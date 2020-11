OneSolution de Ricoh simplifie l'acquisition, la gestion et la surveillance des tâches liées à l'impression pour les petites et moyennes entreprises (PME)

MISSISSAUGA, ON, le 18 nov. 2020 /CNW/ - Ricoh Canada Inc. a le plaisir d'annoncer le lancement de OneSolution, un plan sous forme d'abonnement de flux de documents, d'impression et de numérisation conçu pour simplifier les tâches liées à l'impression et la répartition des coûts pour les PME.

Les ensembles OneSolution comprennent les éléments suivants : une imprimante multifonction, l'installation et la configuration de la connectivité, la commande et la livraison automatique de toner, des services de surveillance à distance, un service illimité sur place, et pour certains ensembles seulement, l'intégration intelligente de Ricoh, un service de flux de documents dans le nuage visant à automatiser en un seul clic les tâches communes requérant du papier.

Ce plan est conçu dans une optique de flexibilité, de simplicité et de praticité, afin de permettre aux entreprises d'ajouter ou d'actualiser leurs services selon leurs besoins. Comme la durée de l'abonnement varie entre 36, 48 et 60 mois, il est possible de respecter n'importe quel budget.

OneSolution élimine les tâches manuelles fastidieuses, comme la surveillance et la soumission des lectures de compteurs et de l'utilisation de l'imprimante, en plus de la commande de cartouches de toner de remplacement. En un paiement mensuel fixe, les entreprises sont en mesure d'imprimer et de numériser lorsqu'ils en ont besoin, sans avoir à s'inquiéter de la fluctuation ou de l'augmentation des coûts. De la commande à la livraison en passant par la configuration et l'entretien, le processus en entier est le reflet de l'engagement de Ricoh à contribuer à la simplification des activités quotidiennes pour les PME par l'entremise de solutions faisant gagner du temps et améliorant la productivité.

« Alors que de plus en plus d'employés se retrouvent dans un milieu de travail hybride (à la maison et au bureau), nous voulons fournir la technologie convenable aux entreprises, à la fois économique et capable de rationaliser leurs opérations » a déclaré Eric Fletcher, vice-président, Marketing, Ricoh Canada Inc.

OneSolution est offert en trois ensembles : Home Starter, Standard Office et Advanced Office. Il est également possible de choisir des compléments facultatifs offrant des fonctions avancées de flux de documents dans le nuage.

À propos de Ricoh

Ricoh dynamise les espaces de travail numériques au moyen de technologies novatrices et de services permettant aux employés de travailler plus intelligemment. Ricoh stimule l'innovation depuis plus de 80 ans et l'entreprise est d'ailleurs l'un des plus importants fournisseurs de solutions de gestion de documents, de services TI, de services de communication, d'impression commerciale et industrielle, d'appareils photo numériques et de systèmes industriels.

Avec son siège social à Tokyo, le groupe Ricoh a des bureaux dans quelque 200 pays et régions. Pour l'exercice financier qui a pris fin en mars 2020, le groupe Ricoh avait des ventes mondiales de 2 008 milliards de yens (environ 18,5 milliards de dollars US).

