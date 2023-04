Richelieu publie le résultat des votes des actionnaires pour l'élection des administrateurs

MONTRÉAL, le 10 avril 2023 /CNW/ - Richelieu (TSX : RCH) a tenu son assemblée générale annuelle des actionnaires en date du 6 avril 2023. Lors de cette assemblée, tous les candidats présentés à titre d'administrateurs ont été dûment élus administrateurs de la Société par une majorité des voix exprimées par les actionnaires présents, en personne ou par procuration, comme suit :



En faveur Abstentions Nombre % Nombre % Lucie Chabot 41 412 562 95,99 1 730 110 4,01 Robert Courteau 38 428 426 89,07 4 714 246 10,93 Marie Lemay 41 408 512 95,98 1 734 160 4,02 Richard Lord 41 506 390 96,21 1 636 282 3,79 Luc Martin 40 732 828 94,41 2 409 844 5,59 Pierre Pomerleau 41 034 899 95,11 2 107 773 4,89 Marc Poulin 40 601 267 94,11 2 541 405 5,89 Sylvie Vachon 41 279 414 95,68 1 863 258 4,32

À propos de Quincaillerie Richelieu Ltée.

Richelieu a acquis une position de chef de file en Amérique du Nord en tant qu'importateur, fabricant et distributeur de quincaillerie spécialisée et de produits complémentaires. Ses produits sont destinés à une importante clientèle de fabricants d'armoires de cuisine et de salle de bains, de rangements et de garde-robes, de meubles résidentiels et de bureau, de portes et fenêtres, des ébénisteries résidentielles et commerciales ainsi que des détaillants en quincaillerie incluant les grandes surfaces de rénovation. Richelieu offre à ses clients une large sélection de produits qui proviennent de fabricants du monde entier. Son offre regroupe plus de 130 000 articles différents, s'adressant à une clientèle de plus de 110 000 clients actifs, qui sont desservis par 112 centres en Amérique du Nord, dont 50 centres de distribution au Canada, 59 aux États-Unis et trois centres de fabrication au Canada, soit Les Industries Cedan inc., Menuiserie des Pins Ltée et USIMM/UNIGRAV, qui complètent cette offre en fabriquant respectivement des gammes de placages et de bandes de chant, une vaste sélection de moulures décoratives et des composantes pour l'industrie des portes et fenêtres, ainsi que des produits sur mesure incluant un centre de numérisation 3D.

www.richelieu.com

SOURCE Quincaillerie Richelieu Ltée

Renseignements: Antoine Auclair, Vice-président et Chef de la direction financière, Tel: (514) 336-4144