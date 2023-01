8 acquisitions réalisées,

dont 4 conclues en janvier 2023

Quatrième trimestre clos le 30 novembre 2022 :

Les ventes ont totalisé 457,5 millions $, en hausse de 14,9 %, dont 6,7 % de croissance interne et 8,2 % par acquisition.

ont totalisé 457,5 millions $, en hausse de 14,9 %, dont 6,7 % de croissance interne et 8,2 % par acquisition. Le BAIIA a augmenté de 7,5 % pour passer à 76,7 millions $.

a augmenté de 7,5 % pour passer à 76,7 millions $. Le résultat net par action dilué s'est élevé à 0,80 $.

Pour l'exercice 2022 :

Les ventes ont atteint 1,8 milliard $, en hausse de 25,2 % dont 13,4 % de croissance interne et 11,8 % par acquisition. Hausse de 42,2 % des ventes aux États-Unis, représentant 40 % des ventes totales.

ont atteint 1,8 milliard $, en hausse de 25,2 % dont 13,4 % de croissance interne et 11,8 % par acquisition. Hausse de 42,2 % des ventes aux États-Unis, représentant 40 % des ventes totales. Le résultat avant impôts, intérêts et amortissements (BAIIA) a atteint 287,4 millions $, en hausse de 22,6 %. La marge BAIIA s'est établie à 15,9 %.

a atteint 287,4 millions $, en hausse de 22,6 %. La marge BAIIA s'est établie à 15,9 %. Le résultat net attribuable aux actionnaires s'est accru de 18,8 % à 168,4 millions $, soit 2,99 $ par action dilué, en hausse de 19,1 %.

s'est accru de 18,8 % à 168,4 millions $, soit 2,99 $ en hausse de 19,1 %. Rachat de 327 329 actions ordinaires pour 12,3 millions $.

pour 12,3 millions $. Quatre acquisitions conclues au cours de l'exercice, dont trois aux États-Unis et une au Canada pour des ventes additionnelles d'approximativement 125 millions $ sur une base annuelle. Quatre autres acquisitions ont été réalisées au Canada après la fin de l'exercice, en janvier 2023, pour des ventes annuelles estimées à 18 millions $.

conclues au cours de l'exercice, dont trois aux États-Unis et une au pour des ventes additionnelles d'approximativement 125 millions $ sur une base annuelle. ont été réalisées au après la fin de l'exercice, en janvier 2023, pour des ventes annuelles estimées à 18 millions $. Situation financière saine et solide , avec un fonds de roulement de 562,5 millions $ (ratio de 2,6 : 1) et le rendement moyen des capitaux propres de 22,7 % au 30 novembre 2022.

Hausse de 15,4 % du dividende qui passe à 0,15 $ par action pour le premier trimestre de 2023.

MONTRÉAL, le 19 janv. 2023 /CNW Telbec/ - « Richelieu (RCH/TSX) a réalisé une croissance vigoureuse en 2022 grâce aux contributions de nos récentes acquisitions et de nos segments de marché diversifiés au Canada et aux États-Unis, y compris nos nouveaux marchés spécialisés - grâce aussi à notre stratégie d'innovation continue et à la qualité d'exécution de notre équipe. Nos ventes dans le marché des fabricants ont atteint 1,6 milliard $, en hausse de 28,9 %, dont une hausse de 14,2 % au Canada et de 49,7 % (en $ US) aux États-Unis où les trois acquisitions réalisées au premier trimestre, soit Compi Distributors, HGH Hardware Supply et National Builders Hardware ont apporté une solide contribution à la croissance. Dans le marché des détaillants, les ventes ont totalisé 251,5 millions $, en hausse de 6,3 %. Les hausses du BAIIA et du résultat net reflètent l'augmentation des ventes et nos efforts continus d'efficacité et de contrôle des coûts », a commenté M. Richard Lord, président et chef de la direction de Richelieu.

