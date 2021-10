Il s'agit d'une nouvelle solution de confinement des rançongiciels qui arrête la propagation du chiffrement, aide à garder les données en sécurité, prévient les pertes financières et réduit le temps de restauration.

MISSISSAUGA, ON, le 4 oct. 2021 /CNW/ - aujourd'hui, Ricoh Canada Inc. a annoncé le lancement de son nouveau service de confinement des rançongiciels qui exploite RansomCare (RC), alimenté par Bullwall. Les attaques de rançongiciels sont l'une des plus grandes menaces à la sécurité des entreprises au Canada et dans le monde entier en raison de l'augmentation de leur fréquence et de leur impact. RansomCare est une dernière ligne de défense révolutionnaire offrant une sécurité de détection à plusieurs couches qui détecte, confine et isole les éclosions de rançongiciels à leur point d'entrée.

« À cause de la prolifération des attaques de rançongiciels réussies au Canada, il est impératif que les entreprises de toute taille revoient leurs stratégies de cybersécurité et de défenses. Les attaques de rançongiciels sont devenues plus en plus faciles à exécuter et peuvent non seulement coûter des millions de dollars aux entreprises, mais aussi causer des dommages à leur réputation et à leur marque », affirme Scott Charlton, directeur général, Marketing, innovations et alliances - Ricoh Canada. « RansomCare est l'élément clé d'une stratégie de défense élaborée et agit comme dernière ligne de défense pour arrêter une attaque en temps quasi réel. »

Doté d'une capacité d'infection allant jusqu'à 10 000 fichiers par minute, par appareil infecté, le rançongiciel est une forme de logiciel malveillant, également appelé maliciel. Il chiffre les fichiers et les documents et, de ce fait, tient en otage les ordinateurs et les fichiers de données. Cela affecte drastiquement le temps d'arrêt, pouvant contribuer à la perte de données et au temps d'arrêt du réseau et paralyser les entreprises.

RansomCare s'assure que les données de votre entreprise sont protégées contre des cyberattaques grâce à des outils avancés et intégrés, assurant ainsi une protection complète des données, y compris :

Une surveillance des fichiers actifs pour détecter des variants de rançongiciels connus et inconnus et alerter immédiatement les administrateurs de la sécurité informatique de la présence de menaces;

Une réponse rapide aux appareils infectés pour interrompre le chiffrement illégitime, évitant la propagation massive aux fichiers et réduisant les risques d'un rétablissement coûteux;

Une récupération informée des fichiers touchés qui simplifie la restauration de la sauvegarde et l'enregistrement des détails concernant l'attaque afin d'en obtenir une meilleure compréhension;

Un rapport détaillé et un rapport d'incident exporté aux intervenants clés et aux autorités de protection des données.

La solution RansomCare de Ricoh, alimentée par Bullwall, surveille les réseaux en temps quasi réel en employant plusieurs tactiques de détection pour détecter instantanément les signes d'un rançongiciel à l'attaque. RansomCare répond en isolant et en plaçant l'utilisateur compromis en quarantaine, et en détectant rapidement les fichiers chiffrés pour les restaurer à partir de la sauvegarde, et ce, tout en produisant automatiquement le rapport d'incident requis.

Pour obtenir plus de renseignements sur RansomCare, cliquez ici ou suivez-nous sur Facebook, LinkedIn et Twitter.

