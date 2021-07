Ricky Chabot rejoint l'équipe de Supermax Healthcare Canada

LONGUEUIL, QC, le 8 juill. 2021 /CNW/ - Monsieur Nicolas Bergeron et Supermax Canada ont le plaisir d'annoncer que M. Ricky Chabot se joint à nous à titre de Vice-Président Vente.

Nous sommes persuadés que l'embauche de monsieur Ricky Chabot aura un impact positif au sein de Supermax. Son expertise permettra d'atteindre de nouveaux objectifs et de positionner la compagnie à un niveau enviable au niveau national.

En tant que directeur national pour l'Est du Canada, Monsieur Chabot a travaillé pendant plusieurs années pour un distributeur Canadien dans le domaine des équipements de protection individuel. L'un de ses rôles était de superviser toutes les activités de vente et de marketing. Personne engagée et passionnée, Ricky a pour objectif de développer la division industrielle de Supermax Healthcare Canada afin qu'elle devienne un leader à travers le Canada.

Veuillez vous joindre à nous pour lui souhaiter bienvenue au sein de la compagnie.

A propos de Supermax HealthCare Canada

Fondé en 2004, Supermax Healthcare Canada est une division du groupe Supermax basée à Berhad, Malaisie. Supermax Corp est le deuxième plus grand fabricant de gants jetables au monde. Les marques de produits de Supermax sont synonymes de qualité supérieure et sont des produits de choix.

Renseignements: Si vous avez des questions plus précises, vous pouvez contacter M. Norm Vocino aux coordonnées suivantes : 514-679-3451, [email protected]