi que les écoles privées Collège St-Joseph ( Hull ) et Collège St-Alexandre ( Gatineau ). À moins d'une entente négociée, ils tomberont en grève à partir du 1er mai 2023.

( ) et Collège ( ). À moins d'une entente négociée, ils tomberont en grève à partir du 1er mai 2023. 93 chauffeurs de Bigras Transport transportant pour le Centre de services scolaires des Draveurs, Commission scolaire Western Québec, ainsi que les écoles privées Collège St-Joseph ( Hull ) et Collège St-Alexandre ( Gatineau ). À moins d'une entente négociée, ils tomberont en grève à partir du 1er mai 2023.

( ) et Collège ( ). À moins d'une entente négociée, ils tomberont en grève à partir du 1er mai 2023. 7 chauffeurs de Bigras Transport transportant pour le Centre de services scolaires des Draveurs, Commission scolaire Western Québec ainsi que les écoles privées Collège St-Joseph ( Hull ) et Collège St-Alexandre ( Gatineau ). À moins d'une entente négociée, ils tomberont en grève à partir du 1er mai 2023.

« On parle de négociations qui durent depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, explique Jean Chartrand, président de la section locale 106 des Teamsters. Nos chauffeurs veulent des conditions justes, et les compagnies de transport nous reviennent avec des offres décevantes, rejetées par la très grande majorité de nos membres. On est prêt à travailler avec les compagnies de transport, mais elles doivent être réalistes. »

Bien que les compagnies de transport ne semblent pas être pressées de s'entendre avec nos membres, ce qui risque de priver de transport scolaire plusieurs milliers d'élèves, Teamsters demeure disponible et désireux d'en arriver à une entente le plus rapidement possible.

Avec plus de 125 000 membres, Teamsters Canada est le plus important syndicat du secteur des transports et de la chaîne d'approvisionnement au pays. L'organisation représente les travailleurs du CP, du CN, d'UPS, de Purolator et d'innombrables entreprises de camionnage, entre autres. Elle est affiliée à la Fraternité internationale des Teamsters, qui représente plus de 1,2 million de travailleurs en Amérique du Nord.

SOURCE Teamsters Canada

Renseignements: Demandes des médias : Marc-André Gauthier, Directeur des communications, Teamsters Canada, Cell : 514-206-0492 | [email protected]