« Aux trois acquisitions réalisées aux États-Unis, s'est ajoutée l'acquisition d'un distributeur de quincaillerie spécialisé au Canada, soit Quincaillerie Deno, en septembre dernier. De plus, en janvier 2023, nous avons conclu quatre nouvelles acquisitions qui contribuent à diversifier notre offre et notre clientèle, soit Quincaillerie Rabel, un distributeur de quincaillerie spécialisée opérant un centre de distribution à Terrebonne, Qc - Trans-World Distributing, un distributeur de visserie et boulonnerie pour le marché industriel, dont le centre de distribution est situé à Dartmouth, N.É - Unigrav et Usimm, deux entreprises offrant des produits sur mesure, incluant un centre de numérisation 3D, destinées au marché architectural et industriel, situées respectivement à Drummondville et à Montréal. Ces nouvelles transactions ajouteront approximativement 18 millions $ de ventes sur une base annuelle », a ajouté M. Richard Lord.

ANALYSE DES RÉSULTATS D'EXPLOITATION POUR L'EXERCICE CLOS LE 30 NOVEMBRE 2022, COMPARATIVEMENT À CEUX DE L'EXERCICE CLOS LE 30 NOVEMBRE 2021

Ventes consolidées

Richelieu a réalisé des ventes consolidées de 1,8 milliard $, en hausse de 362,4 millions $ ou 25,2 % sur celles de l'exercice 2021, dont 13,4 % provenant de la croissance interne et 11,8 % des acquisitions. En devise comparable à celle de l'exercice 2021, la hausse des ventes consolidées aurait été de 23,5 % pour l'exercice clos le 30 novembre 2022.

Dans le marché des fabricants, les ventes se sont élevées à 1,6 milliard $, comparativement à 1,2 milliard $ pour l'exercice 2021, soit une hausse de 347,5 millions $ ou 28,9 %, dont 15,9 % de croissance interne et 13,0 % provenant des acquisitions. La croissance interne résulte de la demande soutenue dans le marché de la rénovation ainsi que de l'impact de l'augmentation des prix de vente. Les ventes au marché des détaillants en quincaillerie et grandes surfaces de rénovation ont augmenté de 6,3 % ou de 14,9 millions $ pour totaliser 251,5 millions $, provenant entièrement de la croissance par acquisitions.

Au Canada, Richelieu a réalisé des ventes de 1,1 milliard $, contre 944,8 millions $ pour l'exercice 2021, soit une hausse de 129,9 millions $ ou 13,7 %, dont 10,3 % de croissance interne et 3,4 % provenant des acquisitions. Les ventes au marché des fabricants sont passées à 876,7 millions $, en hausse de 109,1 millions $ ou 14,2 %, dont 11,7 % de croissance interne et 2,5 % provenant des acquisitions. Dans le marché des détaillants en quincaillerie et grandes surfaces de rénovation, les ventes ont atteint 198,0 millions $, contre 177,2 millions $, en hausse de 20,8 millions $ ou 11,7 % sur celles de l'exercice 2021, dont 4,4 % de croissance interne et 7,3 % des acquisitions.

Aux États-Unis, la Société a enregistré des ventes de 562,5 millions $US, comparativement à 395,6 millions $US pour l'exercice 2021, soit une hausse de 166,9 millions $US ou 42,2 %, dont 15,4 % provenant de la croissance interne et 26,8 % des acquisitions. Dans le marché des fabricants, les ventes ont atteint 521,2 millions $US, comparativement à 348,2 millions $US, en hausse de 173,0 millions $US ou 49,7 % sur celles de l'exercice 2021, dont 19,4 % provenant de la croissance interne et 30,3 % des acquisitions. Dans le marché des détaillants et grandes surfaces de rénovation, les ventes sont en baisse de 12,9 % par rapport à l'exercice 2021. Compte tenu de l'effet de change, les ventes réalisées aux États-Unis exprimées en dollars canadiens ont atteint 728,1 millions $, comparativement à 495,6 millions $ pour l'exercice 2021, soit une hausse de 46,9 %. Elles ont représenté 40,4 % des ventes consolidées de l'exercice 2022, alors que celles de l'exercice 2021 avaient représenté 34,4 % des ventes consolidées.

