SÉOUL, Corée du Sud, 27 avril 2026 /CNW/ - RIMAN, une société de vente directe qui donne priorité aux soins de la peau et au bien-être dans le segment K-beauty, a conclu avec succès sa « 2026 RIMAN Convention Macau » (17 - 19 avril, Londoner Macao), réunissant quelque 2 000 membres et dirigeants de sept marchés de l'Asie-Pacifique.

Convention RIMAN-Macau 2026 au Londoner Macao (PRNewsfoto/RIMAN)

L'événement, organisé placé sous le thème « MADE DIFFERENT », a marqué la deuxième convention régionale de l'entreprise et a réuni des participants de la Corée du Sud, de la région de Taïwan, de la RAS de Hong Kong, de la Malaisie, de Singapour, des Philippines et du Japon. Ce programme de trois jours était axé sur la formation en leadership, la stratégie commerciale et l'innovation de produits, alors que l'entreprise cherche à renforcer son réseau régional et à accroître sa présence mondiale.

Les dirigeants et les leaders régionaux ont mis l'accent sur l'harmonisation de l'exécution locale avec la stratégie mondiale, en partageant des études de cas provenant de différents marchés. S'appuyant sur ces perspectives communes, une table ronde avec les dirigeants et une présentation de produits ont suivi, marquant le point d'orgue de l'événement. En particulier, l'ingrédient phare de RIMAN, Giant BYoungPool™, a été mis de nouveau en avant en tant que symbole de la philosophie de marque de l'entreprise, suscitant un vif intérêt chez les participants.

RIMAN a également mis en avant son pipeline de recherche lors de l'événement. Dr Hee-sik Kim, CTO d'ASK LABS et chercheur au Korea Research Institute of Bioscience and Biotechnology, a présenté un biomatériau à base de plantes dérivé d'une souche de chlorella exclusive trouvée à Jeju. Ce biomatériau est en développement depuis environ une décennie, avec un investissement de 3,9 milliards KRW (environ 3,0 millions de dollars américains). Il contient des caroténoïdes comme la lutéine et la zéaxanthine et devrait faire ses débuts dans de nouveaux produits plus tard cette année. L'événement a aussi proposé des zones d'exposition mettant à l'honneur les marques ICD, botalab et Lifening de l'entreprise, ainsi que des installations numériques présentant ses activités de production et d'approvisionnement à Jeju.

Youngsu Hwang, Global Chief Sales Officer, a déclaré que l'objectif de la convention est de renforcer la coordination entre les marchés et de soutenir la croissance à long terme.

À propos de RIMAN

Créé en 2018 en Corée du Sud, RIMAN est une entreprise mondiale de vente directe de produits de beauté et de bien-être qui redéfinit la « K-Beauty » grâce à des ingrédients originaires de l'île Jeju et à des innovations de pointe. Depuis son usine intelligente à Jeju, RIMAN gère toutes les étapes, de la culture des matières premières au développement des produits, y compris son ingrédient phare, le Giant BYoungPool™, un cultivar avancé de Centella Asiatica ayant obtenu une protection de 20 ans au titre des variétés végétales du Service forestier de la Corée en juillet 2022 et du Département de l'Agriculture des États-Unis (USDA) en septembre 2025.

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SOURCE RIMAN

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