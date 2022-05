OTTAWA, ON, le 30 mai 2022 /CNW/ - Rights4Vapers, le plus grand groupe de défense des droits des vapoteurs au Canada, a organisé aujourd'hui à Ottawa, une conférence qui a réuni des experts en réduction des méfaits liés au tabac pour discuter de la façon dont les produits de vapotage peuvent changer la donne dans la lutte afin d'arrêter ou de réduire le tabagisme.

Les intervenants à la conférence sont Mme Marion Burt (militante des consommateurs), le professeur Ian Irvine (Université Concordia), le professeur Chris Lalonde (Université de Victoria) et le professeur David Sweanor (Université d'Ottawa).

« Nous visons à éduquer et à responsabiliser les consommateurs sur le potentiel de la réduction des méfaits grâce au vapotage. Ils pourront alors devenir des voix fortes pour plaider en faveur de modifications de la réglementation sur le vapotage. Les régulateurs doivent reconnaître le potentiel du vapotage en tant qu'outil de réduction des méfaits liés au tabac et adopter un cadre réglementaire plus progressiste pour faire baisser les taux de tabagisme », a déclaré Maria Papaioannoy, porte-parole de Rights4Vapers.

Chaque année, plus de 48 000 Canadiens meurent de maladies liées au tabagisme. Si les fumeurs canadiens comprenaient que le vapotage est moins nocif que le tabagisme et qu'il s'agit d'un moyen éprouvé pour aider les fumeurs à arrêter de fumer, des vies seraient sauvées. Au lieu de cela, les fumeurs et les vapoteurs canadiens sont confrontés à des réglementations de plus en plus draconiennes, allant du taux de nicotine aux interdictions de saveurs jusqu'à l'augmentation des taxes.

« Le bien-être de millions de Canadiens dépend de la capacité de Santé Canada à donner aux fumeurs les moyens de faire des choix plus sains plutôt que de laisser la désinformation et les options restreintes continuer à protéger le commerce de la cigarette », a déclaré le professeur Sweanor.

Le vapotage est une alternative éprouvée et moins nocive que le tabagisme. Les autorités de santé publique du monde entier ont clairement indiqué que le vapotage peut être un outil efficace pour aider les fumeurs à arrêter de fumer, mais seulement si les bons cadres réglementaires et sociétaux sont en place.

Les produits de vapotage sont le meilleur espoir pour des centaines de milliers de Canadiens qui fument et qui recherchent une alternative aux cigarettes. Plus tôt cette année, le Public Health England a publié son dernier examen des études sur les vapeurs. Il a constaté que « la meilleure chose » qu'un fumeur puisse faire est d'arrêter complètement de fumer et les preuves montrent que le vapotage est l'une des aides les plus efficaces pour y arriver. Le vapotage aide environ 50 000 fumeurs à arrêter de fumer par an ».

