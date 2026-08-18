RIMAN met en avant ses produits et ingrédients innovants lors du RIMAN North America Convention 2026

SÉOUL, Corée du Sud, 18 août 2026 /CNW/ -- RIMAN, une société de vente directe spécialisée dans les soins de la peau K-Beauty et le bien-être, a clôturé avec succès RIMAN North America Convention 2026 à Las Vegas, dans le Nevada, qui s'est tenu du 7 au 9 août 2026. Cet événement de trois jours a réuni des milliers de distributeurs et de responsables commerciaux venus de toute l'Amérique du Nord pour célébrer les réussites commerciales, découvrir des innovations de produits et renforcer leurs compétences de leadership.

Congrès RIMAN Amérique du Nord 2026, Las Vegas

L'un des moments forts du congrès fut le lancement de nouveaux produits au sein des marques phares de RIMAN : ICD Skincare, ICD Makeup et botalab. Les participants ont bénéficié d'un accès exclusif à des coffrets en édition limitée comprenant les derniers crayons à lèvres, le nouveau concentré Radiansome™ 100 Microfluidizer et le Radiansome™ 100 Experience Kit amélioré. Ces produits seront disponibles à partir du 1er septembre 2026.

Le congrès a également été l'occasion de présenter Araliadiol, un ingrédient cosmétique exclusif dérivé du Giant BYoungPool™, un cultivar de Centella asiatica mis au point par RIMAN et protégé par un certificat d'obtention végétale d'une durée de 20 ans. Reconnu officiellement par le Personal Care Products Council (PCPC), Araliadiol témoigne de l'investissement continu de RIMAN dans l'innovation en matière d'ingrédients et de la recherche scientifique.

Le lancement de nouveaux produits et la présentation d'Araliadiol ont suscité un vif intérêt tout au long du congrès. Les participants ont participé activement aux démonstrations de produits, aux séances de formation et aux activités de réseautage, soulignant leur enthousiasme pour les dernières innovations de RIMAN et ses perspectives de croissance.

Le congrès a par ailleurs proposé des séances plénières, des Master Classes et des programmes de développement du leadership qui ont permis d'apporter un éclairage commercial, de mettre à l'honneur des réussites exceptionnelles et de consolider les collaborations sur l'ensemble du marché nord-américain.

« L'engagement sans faille que nous avons pu observer tout au long du congrès est à la mesure de la confiance que nos distributeurs accordent à l'innovation de RIMAN », déclare Youngsu Hwang, directeur commercial mondial de RIMAN. « En partageant non seulement nos innovations actuelles, mais aussi notre vision sur le long terme pour les produits, nous souhaitons susciter la confiance dans l'avenir de l'entreprise et créer des possibilités de croissance durable qui profitent à nos distributeurs. »

Le congrès nord-américain a réaffirmé la détermination de RIMAN à faire progresser l'innovation en matière de produits et d'ingrédients, tout en donnant à son réseau de distributeurs les moyens d'agir et en soutenant une croissance mondiale durable.

À propos de RIMAN

Fondée en 2018 en Corée du Sud, RIMAN est une entreprise mondiale de vente directe spécialisée dans la beauté et le bien-être qui redéfinit la « K-Beauty » grâce à des ingrédients traditionnels provenant de l'île de Jeju ainsi qu'à des innovations de pointe. Depuis sa ferme-usine intelligente de Jeju, RIMAN gère toutes les étapes de la production, de la culture des matières premières à la formulation des produits, notamment pour son ingrédient phare, le Giant BYoungPool™, un cultivar avancé de Centella Asiatica qui a reçu un certificat d'obtention végétale d'une durée de 20 ans de la part du Service coréen des forêts en juillet 2022 et du Département de l'agriculture des États-Unis (USDA) en septembre 2025.

SOURCE RIMAN

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