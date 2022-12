Risen Energy élargit le portefeuille du BIS

NINGBO, Chine, 16 décembre 2022 /CNW/ - Risen Energy Co., Ltd., un fabricant mondial de premier plan de produits solaires photovoltaïques de haute performance, a récemment obtenu la certification BIS pour sa série de modules photovoltaïques (PV) 132 ultra-puissants TITAN, avec des occasions subséquentes pour les utilisateurs finaux de réduire considérablement leur coût actualisé.

Le BIS est l'organisme national de normalisation de l'Inde établi en vertu de la Loi BIS de 2016 pour le développement harmonieux des activités de normalisation, de marquage et de certification de la qualité des biens. La certification BIS délivrée par le Bureau of Indian Standards (BIS) assure la qualité, la sécurité et la fiabilité des produits conformément aux normes indiennes.

En s'appuyant sur sa première expérience dans l'obtention de la certification BIS en 2018, Risen Energy a fourni des solutions à des producteurs autonomes locaux, à des entrepreneurs, à des entreprises de conception-approvisionnement-construction et à des investisseurs. L'ajout de la série 132 TITAN à la partie du portefeuille de BIS crée un potentiel supplémentaire et une pénétration de l'énergie solaire photovoltaïque sur le marché indien.

Commentant cette réalisation, B. Veerraju Chaudary, directeur des ventes et du marketing (CSMO) de Risen Energy, a déclaré : « Risen Energy est engagé dans la recherche et le développement et la production de masse de modules photovoltaïques à haut rendement. L'obtention de la certification BIS pour les modules PV bifaciaux et monofaciaux ultra-haute puissance de la série 132 TITAN représente une étape importante pour nous, et nous avons hâte de fournir à nos clients en Inde des produits de haute qualité, des produits de haute performance et des services de première classe, en plus de promouvoir davantage le développement et l'application des énergies renouvelables dans le pays. »

Risen Energy se concentre depuis plus de deux décennies sur l'alimentation du monde avec des modules PV de qualité supérieure et rentables. Les produits de la série TITAN, qui produisent plus d'électricité et sont plus efficaces, ont reçu une solide reconnaissance sur le marché mondial depuis leur lancement. L'adoption de technologies pionnières telles que les réseaux multiples, la sectionnement non destructif, l'emballage en demi-coupe et l'encapsulation à haute densité permet à la série de modules 132 TITAN d'avoir un rendement superlatif tout en réduisant les coûts d'équilibre du système dans l'arène financière difficile d'aujourd'hui. Le module TITAN offre une haute performance et une puissance allant jusqu'à 670 Wp, ce qui en fait le module leader sur le plan de la performance à tous les niveaux. De plus, la conception diversifiée et flexible de la série TITAN peut être personnalisée pour des solutions dans le cadre de divers projets industriels, commerciaux et utilitaires.

À propos de Risen Energy

Risen Energy est un fabricant mondial de premier plan de produits solaires photovoltaïques de haute performance, de catégorie 1, et un fournisseur de solutions commerciales globales pour la production d'électricité. Fondée en 1986 et cotée en bourse depuis 2010, l'entreprise stimule la création de valeur pour ses clients internationaux et a obtenu d'importantes parts de marché dans plus de 50 pays. L'innovation technico-commerciale, soutenue par une qualité et un soutien irréprochables, englobe l'ensemble des solutions commerciales photovoltaïques de Risen Energy, qui sont parmi les plus puissantes et les plus rentables du secteur. Grâce à notre présence sur le marché local et à notre réputation financière solide auprès des banques, nous sommes déterminés et en mesure d'établir des collaborations stratégiques mutuellement avantageuses avec nos partenaires, car ensemble, nous tirons parti de la valeur croissante de l'énergie verte. Pour en savoir plus, consultez notre site Web : www.risenenergy.com.

SOURCE Risen Energy Co., Ltd

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Tina Feng, [email protected]