BAIIA et résultat net

Le résultat avant impôts, intérêts et amortissements (BAIIA) s'est chiffré à 287,4 millions $, en hausse de 53,0 millions $ ou 22,6 % sur celui de 2021, résultant principalement de la hausse des ventes. La marge bénéficiaire brute est demeurée stable par rapport à celle de l'exercice précédent et la marge bénéficiaire BAIIA, s'est établie à 15,9 %, comparativement à 16,3 % pour l'exercice de 2021.

La dépense d'amortissement s'est élevée à 48,6 millions $ comparativement à 37,0 millions $ pour l'exercice de 2021, en hausse de 11,6 millions $ résultant de l'augmentation de l'amortissement des intangibles ainsi que des actifs afférents aux droits d'utilisation relatifs principalement aux acquisitions d'entreprises ainsi qu'aux renouvellements de baux et aux agrandissements effectués au cours des périodes précédentes. Les frais financiers ont été de 7,1 millions $ comparativement à 2,7 millions $, en hausse de 4,4 millions $ résultant principalement de l'utilisation des marges de crédit et de l'augmentation des obligations locatives. La charge d'impôts sur le résultat s'est chiffrée à 61,7 millions $, en hausse de 9,3 millions $ sur celle de l'exercice 2021.

Le résultat net montre une hausse de 19,4 %. Compte tenu des participations ne donnant pas le contrôle, le résultat net attribuable aux actionnaires de la Société s'est élevé à 168,4 millions $, en hausse de 18,8 % par rapport à celui de l'exercice 2021. Le résultat net par action a atteint 3,01 $ de base et 2,99 $ dilué contre 2,54 $ de base et 2,51 $ dilué pour l'exercice 2021, en hausse de 18,5 % et de 19,1 % respectivement.

QUATRIÈME TRIMESTRE CLOS LE 30 NOVEMBRE 2022

Au quatrième trimestre, les ventes consolidées ont atteint 457,5 millions $, comparativement à 398,2 millions $ pour le trimestre correspondant de 2021, soit une hausse de 59,3 millions $ ou 14,9 %, dont 6,7 % provenant de la croissance interne et 8,2 % des acquisitions. En devise comparable à celle du quatrième trimestre de 2021, la hausse des ventes consolidées aurait été de 11,7 % pour le trimestre clos le 30 novembre 2022.

Richelieu a réalisé des ventes de 398,0 millions $ dans le marché des fabricants, comparativement à 338,9 millions $ au quatrième trimestre de 2021, soit une hausse de 59,1 millions $ ou 17,4 %, dont 7,8 % provenant de la croissance interne et 9,6 % des acquisitions. Dans le marché des détaillants en quincaillerie et grandes surfaces de rénovation, les ventes se sont chiffrées à 59,5 millions $ demeurant stables par rapport à celles du quatrième trimestre de 2021.

Au Canada, Richelieu a enregistré des ventes de 273,5 millions $, en hausse de 13,4 millions $, ou 5,2 %, sur celles du quatrième trimestre de 2021. Dans le marché des fabricants, les ventes se sont élevées à 226,0 millions $, en hausse de 5,0 %, dont 4,5 % provenant de la croissance interne et 0,5 % des acquisitions. Les ventes au marché des détaillants en quincaillerie et grandes surfaces de rénovation ont atteint 47,5 millions $, en hausse de 2,6 millions $ ou 5,8 %.

