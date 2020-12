Ricoh Canada a été reconnu dans deux catégories, dont Impartition du processus juridique/Révision des documents gérés

MISSISSAUGA, ON, le 2 déc. 2020 /CNW/ - Ricoh Canada Inc. a annoncé aujourd'hui avoir été de nouveau nommé parmi les meilleurs fournisseurs de services juridiques au Canada.

« Nous sommes fiers et honorés de recevoir ce prix des lecteurs de Canadian Lawyer », a dit Craig Fisk, vice-président des ventes et chef des services juridiques de Ricoh Canada. « Il s'agit de notre sixième prix consécutif, ce qui démontre les efforts et l'expertise qu'offre notre équipe afin d'aider nos clients à atteindre leurs objectifs d'affaires. »

Les prix pour l'Impartition du processus juridique/Révision des documents gérés et Logiciels et solutions de gestion en nuage des pratiques soulignent les succès remportés par la solution Intelligent Review. Ces prix reflètent les résultats positifs obtenus par les clients dans leur partenariat avec Ricoh Canada en matière de divulgation électronique et de révision des documents.

« La révision des documents est une tâche lourde et stressante pour nos clients en matière de temps et de couts. Nous ne prenons pas cette responsabilité à la légère », a dit Jessica Lockett, directrice générale, Opérations juridiques et Solutions de révision chez Ricoh Canada. « Notre approche Intelligent Review combine les plus récentes technologies de révision avec des avocats de divulgation électronique hautement spécialisés et des conseillers de gestion des instances. Cela produit une solution personnalisée et dédiée qui augmente l'efficacité de la révision. »

Cette année, les lecteurs du magazine Canadian Lawyer ont voté pour leurs fournisseurs préférés dans 38 catégories. Les gagnants sont des fournisseurs reconnus par la communauté juridique comme étant des chefs de file, la liste finale tenant lieu de ressource pour la communauté juridique lors de la sélection d'un nouveau fournisseur ou partenaire d'affaires. « Nous savons à quel point il est important que nos solutions répondent aux besoins particuliers de nos clients, poursuit Craig Fisk. De recevoir cette reconnaissance vient confirmer que non seulement pouvons-nous fournir une expérience positive, mais que nous remplissons notre promesse d'excellence du service. »

Ricoh Canada offre des solutions sécurisées de divulgation électronique et de gestion des documents juridiques en nuage aux grandes entreprises, aux cabinets d'avocats et aux agences gouvernementales depuis plus de 20 ans en combinant l'expertise humaine à de puissantes technologies afin d'offrir des résultats exceptionnels à un cout prévisible.

Pour en savoir plus sur Intelligent Review de Ricoh, visitez https://www.ricohediscovery.com/intelligent-review.

À PROPOS DU MAGAZINE CANADIAN LAWYER

Lancé en 1977, le magazine Canadian Lawyer présente des reportages objectifs et des analyses de l'environnement juridique d'un océan à l'autre. Se concentrant plus particulièrement sur la pratique et la profession, Canadian Lawyer offre du contenu éditorial primé qui informe, inspire et parfois soulève les avocats, les conseillers juridiques, les juges, les professeurs de droit et les étudiants en droit qui en ont fait une lecture incontournable. Le magazine est publié dix fois par année.

Le site canadianlawyermag.com présente des articles exclusifs, des vidéos et des mises à jour régulières qui offrent des points de vue variés sur la profession juridique à travers le Canada.

| À propos de Ricoh |

Ricoh dynamise les espaces de travail numériques au moyen de technologies novatrices et de services permettant aux employés de travailler plus intelligemment. Ricoh stimule l'innovation depuis plus de 80 ans et l'entreprise est d'ailleurs l'un des plus importants fournisseurs de solutions de gestion de documents, de services TI, de services de communication, d'impression commerciale et industrielle, d'appareils photo numériques et de systèmes industriels.

Avec son siège social à Tokyo, le groupe Ricoh a des bureaux dans quelque 200 pays et régions. Pour l'exercice financier qui a pris fin en mars 2020, le groupe Ricoh avait des ventes mondiales de 2 008 milliards de yens (environ 18,5 milliards de dollars US).

Pour obtenir plus d'information, visitez www.ricoh.com.

© 2020 Ricoh Canada, Inc. Tous droits réservés. Tous les noms de produits cités sont des marques de commerce de leur société respective.

