Rinnai nommée marque de chauffe-eau sans réservoir la plus vendue au Canada

PEACHTREE CITY, Géorgie, 20 juillet 2026 /CNW/ - Rinnai America Corporation, un chef de file de la fabrication de solutions novatrices et écoénergétiques de chauffage de l'eau et de confort pour la maison, devient la marque la plus vendue au Canada pour le chauffage de l'eau sans réservoir.

La série SENSEI RX de Rinnai est l’un des chauffe-eau sans réservoir les plus efficaces du secteur.

Selon le North American Heating and Cooling Markets Report de 2026 de BRG Building Solutions, Rinnai s'est classée au 1er rang dans la catégorie des chauffe-eau résidentiels à condensation sans réservoir au Canada. Le rapport témoigne de l'engagement de longue date de Rinnai envers le Canada et de l'importance qu'elle accorde à la livraison de produits à haute efficacité, soutenue par de solides relations avec les plombiers, les professionnels des systèmes CVC, les grossistes et les distributeurs.

Compte tenu des pressions d'abordabilité qui touchent les ménages partout au Canada, les chauffe-eau à haut rendement sans réservoir offrent un moyen efficace de réduire les coûts énergétiques tout en fournissant de l'eau chaude en continu. Il existe d'importants avantages pour un propriétaire de maison de choisir un chauffe-eau sans réservoir à haut rendement. La série SENSEI RX de Rinnai est l'un des chauffe-eau sans réservoir les plus efficaces de l'industrie. Le facteur d'énergie uniforme des chauffe-eau peut atteindre 0,98, ce qui signifie que pour chaque dollar qu'un propriétaire dépense en énergie pour chauffer son eau, 98 cents de ce dollar sont utilisés pour chauffer l'eau. De nombreux chauffe-eau avec réservoir traditionnels ont un facteur d'énergie uniforme de 0,65, ce qui signifie que seulement 65 cents de chaque dollar est dépensé pour chauffer l'eau. La gamme propose également des modèles équipés d'une pompe intégrée et d'une recirculation Smart-Circ Intelligent. Cette fonction permet au chauffe-eau d'apprendre les habitudes de consommation d'eau d'un propriétaire et de déclencher le chauffe-eau pour qu'il commence à faire circuler l'eau chaude en fonction de ses habitudes d'utilisation, ce qui accélère l'écoulement de l'eau chaude au robinet et réduit le gaspillage d'eau en attendant qu'elle se réchauffe. Les propriétaires peuvent également planifier la diffusion sur demande à l'aide de boutons-poussoirs ou d'horaires personnalisés utilisant un module accessoire et une application mobile sur leur téléphone.

Le Sensei RX de Rinnai a également été conçu pour l'installateur, avec de nombreuses fonctionnalités intégrées pour faciliter l'installation. Par exemple, la configuration intuitive à l'aide de l'application Rinnai Central permet au plombier de passer du propane liquide au gaz naturel, d'entrer les paramètres et d'autres conditions requises sans retirer le couvercle ni choisir entre différents modèles de produits.

« Les Canadiens regardent de plus près chaque achat en ce moment », déclare Daniel Zrubak, directeur général de Rinnai Canada. « Quand vient le temps de remplacer un chauffe-eau, la confiance compte. Cette analyse indépendante confirme que davantage de propriétaires et de professionnels choisissent Rinnai au Canada. »

L'investissement continu de Rinnai au Canada comprend des capacités de distribution renforcées grâce à un nouvel entrepôt canadien, ainsi qu'une unité de formation mobile spécialisée en Ontario qui offre une formation pratique directement aux plombiers, aux spécialistes des systèmes CVC, aux distributeurs et aux grossistes.

Depuis plus de 100 ans à l'échelle mondiale et plus de 50 ans en Amérique du Nord, Rinnai contribue à façonner l'avenir du chauffage de l'eau en tenant sa promesse de Créer un mode de vie plus sainMD. Pour savoir pourquoi un plus grand nombre de Canadiens choisissent des chauffe-eau sans réservoir Rinnai ou pour trouver un professionnel local, visitez le site Rinnai.ca.

À propos de Rinnai Canada :

Rinnai Canada fait partie de Rinnai America Corporation, une filiale de Rinnai Corporation à Nagoya, au Japon. Fondée en 1974, Rinnai America a son siège social à Peachtree City, en Géorgie. Rinnai Corporation fabrique des appareils au gaz, y compris des chauffe-eau sans réservoir, une vaste gamme d'appareils de cuisine et des appareils de chauffage et de climatisation. Chef de file technologique de son industrie, Rinnai est le plus grand fabricant d'appareils au gaz au Japon et garantit la plus grande efficacité énergétique entre toutes les marques de chauffe-eau sans réservoir aux États-Unis et au Canada. Les revenus annuels de la société, y compris ceux de ses filiales, dépassent 3,3 milliards de dollars. Dans une perspective mondiale visant à créer des produits du 21e siècle pour la maison et l'entreprise, Rinnai Corporation s'engage à assurer la sécurité et à Créer un mode de vie plus sainMD. Pour en savoir plus sur l'ensemble de la gamme de produits de Rinnai, visitez www.rinnai.us.

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SOURCE Rinnai America Corporation

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