Aux États-Unis, les ventes ont totalisé 136,4 millions $US, comparativement à 109,9 millions $US pour le quatrième trimestre de 2021, soit une hausse de 26,5 millions $US ou 24,1 %, dont 2,8 % provenant de la croissance interne et 21,3 % des acquisitions. Dans le marché des fabricants, les ventes ont atteint 127,5 millions $US en hausse de 29,0 millions $US ou 29,4 % sur celles du quatrième trimestre de 2021. Quant aux ventes aux détaillants et grandes surfaces de rénovation, elles sont en baisse de 2,5 millions $US, ou de 21,9 %, par rapport au trimestre correspondant de 2021. Compte tenu de l'effet de change, les ventes totales réalisées aux États-Unis exprimées en dollars canadiens se sont établies à 184,0 millions $, en hausse de 33,2 %. Elles ont représenté 40,2 % des ventes consolidées du quatrième trimestre de 2022 comparativement à 34,7 % au trimestre correspondant de 2021.

Le résultat avant impôts, intérêts et amortissements (BAIIA) s'est établi à 76,7 millions $ comparativement à 71,3 millions $ au quatrième trimestre de 2021, une hausse de 7,5 %. La marge bénéficiaire brute est demeurée stable par rapport à celle de 2021 et la marge bénéficiaire BAIIA s'est établie à 16,8 % comparativement à 17,9 % pour le quatrième trimestre de 2021, influencée notamment par les marges légèrement plus basses de certaines acquisitions.

La dépense d'amortissement s'est élevée à 13,1 millions $ comparativement à 10,6 millions $ pour le quatrième trimestre de 2021, en hausse de 2,5 millions $. Les frais financiers sont en hausse de 2,1 millions $ résultant principalement de l'utilisation des marges de crédit et de l'augmentation des obligations locatives. La charge d'impôts sur le résultat s'est chiffrée à 15,0 millions $ comparativement à 15,1 millions $ au quatrième trimestre de 2021.

Le résultat net est en hausse de 2,0 %. Compte tenu des participations ne donnant pas le contrôle, le résultat net attribuable aux actionnaires de la Société a totalisé 44,9 millions $, en hausse de 0,8 % sur celui du quatrième trimestre de 2021. Le résultat net par action s'est établi à 0,80 $ de base et dilué, comparativement à 0,80 $ de base et 0,79 $ dilué pour le quatrième trimestre de 2021.

Les flux monétaires liés aux activités opérationnelles (avant la variation nette des éléments hors caisse du fonds de roulement) se sont établis à 60,4 millions $ ou 1,07 $ par action, comparativement à 55,7 millions $ ou 0,99 $ par action pour le quatrième trimestre de 2021, soit une hausse de 8,3 % résultant principalement de la hausse du résultat net et des éléments sans effets sur la trésorerie. La variation nette des éléments hors caisse du fonds de roulement a requis des liquidités de 58,6 millions $, reflétant la variation des stocks et débiteurs de 54,9 millions $, alors que la variation des créditeurs et autres éléments ont requis des liquidités de 3,7 millions $. En conséquence, les activités opérationnelles ont généré des fonds de 1,7 million $, comparativement à 14,1 millions $ au quatrième trimestre de 2021.

Les activités de financement ont requis une sortie de fonds de 19,7 millions $ par rapport à 11,9 millions $ pour le quatrième trimestre de 2021. Cette variation provient principalement du rachat d'actions ordinaires de 4,4 millions $ effectué au cours du trimestre alors qu'aucun rachat d'action n'avait été effectué au quatrième trimestre de 2021.

Les activités d'investissement ont totalisé 7,6 millions $ au quatrième trimestre, dont 1,8 million $ en acquisitions d'entreprises et 5,8 millions $ principalement pour de l'équipement visant le maintien et l'amélioration de l'efficacité opérationnelle, incluant les ajouts résultants des projets d'expansion en cours.

