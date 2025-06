La nouvelle Série propose plusieurs avancées, notamment une option de reliure sans agrafes, une première dans l'industrie, permettant aux entreprises de se renforcer. Des entreprises aux usines, des agences de marketing aux imprimeurs commerciaux, ceux-ci pourront produire des documents professionnels en interne

MISSISSAUGA, ON, 9 juin 2025 /CNW/ - Ricoh a annoncé aujourd'hui le lancement de ses nouvelles imprimantes numériques à production légère avec alimentation papier, dont RICOH Pro C5400S et RICOH Pro C5410S (Série RICOH Pro C5400S). Grâce à un rendement professionnelle en couleurs et un repérage recto verso précis, les presses de la Série RICOH Pro C5400S produisent une puissante qualité d'impression, dignes des presses à gros volumes, tout en étant plus compactes et polyvalentes. Ceci permet aux entreprises telles que les agences de commercialisation d'externaliser moins de travail et aux imprimeurs commerciaux d'éviter que les travaux d'impression à tirages plus courts ne monopolisent des systèmes de production plus importants.

S'appuyant sur ce qui a fait le succès des Séries RICOH Pro C5300S et RICOH Pro C5310S, les Séries RICOH Pro C5400S ont hérité de fonctionnalités clés, comme une production à haute vitesse et une gestion excellente du papier, tout en offrant des améliorations importantes du rendement de base. Le temps de préchauffage été drastiquement réduit à 26 secondes, de 120 secondes*1 pour le Pro C5410S, et à 30 secondes*1 pour le Pro C5400S, améliorant grandement la productivité des utilisateurs. La vitesse de numérisation*3 a aussi augmenté, et l'adoption d'un écran tactile capacitif améliore de manière significative la convivialité et l'utilisation du panneau de commande 10,1 po. En outre, cette Série offre une option de reliure sans agrafes, une première de l'industrie*2, pour les unités de finition SR5130 et SR5140 qui utilisent de l'eau pour humidifier les feuilles et les lier, permettant de relier jusqu'à 16 feuilles sans agrafes*4 (papier bond 80 GM / 20 lb). Ainsi, les blessures et le gaspillage causés par les agrafes s'en trouvent diminuées, et le déchiquetage et le recyclage de papier devient plus facile.

Grâce à sa qualité d'image élevée, des capacités polyvalentes en matière de gestion de médias, et des vitesses d'impression allant jusqu'à 80 PPM, la Série RICOH Pro C5400S répond à une large gamme d'exigences dans l'application de matériel promotionnel quant à l'impression à production légère, aidant ainsi les clients à croître leurs revenus. Les imprimeries en usine et en franchise peuvent étendre leurs services avec une meilleure prise en charge des médias pour les supports couchés, spéciaux et synthétiques jusqu'à 360 g/m², ajoutant ainsi une valeur immédiate à leurs opérations grâce à un système qui peut agir de centre à leur environnement de production. De plus, l'extension des spécifications de base améliore l'utilisation dans les environnements de bureau, contribuant à optimiser l'efficience opérationnelle.

Pour les fournisseurs de services d'impression et les imprimeurs commerciaux, la Série RICOH Pro C5400S propose un périphérique d'impression de haute qualité et de production légère, doté d'une précision d'enregistrement d'image améliorée, grâce à une meilleure stabilité d'alimentation papier et à des fonctions de réglage d'image plus précises. Additionnellement, l'interface utilisateur améliorée pour les réglages de papier assure une qualité d'impression constante, offrant ainsi une prise en charge solide des opérations d'impression professionnelles.

« La Série RICOH Pro C5400S représente notre dernière innovation en matière d'impression à production légère », a déclaré Gavin Jordan-Smith, Directeur général et chef de la division de la stratégie des ventes mondiales, Ricoh USA, RICOH Graphic Communications. « Conçue dans le but d'offrir une qualité supérieure en couleur, efficacité et fiabilité, la Série comprend des éléments essentiels de bon nombre de nos plus grandes plateformes à alimentation papier, mais en plus compacte, ce qui permet aux entreprises d'étendre leurs applications d'impression et de produire des supports de qualité professionnelle du confort de leur bureau ou de leur atelier, ou de monopoliser d'autres systèmes dans leur usine de production. Nous restons déterminés à repousser les limites de la technologie d'impression de production, et ce lancement représente la prochaine étape pour répondre aux besoins changeants de nos clients. »

Les Séries RICOH Pro C5400S sont actuellement exposées à IPMA 2025, du 8 au 12 juin, au Davenport Grand Hotels à Spokane, WA. Les participants peuvent visiter le kiosque Ricoh pour en savoir plus sur la nouvelle Série, ainsi que sur la gamme complète que propose Ricoh en matière de technologies de production et d'impression commerciale et de solutions.

Voici les caractéristiques et principaux avantages des Séries RICOH Pro C5400S

Pour les entreprises

Convivialité et efficacité améliorées pour les environnements de bureau.

Démarrage et production plus rapides : Temps de préchauffage de 26 secondes* 1 pour le Pro C5410S et de 30 secondes* 1 pour le Pro C5400S. Temps de première sortie en couleur réduit à 6,5 secondes* 1 pour le Pro C5410S et à 7,2 secondes* 1 pour le Pro C5400S.

pour le Pro C5410S et de 30 secondes* pour le Pro C5400S. Temps de première sortie en couleur réduit à 6,5 secondes* pour le Pro C5410S et à 7,2 secondes* pour le Pro C5400S. Amélioration de la vitesse de numérisation* 3 : Numérisation recto verso jusqu'à 300 pages par minute. Nouvelle détection d'orientation basée soutenue par l'IA et prise en charge de la numérisation continue de documents de petit format, tels que les cartes de visite, améliorant de ce fait l'efficacité du flux de travail.

