Un important exploitant canadien de CVC poursuit son expansion dans l'Ouest

ST. CATHARINES, Ontario, 19 juillet 2023 /CNW/ - Le groupe de sociétés Right Time (« Right Time »), principal fournisseur de services à domicile au Canada, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de Knight Plumbing Heating & Air Conditioning (« Knight » ou la « Société ») établie à Calgary, en Alberta, élargissant sa croissance dans l'Ouest canadien. Depuis 1970, Knight offre des services exceptionnels de plomberie, de chauffage et de climatisation à Calgary et dans les environs. Les membres de la direction et les employés de la Société se joindront à l'équipe de Right Time et continueront de servir leurs clients et leur communauté. Les modalités de la transaction n'ont pas été dévoilées.

Knight est la 20e acquisition réalisée par Right Time dans le cadre de sa stratégie de croissance continue. « Nous sommes ravis d'accueillir l'équipe de Knight au sein de Right Time, a déclaré Craig Goettler, chef de la direction. La famille Wandler et son équipe ont bâti un héritage dans la région de Calgary que nous espérons poursuivre pendant de nombreuses années. »

La collectivité de Calgary a accueilli Knight avec enthousiasme au cours des 50 dernières années, en lui décernant de multiples prix à la consommation décernés année après année. La Société détient également une note A+ depuis plusieurs décennies avec la cote BBB. « Depuis 1970, nous offrons un service à la clientèle de qualité aux habitants de Calgary et des collectivités avoisinantes, a déclaré Bernie Wandler. Après trois générations de membres de notre famille au service de notre collectivité, Right Time a été un choix fantastique pour perpétuer notre héritage et amener Knight à un niveau supérieur pour notre équipe et nos clients. »

Right Time cherche continuellement à ajouter de nouveaux emplacements offrant des services résidentiels de CVC et des services à domicile à son réseau existant au Canada. Les propriétaires intéressés sont invités à communiquer avec Curtis Budgell aux coordonnées ci-dessous ou à visiter le Site Web pour obtenir de plus amples renseignements.

Right Time est détenue majoritairement par Gryphon Investors, une importante société de financement par capitaux propres du marché intermédiaire.

À propos de Right Time

Right Time est le principal entrepreneur indépendant canadien en CVC axé sur le marché résidentiel. Right Time compte maintenant plus de 1 400 employés répartis dans 26 emplacements en Ontario, en Nouvelle-Écosse, au Manitoba, en Saskatchewan, en Alberta et en Colombie-Britannique. Elle offre des programmes d'entretien préventif et des services de réparation et de remplacement de systèmes de CVC résidentiels. Pour en savoir plus, consultez le site Web www.right-time.ca .

À propos de Gryphon Investors

Gryphon Investors ( www.gryphoninvestors.com ) est une société de financement par capitaux propres de premier plan spécialisée dans la croissance rentable et l'amélioration de la compétitivité des entreprises en partenariat avec la direction. Au 31 décembre 2022, la société détenait des actifs sous gestion de plus de 8,9 milliards de dollars. Gryphon vise à effectuer des placements en actions de 50 à 300 millions de dollars dans des sociétés de portefeuille dont la valeur d'entreprise varie entre 100 et 600 millions de dollars. Elle accorde la priorité aux occasions de placement qui lui permettent d'établir de solides partenariats avec des fondateurs, des propriétaires et des hauts dirigeants pour bâtir de grandes entreprises à l'aide de son capital, de ses ressources professionnelles spécialisées et de son expertise opérationnelle.

