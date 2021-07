Les nouvelles solutions de gestion de l'impression de Ricoh réduisent les problèmes TI liés à la gestion des périphériques et des applications logicielles d'impression.

MISSISSAUGA, ON, le 5 juill. 2021 /CNW/ - Ricoh Canada Inc. a le plaisir d'annoncer le lancement de deux offres sous forme d'abonnement au portefeuille de services de gestion de l'impression. Ces deux offres sont conçues pour réduire les coûts d'exploitation, éliminer la charge des équipes TI et accélérer la transformation numérique des moyennes et grandes entreprises.

La solution de gestion de l'impression de Ricoh permet aux entreprises de créer un environnement de production idéal, de réduire les coûts de production et d'utiliser des ressources TI précieuses. Les entreprises peuvent désormais accéder à de plus amples connaissances grâce aux nouvelles capacités d'analyse, ce qui leur permet de prendre des décisions d'affaires plus rapides et plus éclairées concernant leur écosystème d'impression. De plus, les capacités d'automatisation des procédures de ce portefeuille aident les entreprises à numériser leurs flux de travaux principaux pour créer un lien avec leurs clients, leurs partenaires et leurs télétravailleurs grâce à de nouveaux moyens puissants.

La solution de gestion de l'impression de Ricoh offre également une gamme complète d'options de services d'impression physiques et numériques, ce qui permet aux entreprises d'augmenter ou de réduire rapidement leurs capacités en fonction de la demande et de ne payer que pour les services requis.

Le portefeuille de gestion de l'impression de Ricoh comprend les nouvelles offres suivantes :

Services de gestion des applications d'impression de Ricoh (MPAS)

MPAS offre aux entreprises la possibilité de personnaliser une combinaison de services liés aux applications qui comprend la mise en œuvre de logiciels, l'hébergement de l'infrastructure TI en nuage et les services d'assistance technique aux utilisateurs finaux.

Gestion de l'impression en tant que service Ricoh (MPaaS)

MPaaS permet d'accéder à la demande à des services physiques, notamment la gestion des fournitures, le déploiement d'appareils et la gestion physique des appareils.

Grâce à cette nouvelle offre, les entreprises peuvent désormais transférer l'ensemble de leur infrastructure TI supportant leur écosystème d'impression dans le nuage et laisser l'administration aux experts en gestion de l'impression de Ricoh. Les petites entreprises à la recherche d'une gestion plus rentable de leur écosystème d'impression ont désormais la possibilité de mettre en œuvre la bonne combinaison d'applications logicielles pour gérer efficacement la production de leurs appareils.

Alors que les organisations planifient un retour en toute sécurité au bureau, elles peuvent avoir besoin de redéfinir leur infrastructure d'impression. En répondant aux besoins d'une main-d'œuvre hybride en pleine évolution, les entreprises peuvent activement créer un changement positif - pour le mieux.

« Le passage de votre écosystème d'impression à un modèle en nuage offre un soutien exceptionnel à la continuité des opérations », affirme Eric Fletcher, vice-président, Marketing, Ricoh Canada. « En protégeant les flux de travaux de base contre les interruptions inattendues, Ricoh peut aider votre entreprise à s'assurer que les employés ont un accès continu, en tout temps et en tout lieu, à l'information et au contenu nécessaires pour faire progresser votre entreprise. »

Pour obtenir plus d'informations à propos des solutions de gestion de l'impression de Ricoh, cliquez ici ou suivez Ricoh sur les réseaux sociaux sur Twitter, Facebook et LinkedIn.

À propos de Ricoh

Ricoh dynamise les espaces de travail numériques au moyen de technologies novatrices et de services permettant aux employés de travailler plus intelligemment. Ricoh stimule l'innovation depuis plus de 80 ans et l'entreprise est d'ailleurs l'un des plus importants fournisseurs de solutions de gestion de documents, de services TI, de services de communication, d'impression commerciale et industrielle, d'appareils photo numériques et de systèmes industriels.



Avec son siège social à Tokyo, le groupe Ricoh a des bureaux dans environ 200 pays et régions. Pour l'exercice financier qui a pris fin en mars 2020, le groupe Ricoh avait des ventes mondiales de 2 008 milliards de yens (environ 18,5 milliards de dollars américains).

Pour plus d'information, visitez www.ricoh.com.