: Numérisation recto verso jusqu'à 300 pages par minute. Nouvelle détection d'orientation basée soutenue par l'IA et prise en charge de la numérisation continue de documents de petit format, tels que les cartes de visite, améliorant de ce fait l'efficacité du flux de travail. Panneau de commande intelligent de 10,1 pouces basé sur Android, mis à niveau avec une technologie capacitives pour une meilleure réponse tactile, améliorant ainsi la convivialité. Panneau de commande intelligent de 10,1 pouces basé sur Android, mis à niveau avec une technologie capacitative pour meilleure une réponse tactile, améliorant ainsi la convivialité.

Capacité multimédia polyvalente et options de finition avancées.

Prend en charge différents types de supports, notamment le papier couché, le papier imperméable, les enveloppes, les fichiers transparents et l'impression sur feuilles longues jusqu'à 51 pouces, ou 1 300 mm, pour augmenter les types de productions possibles.

Fonctionnalité de reliure sans agrafes, une première de l'industrie* 2 . Utilisation de l'eau pour humidifier les feuilles et les lier, permettant de relier jusqu'à 16 feuilles sans agrafes*4, idéal pour les environnements où la sécurité est primordiale, tels que les services de restauration et les établissements d'enseignement, tels que les jardins d'enfants et les établissements de soins infirmiers. Aucun consommable n'est nécessaire et permet un tri facile des déchets au moment de leur élimination, afin de respecter l'environnement.

. Utilisation de l'eau pour humidifier les feuilles et les lier, permettant de relier jusqu'à 16 feuilles sans agrafes*4, idéal pour les environnements où la sécurité est primordiale, tels que les services de restauration et les établissements d'enseignement, tels que les jardins d'enfants et les établissements de soins infirmiers. Aucun consommable n'est nécessaire et permet un tri facile des déchets au moment de leur élimination, afin de respecter l'environnement. Unité de pliage compact : L'option de pliage du papier a été réduite en largeur à environ 8,22 pouces, soit moins de la moitié du modèle précédent, permettant ainsi une conception peu encombrante. Il prend en charge le pliage du papier couché et le pliage en trois de longues feuilles, élargissant ainsi le type de tâches et d'activités compatibles pour les clients.

Pour l'impression commerciale

Fonctionnalité avancée pour une sortie stable et de haute qualité.

Nouvelle unité de fusion d'enveloppes en option : Installé par l'opérateur et convivial, une qualité d'impression et une vitesse d'impression améliorées des enveloppes sont offertes, réduisant ainsi les déchets associés à l'impression des enveloppes et augmentant la productivité.

Stabilité améliorée du transport du papier : La nouvelle conception améliorée du bac d'entrée grande capacité (LCIT) à alimentation sous vide repensé augmente la stabilité du transport du papier et améliore considérablement la précision de l'enregistrement de l'image pour l'impression recto verso et sur de longues feuilles.

Alignement avancé des images : Fonctions de correction trapézoïdale et à angle droit pour une précision encore plus élevée dans l'alignement des images.

Interface utilisateur de réglage du papier améliorée : Les opérateurs peuvent facilement ajuster et programmer les paramètres du papier pour des performances d'impression optimales en fonction de leur application d'impression, ce qui améliore davantage la qualité globale de sortie.

Ajustement simplifié des conditions de transfert : Tableaux de réglage des sorties (échantillons d'impression) pour plusieurs conditions de transfert, permettant aux utilisateurs de sélectionner le résultat souhaité, rationalisant la configuration et minimisant la pré-impression.

Vaste sélection de finisseurs en ligne : Option d'ajout du nouveau GBC Steampunch Plus pour prendre en charge davantage d'applications de reliure et de perforation, et de nouveaux finisseurs de la Série Plockmatic 435e pour la création de livrets avec piqûre à cheval.

Qualités environnementales

L'utilisation de matériaux recyclés post-consommation a augmenté de plus de cinq fois par rapport aux modèles précédents, contribuant ainsi aux initiatives de gestion environnementale et de durabilité des clients.

Pour plus d'information, visitez la page suivante :

https://www.ricoh.ca/fr-CA/products/impression-commerciale-et-industrielle.

*1 Durée minimale dans des conditions spécifiques.

Le temps de préchauffage actuel peut varier selon les conditions d'impression.

*2 En date du 9 juin 2025. Basé sur les recherches de Ricoh.

*3 Le scanner (chargeur de documents) est disponible en option dans certaines régions.

*4 Jusqu'à 16 feuilles pour la reliure en coin ou jusqu'à 12 feuilles pour la reliure à deux positions.

| À propos de Ricoh |

Ricoh est un fournisseur de solutions d'impression et d'imagerie ainsi que de services numériques conçus pour appuyer la transformation numérique des milieux de travail et des espaces de travail ainsi que pour optimiser le rendement des entreprises.

Les activités de Ricoh, dont le siège social est situé à Tokyo, sont à la portée de clients répartis dans environ 200 pays et régions et s'appuient sur des connaissances enrichies, des technologies et des capacités organisationnelles développées au cours de ses 85 ans d'histoire. Pour l'exercice financier qui a pris fin en mars 2025, le groupe Ricoh avait des ventes mondiales de 2,527 milliards de yens (environ 16,8 milliards de dollars US).

Chez Ricoh, la mission et la vision consistent à encourager toutes les personnes à s'épanouir grâce au travail en comprenant et en transformant la façon dont elles travaillent pour laisser libre cours à leur potentiel et à leur créativité afin de bâtir un avenir durable.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter www.ricoh.com .

© 2025 Ricoh USA, Inc. Tous droits réservés. Tous les noms de produits cités sont des marques de commerce de leur propriétaire respectif.