SITUATION FINANCIÈRE

Les flux monétaires liés aux activités opérationnelles (avant la variation nette des éléments hors caisse du fonds de roulement) ont atteint 224,5 millions $ ou 3,98 $ par action dilué, comparativement à 183,0 millions $ ou 3,24 $ par action dilué pour l'exercice 2021, soit une hausse de 22,7 % provenant principalement de la hausse du résultat net. La variation nette des éléments hors caisse du fonds de roulement a requis des liquidités de 260,7 millions $, reflétant principalement la variation des stocks de 240,5 millions $, alors que les variations des débiteurs, créditeurs et autres éléments ont requis des liquidités de 20,2 millions $. En conséquence, les activités opérationnelles ont requis des fonds de 36,2 millions $, comparativement à un apport de fonds de 104,4 millions $ pour l'exercice 2021.

Les activités de financement ont requis une sortie de fonds de 66,6 millions $ par rapport à 53,7 millions $ pour l'exercice 2021. La Société a effectué un remboursement de dette à long terme de 5,2 millions $, payé des obligations locatives de 25,9 millions $ et émis des actions pour 6,3 millions $, comparativement à un remboursement de dette à long terme de 6,4 millions $, un paiement d'obligations locatives de 19,4 millions $ et à l'émission d'actions de 5,2 millions $ en 2021. Les dividendes versés aux actionnaires de la Société ont totalisé 29,1 millions $ comparativement à 19,4 millions $, en hausse de 50,1 %, sur ceux versés en 2021. La Société a aussi racheté des actions ordinaires pour un montant de 12,3 millions $ contre 13,1 millions $ au cours de l'exercice 2021.

Les activités d'investissement se sont chiffrées à 66,8 millions $, dont 44,3 millions $ en acquisitions d'entreprises et 22,6 millions $ principalement pour de l'équipement visant le maintien et l'amélioration de l'efficacité opérationnelle, incluant les ajouts résultants des projets d'expansion en cours.

Actifs

Les actifs totaux se sont établis à 1,3 milliard $ au 30 novembre 2022, comparativement à 964,2 millions $ au 30 novembre 2021. Les actifs courants ont augmenté de 38,2 % ou de 251,6 millions $ par rapport au 30 novembre 2021. Cet accroissement provient, d'une part de l'ajout d'actifs courants suite aux acquisitions d'entreprises effectuées au cours de la période et, d'autre part, de l'augmentation des stocks résultant du coût des produits plus élevé et de l'atténuation des défis d'approvisionnement incluant l'accélération des délais de livraison surtout en provenance de l'Asie. Les actifs non courants ont augmenté de 22,3 % principalement dû aux acquisitions d'entreprises.

Situation de la trésorerie et de la dette à long terme

(en milliers de $)





2022 2021 Aux 30 novembre $ $ Portion courante de la dette à long terme 5 208 5 339 Dette à long terme 859 1 100 Dette totale 6 067 6 439 Trésorerie et équivalents de trésorerie et découvert bancaire (111 988) 58 707

Au 30 novembre 2022, le découvert bancaire, net de la trésorerie et équivalents de trésorerie, s'élevaient à 112,0 millions $, comparativement à une encaisse de 58,7 millions $ au 30 novembre 2021. La Société disposait d'un fonds de roulement de 562,5 millions $, soit un ratio de 2,6:1, comparativement à 456,4 millions $ au 30 novembre 2021 et le rendement moyen des capitaux propres était de 22,7 %.

Au terme de l'exercice 2022, le capital-actions de la Société était constitué de 55 784 790 actions ordinaires (55 841 119 actions au 30 novembre 2021). Au cours de l'exercice 2022, à la suite de levées d'options en vertu du régime d'options d'achat d'actions, Richelieu a émis 271 000 actions ordinaires à un prix moyen de 23,19 $ (263 925 en 2021 à un prix moyen de 19,54 $). De plus, la Société a racheté aux fins d'annulation 327 329 actions ordinaires pour une contrepartie au comptant de 12,3 millions $ (316 374 actions ordinaires pour une contrepartie au comptant de 13,1 millions $ en 2021). Au cours de l'exercice 2022, la Société a octroyé 276 000 options d'achat d'actions (289 000 en 2021) et en a annulé 17 125 (31 875 en 2021), en conséquence, au 30 novembre 2022, 1 679 000 options d'achat d'actions étaient en circulation (1 691 125 au 30 novembre 2021).

