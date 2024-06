Risque de bris de service en imagerie médicale en Outaouais - L'APTS obtient l'élargissement de l'octroi des primes visant la parité avec l'Ontario

LONGUEUIL, QC, le 12 juin 2024 /CNW/ - Alors que l'exode du personnel en imagerie médicale vers l'Ontario demeure un problème criant, l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) annonce avoir convenu d'une entente avec le gouvernement du Québec afin d'élargir les mesures particulières visant l'atteinte d'une parité relative de rémunération globale avec l'Ontario. Elles seront désormais également accordées au personnel en imagerie médicale des hôpitaux de Papineau et de Maniwaki.

« La crise qui secoue notre réseau public est d'une gravité sans précédent en Outaouais et appelle à la prise de mesures extraordinaires. Cette entente permet de faire un pas supplémentaire dans la bonne direction, mais il reste du chemin à parcourir. Le gouvernement a donné suite à nos revendications pour élargir l'octroi de ces primes à davantage de secteurs, et on l'admet, mais il faut qu'il arrête de gérer une crise après l'autre et qu'il s'attaque plutôt au problème de la pénurie de main-d'œuvre en imagerie médicale de façon globale. On doit faire une véritable planification de la main-d'œuvre et mettre en place des solutions pour rétablir la situation à long terme », explique Robert Comeau, président de l'APTS.

L'entente prévoit des mesures incitatives pour atteindre une parité relative de rémunération globale avec l'Ontario, dont une bonification de 10 % du salaire pendant la période estivale et un montant forfaitaire annuel - de 22 000 $ pour le personnel de l'hôpital de Papineau et de 18 000 $ pour celui de l'hôpital de Maniwaki - accordée aux personnes s'engageant à effectuer 2,5 heures de travail additionnelles par semaine. Ces mesures particulières seront offertes aux professionnel•le•s et aux technicien•ne•s du secteur de l'imagerie médicale de ces hôpitaux pour les deux prochaines années.

« L'élargissement de ces mesures vise à favoriser la rétention de l'expertise essentielle en imagerie médicale dans les hôpitaux de Papineau et de Maniwaki. Nous l'accueillons positivement. Mais il faut continuer de travailler pour améliorer les conditions d'exercice et les conditions de travail, notamment en ce qui concerne les horaires de travail. C'est essentiel pour motiver les technologues à demeurer en place et à offrir les services. La population et nos membres de l'Outaouais peuvent compter sur nous pour continuer de collaborer avec le gouvernement afin de résoudre la crise de la pénurie de main-d'œuvre dans notre région », ajoute Christine Prégent, représentante nationale de l'APTS en Outaouais.

L'APTS demeure grandement préoccupée par la pénurie de personnel dans les centres hospitaliers de Shawville et de Wakefield, ainsi qu'au sujet des services devant être offerts sur les quarts de soir et de nuit, plus particulièrement touchés par le manque de personnel.

À propos de l'APTS

L'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) regroupe et représente plus de 65 000 membres qui jouent un rôle indispensable au bon fonctionnement des établissements du réseau, dont plus de 2 700 en Outaouais. Nos gens offrent une multitude de services en matière de diagnostic, de réadaptation, de nutrition, d'intervention psychosociale et de soutien clinique et de prévention, autant de services qui s'adressent à l'ensemble de la population.

