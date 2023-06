Un don de 500 000 $ pour améliorer la qualité des soins offerts aux familles des Premières Nations et Inuit

MONTRÉAL, le 1er juin 2023 /CNW/ - La Fondation CHU Sainte-Justine est fière d'annoncer la poursuite de l'engagement de Rio Tinto envers le CHU Sainte-Justine, en annonçant un don de 500 000 $ en soutien au programme Dialogue. Ce dernier vise à déployer au CHU Sainte-Justine une offre de soins et de services spécialisés mère-enfant permettant de mieux soutenir et accompagner les patients et les familles des Premières Nations et Inuit.

Malheureusement, encore aujourd'hui, le manque d'équité, les préjugés et la discrimination persistent, empêchant trop souvent les membres de ces communautés d'utiliser pleinement les soins et les services de santé urbains traditionnels et de s'y sentir entièrement en sécurité. C'est donc pour répondre efficacement aux besoins distincts de ces familles et construire une relation basée sur la confiance que le CHU Sainte-Justine a mis en place le programme Dialogue.

Avec Dialogue, le personnel de l'hôpital a accès à des outils et des programmes de formation reflétant les réalités et les besoins de cette clientèle, pour aider chacun à reconnaître les situations potentiellement discriminatoires et à les corriger. Des services d'interprétation, de traduction et d'accompagnement personnalisé sont aussi offerts aux familles.

Marielle Ottawa, mère de Christopher, un jeune patient qui a été soigné à Sainte-Justine, mentionne l'importance que le personnel connaisse sa culture et aille à la rencontre des communautés autochtones. « Le jour du diagnostic de Christopher, on s'est sentis un peu seuls, démunis, sans repères. Pour les familles comme nous, avoir accès à une prise en charge qui tient compte de notre réalité culturelle est inestimable. Je remercie Rio Tinto du fond du cœur d'avoir investi dans le programme Dialogue. » Guilaine St-Pierre, agente de liaison et navigatrice de services pour les Autochtones au CHU Sainte-Justine, ajoute : « Ce travail de collaboration est important pour améliorer les soins prodigués en respect de leurs visions et valeurs. Mon rôle est de contribuer au bien-être des familles autochtones durant leur séjour et faire valoir leurs besoins culturels et personnels. »

« Rio Tinto est, depuis des décennies, un partenaire indéfectible du CHU Sainte-Justine. L'impact de son soutien financier, totalisant plus de 6 M$ depuis 20 ans, dont 3 M$ pour la recherche sur les maladies rares, transcende l'institution. Dans le cas de son appui envers Dialogue, Rio Tinto confirme sa confiance envers le centre hospitalier universitaire pour mettre en place un nouveau programme visant à transformer la prise en charge des patients des Premières Nations et Inuit à l'échelle provinciale », affirme Delphine Brodeur, présidente et directrice générale de la Fondation CHU Sainte-Justine.

Dans sa volonté de mieux soutenir et représenter les communautés des Premières Nations et Inuit au sein du CHU Sainte-Justine, Dialogue vise à impliquer ces personnes dans les décisions relatives à leur santé et à leur bien-être, ainsi qu'à rendre les services plus visibles et accessibles au sein de leurs communautés. Le CHU Sainte-Justine s'engage aussi à respecter et à assurer l'importance de la culture autochtone au sein de l'établissement par le biais de diverses actions telles que la présence d'œuvres d'art et la distribution de livres pour les patients, les familles et le personnel.

« Le programme Dialogue, soutenu par Rio Tinto, est une démarche nécessaire pour augmenter notre sensibilité et développer nos connaissances afin d'offrir les meilleurs soins et services adaptés aux patients des Premières Nations et Inuit. Ces familles sont les mieux placées pour nous communiquer leurs besoins et c'est donc par l'écoute et la collaboration, dans une démarche de co-construction, que nous travaillerons à transformer nos pratiques et à bâtir la confiance », indique Caroline Barbir, présidente-directrice générale du CHU Sainte-Justine.

« En tant que partenaire de longue date du CHU Sainte-Justine, nous sommes heureux de renouveler notre engagement envers cet hôpital reconnu pour son expertise et la qualité des soins offerts. Pour un enfant et ses parents, se retrouver à l'hôpital n'est jamais facile, surtout lorsque des différences culturelles complexifient les interactions entre la famille et le personnel soignant. En soutenant le programme Dialogue, Rio Tinto contribue à offrir une meilleure expérience de soins aux familles autochtones, dans une perspective de respect, d'équité et de réconciliation », confirme Ivan Vella, chef de la direction de Rio Tinto Aluminium.

À Sainte-Justine, les familles des Premières Nations et Inuit sollicitent environ 1200 consultations par année, requérant 60 à 80 hospitalisations et environ 75 admissions à l'urgence. Le programme Dialogue s'inscrit dans le Plan d'action gouvernemental pour le mieux-être social et culturel des Premières Nations et des Inuit 2022-2027 .

À propos de la Fondation CHU Sainte-Justine

La Fondation CHU Sainte-Justine mobilise les communautés pour soutenir l'excellence et l'innovation qui propulsent le CHU Sainte-Justine. Elle inspire et rallie les donateurs avec l'ambition de transformer la médecine pédiatrique et d'avoir un maximum d'impact sur la vie des enfants et leurs familles. Véritable moteur de changement pour l'avenir de la société, elle élève le CHU Sainte-Justine, un don à la fois, afin de créer un monde meilleur. fondationstejustine.org

À propos du CHU Sainte-Justine

Le Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine est le plus grand centre hospitalier mère-enfant au Canada. Il est membre du grand réseau d'excellence en santé de l'Université de Montréal (RUIS). Il compte 6 759 employés dont 1 770 infirmiers et infirmières auxiliaires et 1 100 professionnels en soins, 531 médecins, dentistes et pharmaciens, 931 résidents et plus de 280 chercheurs, 170 bénévoles, 3 406 stagiaires et étudiants de toutes disciplines. Le CHUSJ comprend 484 lits dont 67 au Centre de réadaptation Marie Enfant (CRME), seul centre dédié exclusivement à la réadaptation pédiatrique au Québec. L'OMS a reconnu le CHU

Sainte-Justine « Hôpital promoteur de santé ». chusj.org



