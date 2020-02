Ricoh Canada s'associe à Women of Influence pour animer la remise des prix « Top 25 Women of Influence™ » 2020

MISSISSAUGA, ON, le 13 févr. 2020 /CNW/ - Ricoh Canada Inc. s'est associé à Women of Influence pour célébrer les modèles les plus accomplis au Canada lors du déjeuner de remise des prix « Top 25 Women of Influence » 2020. Cette année, les principaux intervenants seront la gagnante du prix « Lifetime Achievement », Sally Armstrong (journaliste canadienne, auteure et militante pour les droits de la personne), et la gagnante du prix « Top 25 », Autumn Peltier, commissaire à l'eau pour la première nation Anichinabés.

Le partenariat de Ricoh avec Women of Influence représente une étape importante de son engagement à soutenir et à célébrer la diversité et l'inclusion. Il renforce les principes fondateurs de Ricoh - « Aimer son voisin », « Aimer son pays », et « Aimer son travail » - et représente une occasion précieuse de souligner la responsabilisation et les qualités de chef des femmes.

Eric Fletcher, vice-président, Marketing, Ricoh Canada, s'exprime : « Notre partenariat avec Women of Influence s'harmonise parfaitement avec le message de marque de Ricoh "imaginer. changer." Nous sommes fiers de célébrer les accomplissements des femmes meneuses qui ont amené des changements positifs pour toute la population du Canada. »

Alicia Skalin, co-PDG, Événements et programmation, a indiqué : « Notre partenariat avec Ricoh ajoute de la valeur à notre vision partagée, qui est la reconnaissance et la célébration des accomplissements variés de modèles partout au Canada. »

Le déjeuner de remise des prix « Top 25 Women of Influence » de cette année honorera les accomplissements de femmes meneuses - œuvrant dans différents domaines et à différents stades de leur carrière - dans le cadre de leur contribution à l'avancement des femmes. Ces accomplissements comprennent d'incroyables exploits, du lancement d'initiatives importantes à la victoire de prix sur la scène mondiale. Les femmes du Top 25 sont des étudiantes et des cadres, des athlètes et des militantes, et, peu importe le critère utilisé, des personnes qui ont une influence considérable.

Pour obtenir plus d'informations à propos de l'offre de Ricoh, veuillez visiter www.ricoh.ca ou suivez Ricoh sur les réseaux sociaux sur Twitter, Facebook et LinkedIn.

À propos de l'événement

Pour obtenir plus d'informations ou pour acheter des billets, visitez : www.womenofinfluence.ca/event/2020-top-25-luncheon/.

Au sujet de Women of Influence

Women of Influence, qui a maintenant 26 ans, est l'une des principales organisations en Amérique du Nord qui se consacre à l'avancement des femmes dans le monde du travail. Avec ses événements mondiaux, son contenu papier et numérique, et ses cours de leadership exécutif, Women of Influence atteint chaque année plus de 300 000 hommes et femmes professionnels au Canada et à l'international. Parmi ses événements bien connus, on retrouve la série « Spotlight » de Women of Influence et les prix RBC pour les femmes entrepreneures canadiennes. Pour obtenir plus d'informations, veuillez visiter www.womenofinfluence.ca.



| About Ricoh| Ricoh dynamise les espaces de travail numériques au moyen de technologies novatrices et de services permettant aux employés de travailler plus intelligemment. Ricoh stimule l'innovation depuis plus de 80 ans et l'entreprise est d'ailleurs l'un des plus importants fournisseurs de solutions de gestion de documents, de services TI, de communication, d'impression commerciale et industrielle, d'appareils photo numériques et de systèmes industriels.

Avec son siège social à Tokyo, le groupe Ricoh a des bureaux dans environ 200 pays et régions. Pour l'exercice financier qui a pris fin en mars 2019, le groupe Ricoh avait des ventes mondiales de 2 013 milliards de yens (environ 18,1 milliards de dollars américains).

Pour obtenir plus d'informations, veuillez visiter : www.ricoh.com

© 2020 Ricoh Canada, Inc. Tous droits réservés. Tous les noms de produits cités sont des marques de commerce de leur propriétaire respectif.

