NINGBO, Chine, 3 juillet 2025 /CNW/ -- Une étape importante franchie en matière de la technologie photovoltaïque à hétérojonction à l'échelle mondiale! Risen Energy Co., Ltd. (Code boursier : 300118) a annoncé aujourd'hui que les modules HJT Hyper-ion qu'elle a mis au point ont atteint une puissance de production de masse moyenne révolutionnaire de 740Wp, établissant ainsi une nouvelle référence en matière d'efficacité au sein de l'industrie. Avec une efficacité de conversion cellulaire certifiée de 26,61 %, cette innovation illustre l'intégration immédiate de la recherche et du développement à la production. Cette percée renforce le leadership de Risen Energy en matière d'industrialisation photovoltaïque à haut rendement.

Fig. 1 Courbe I-V du module hyper-ion (en conditions d’essai standard)

Innovations principales : Une technologie protégée par un brevet et une révolution du rapport rendement-coût

Tirant parti du programme national clé de recherche et de développement, les technologies exclusives de Risen Energy offrent une optimisation structurelle et une réduction radicale des coûts tout en maintenant une efficacité de pointe :

Mise à niveau de la métallisation : La consommation d'argent a été drastiquement réduite à 5 mg/W (37,5 % par rapport à TOPCon), entraînant une réduction des coûts du sans silicium grâce à l'impression par pochoir. Faible encapsulation des pertes CTM : La perte CTM (Cell-To-Module, de la cellule au module) a été réduite à 1,8 % avec des taux de rupture des cellules inférieurs à 0,03 %, permettant ainsi une fabrication à haut rendement.

Deux avantages : Rendement énergétique élevé et empreinte carbone très faible

Le coefficient de température de -0,24 %/°C et la bifacialité de 90 % du module Hyper-ion de 740 W ont fourni une puissance de sortie de 4,09 % supérieure à TOPCon sur le site d'essai de SGS en Arabie saoudite. Les gains mensuels maximaux ont atteint 6,04 % en août, ce qui prouve la fiabilité de la formule « chaleur plus élevée, rendement plus élevé ». Pour chaque projet de 100 MW, cela se traduit par :

Une production d'électricité annuelle de plus de 3 millions de kWh

Une baisse des émissions de CO ₂ de 2 880 tonnes

Une empreinte carbone réduite à 376,5 kg d'éq. CO₂/kWc

Dynamique du marché mondial

En tant que solution de premier plan pour les projets à l'échelle des services publics, commerciaux/industriels et à haute température, les modules HJT de la série Hyper-ion Pro de Risen dominent :

Plus de 9 GW d'appels d'offres spécifiques aux modules HJT en Chine en 2025 (menées par des géants étatiques comme China Green Dev./CGN, etc.)

d'appels d'offres spécifiques aux modules HJT en Chine en 2025 (menées par des géants étatiques comme China Green Dev./CGN, etc.) Expansion dans plus de 50 pays du Moyen-Orient et de l'Asie du Sud-Est

du Moyen-Orient et de l'Asie du Sud-Est Gain d'énergie vérifié de plus de 6 % dans les régions à forte irradiation de l'Arabie saoudite et des Émirats arabes unis, réduisant le coût actualisé de l'énergie.

La vision de la direction

Yang Pochuan, doyen du Risen Global PV Research Institute, a déclaré :

« Nous visons une efficacité cellulaire supérieure à 27 % et des modules monocristallins de plus de 790 W d'ici trois ans. Notre technologie des cellules tandem pérosvkite permettra une production de masse des modules de plus de 850 Wp d'ici 2028, faisant ainsi progresser la transition vers la carboneutralité mondiale grâce à "China Solutions" ».

