RighValor fonctionne maintenant avec la gamme de COC Astra™ SL1600 de Synaptics®, offrant la protection des renseignements personnels avant tout et une intelligence en temps réel en périphérie.

PALO ALTO, Californie, 4 septembre 2025 /CNW/ - Righ, un pionnier de l'IA agentique distribuée en périphérie, a annoncé aujourd'hui son partenariat avec Synaptics pour les applications d'IA agentique pour la maison intelligente. Ce partenariat appuie RighValor, la plateforme d'IA agentique distribuée de Righ conçue pour la protection des renseignements personnels, le rendement et la personnalisation, et marque une étape importante dans la façon dont les familles traitent les données et agissent en conséquence.

Ensemble, Righ et Synaptics offrent en direct, en périphérie, IA agentique distribuée en périphérie au moyen d'Astra SL1680 SoC et de RighGravity, le plan de contrôle réseau et le service de gestion des données de Righ. Cette combinaison permet aux services intelligents de fonctionner directement à domicile sans compter sur le calcul infonuagique, ce qui réduit la latence, assure la confidentialité et réduit les coûts d'exploitation.

« Righ a été créé pour repenser le fonctionnement des technologies à la maison. Avec Synaptics, nous démontrons que l'IA peut être intelligente, axée sur la protection de la vie privée et rentable, créant ainsi de nouveaux revenus pour nos partenaires. Nous sommes fiers d'être le premier partenaire d'IA agentique pour les maisons intelligentes de Synaptics. »

Miro Samardzija, chef des produits, Righ

« Chez Synaptics, nous activons de puissantes capacités d'IA là où elles comptent le plus en périphérie sur dispositif. L'architecture d'IA distribuée de Righ complète la famille de processeurs Astra de Synaptics. Nous sommes ravis de mettre en valeur ce qui est possible lorsque du matériel de pointe rencontre des logiciels robustes. Ce partenariat permet une gamme d'applications réelles pour l'industrie de la maison intelligente. »

Siddarth Chandrasekar, directeur principal, Marketing des produits, Processeurs IdO, Synaptics

En direct au salon IBC 2025 : L'IA agentique en action

Au salon IBC 2025, Righ et Synaptics feront une démonstration en direct de RighValor sur Astra SL1680 dans la salle de démonstration sur invitation de Synaptics. La démonstration mettra en lumière :

Parallélisme distribué - optimise la vitesse, l'efficacité et l'intelligence localisée en répartissant les tâches sur les appareils à domicile





Identification des appareils - reconnaît les utilisateurs et les appareils en temps réel pour l'automatisation personnalisée, le contrôle d'accès et la cybersécurité





Traitement d'image sur appareil - capture et traite les éléments visuels localement pour une réponse plus rapide et une confidentialité accrue

Cette capacité permet aux fournisseurs de services et aux fabricants d'appareils de déployer des services d'IA de nouvelle génération en ne se fiant pas au calcul en nuage, d'offrir des expériences utilisateur personnalisées de qualité supérieure, d'améliorer la confidentialité et la rapidité tout en réduisant les coûts d'infrastructure, et d'accroître le RMPU grâce à l'automatisation et à des services intelligents à valeur ajoutée.

Faites l'expérience de l'IA agentique en direct

Réservez votre place dès aujourd'hui pour en savoir plus ou pour voir RighValor en action dans la salle de démonstration sur invitation de Synaptics au salon IBC 2025.

