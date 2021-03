Ricoh Canada est le premier fournisseur canadien de solutions de découverte électronique à établir ce partenariat exclusif

MISSISSAUGA, ON, le 9 mars 2021 /CNW/ - Ricoh Canada Inc. a annoncé aujourd'hui qu'il était devenu un partenaire Gold de RelativityOne en reconnaissance de l'expérience exceptionnelle qu'il offre, de sa satisfaction de la clientèle, de sa formation de personnel et de sa certification. En ce moment, Ricoh est l'une des quatre entreprises au monde, de même que la seule entreprise canadienne, à détenir cette désignation.

« Nous sommes très heureux d'être un partenaire Gold de RelativityOne », a affirmé Craig Fisk, vice-président, Ventes, et chef des services juridiques de Ricoh Canada. « Il est évident que Relativity est le chef de file dans le domaine de la découverte électronique, et par ce statut rehaussé, nous poursuivons notre engagement à fournir des solutions de première qualité à nos clients. »

Le statut Gold de RelativityOne fait partie du programme de partenaire de Relativity et a été mis en place pour reconnaître les organisations ayant atteint les plus hauts standards en ce qui a trait à l'expérience en se servant du logiciel de l'entreprise. Pour obtenir ce statut, Ricoh Canada a répondu aux attentes en matière d'expérience client et d'utilisation de RelativityOne, et les a même surpassées. Qui plus est, il a conçu deux applications personnalisées qui ont aidé les clients à localiser des documents, à rationaliser des projets et à récupérer des coûts.

« Intégrer une technologie de pointe dans nos offres de services professionnels fait partie de l'essence même de Ricoh Canada », a dit Andrea Williams, vice-présidente, Technologie et solutions émergentes - découverte électronique de Ricoh. « Entre notre partenariat et le soutien de notre équipe d'experts en matière de découverte électronique, nous donnons les moyens aux clients de profiter au maximum de la plateforme RelativityOne. Nous sommes fiers de continuer de mener avec notre philosophie de "Changer. Pour le mieux." dans le secteur canadien des services juridiques. »

Appuyé par une certification de qualité ISO 9001:2015, Ricoh Canada offre la gestion complète des cas des professionnels certifiés Relativity partout au Canada étant détenteurs de plus de 60 certifications au total. L'approche de Ricoh permet aux clients d'optimiser leurs investissements en tirant profit des caractéristiques et des flux de travaux les plus puissants et des meilleures pratiques chez RelativityOne dès le départ. En tant que partenaire autorisé de migration de données de Relativity, Ricoh Canada démontre aussi sa capacité à respecter les pratiques standards de RelativityOne pour la migration de données.

« Au cours de la dernière décennie, Ricoh Canada s'est révélée être un partenaire dévoué offrant une expérience client exceptionnelle, surtout dans le nuage avec RelativityOne », a affirmé James Zinn, directeur général, Partenariats commerciaux - Relativity. « Avec deux applications personnalisées sur le centre d'applications de Relativity et un accent particulier mis sur l'utilisation des capacités d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique de RelativityOne, Ricoh Canada démontre l'importance non seulement de s'adapter à la dernière technologie, mais aussi d'itérer et d'innover par-dessus le marché. J'ai hâte de voir ce qu'il nous réserve pour la suite et comment il continuera à façonner l'industrie. »

À propos de Relativity

Relativity crée des logiciels pour aider les utilisateurs à organiser leurs données, à découvrir la vérité et à agir en fonction de celle-ci. RelativityOne, sa plateforme de logiciel-service (SaaS), gère de grands volumes de données et identifie rapidement les problèmes importants durant les procès et les enquêtes internes. Relativity Trace, la plateforme de surveillance des communications alimentée par l'intelligence artificielle, détecte de façon proactive les fautes ayant trait à la réglementation, telles que les opérations d'initiés, la collusion et d'autres comportements non conformes. Relativity compte plus de 300 000 utilisateurs par année répartis dans plus de 48 pays et sert des milliers d'organisations à travers le monde, principalement dans les secteurs juridiques, gouvernementaux et celui des services financiers, comprenant le ministère américain de la Justice et 199 entreprises d'Am Law 200. Relativity a été nommée l'une des meilleures entreprises de Chicago par le Chicago Tribune pendant 10 années consécutives. Veuillez communiquer avec Relativity à l'adresse [email protected] ou visiter www.relativity.com pour obtenir plus d'information.

| À propos de Ricoh |



Ricoh dynamise les espaces de travail numériques au moyen de technologies novatrices et de services permettant aux employés de travailler plus intelligemment. Ricoh stimule l'innovation depuis plus de 80 ans et l'entreprise est d'ailleurs l'un des plus importants fournisseurs de solutions de gestion de documents, de services TI, de services de communication, d'impression commerciale et industrielle, d'appareils photo numériques et de systèmes industriels.



Avec son siège social à Tokyo, le groupe Ricoh a des bureaux dans environ 200 pays et régions. Pour l'exercice financier qui a pris fin en mars 2020, le groupe Ricoh avait des ventes mondiales de 2 008 milliards de yens (environ 18,5 milliards de dollars américains).



Pour plus d'information, visitez www.ricoh.com.



© 2021 Ricoh Canada Inc. Tous droits réservés. Tous les noms de produits cités sont des marques de commerce de leur propriétaire respectif.

SOURCE Ricoh Canada Inc.

Renseignements: Eric Fletcher, Vice-président, Marketing, Ricoh Canada Inc., 905 268-5525, [email protected]