Dividendes

Le 19 janvier 2023, le conseil d'administration a approuvé le versement d'un dividende trimestriel de 0,15 $ par action ordinaire, lequel sera payable le 16 février 2023 aux actionnaires inscrits aux registres en date du 2 février 2023. Ce dividende déclaré est désigné comme un dividende déterminé au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada.

PROFIL AU 30 NOVEMBRE 2022

Richelieu a acquis une position de chef de file en Amérique du Nord en tant qu'importateur, fabricant et distributeur de quincaillerie spécialisée et de produits complémentaires. Ses produits sont destinés à une importante clientèle de fabricants d'armoires de cuisine et de salle de bains, de rangements et de garde-robes, de meubles résidentiels et de bureau, de portes et fenêtres, des ébénisteries résidentielles et commerciales ainsi que des détaillants en quincaillerie incluant les grandes surfaces de rénovation. Richelieu offre à ses clients une large sélection de produits qui proviennent de fabricants du monde entier. Son offre regroupe plus de 130 000 articles différents, s'adressant à une clientèle de plus de 100 000 clients, qui sont desservis par 107 centres en Amérique du Nord, dont 48 centres de distribution au Canada, 57 aux États-Unis et deux centres de fabrication au Canada, soit Les Industries Cedan inc. spécialisée dans la fabrication d'une grande variété de gammes de placages et de bandes de chant et Menuiserie des Pins Ltée qui fabrique des composantes pour l'industrie des portes et fenêtres et une grande sélection de moulures décoratives.

Note aux lecteurs - Richelieu utilise le résultat avant impôts sur le résultat, intérêts et amortissements («BAIIA») car cette mesure permet à la direction d'évaluer le rendement opérationnel de la Société. Le BAIIA est un indicateur financier de la capacité d'une société d'assumer ses dettes. Cependant, il ne devrait pas être considéré comme un critère remplaçant les produits d'exploitation, le résultat net, les flux de trésorerie ou autre paramètre de mesure de liquidité. Étant donné que le BAIIA n'a pas de sens normalisé prescrit par les IFRS, il pourrait ne pas être comparable aux BAIIA d'autres sociétés. Richelieu utilise également les flux de trésorerie ajustés provenant des activités opérationnelles, lesquels sont établis à partir du résultat net auquel s'ajoutent les charges d'amortissement, la charge (ou recouvrement) d'impôts différés, la charge relative à la rémunération à base d'actions et les frais financiers. Ces mesures additionnelles ne tiennent pas compte de la variation des éléments hors caisse du fond de roulement afin d'exclure les effets de saisonnalité et sont utilisées par la direction dans ses évaluations des liquidités générées par ses activités opérationnelles à long terme. Les flux de trésorerie ajustés provenant des activités opérationnelles pourraient ne pas être comparables à ceux présentés par d'autres sociétés. Certains énoncés contenus au présent communiqué (généralement identifiés par l'utilisation de mots tels que «peut», «ferait», «devrait», «s'attend», «projette», «prévoit», «estime» ou autres variantes comparables) constituent des énoncés prospectifs. Tout énoncé prospectif est sujet, de par sa nature, aux facteurs de risques mentionnés aux rapports annuels de la Société. Bien que la direction considère que ces hypothèses sont raisonnables en vertu de l'information disponible au moment de leurs formulations, celles-ci pourraient s'avérer inexactes et différer de façon importante. Richelieu n'a aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs pour refléter de nouveaux événements ou de nouvelles circonstances, sauf dans la mesure prévue par les lois applicables.

CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE DU 19 JANVIER 2023 à 14 H 30 (heure de l'est)

Les analystes financiers et les investisseurs intéressés à participer à la conférence téléphonique sur les résultats qui aura lieu le 19 janvier 2023 à 14 h 30, pourront composer le 1-888-390-0620 quelques minutes avant le début de l'appel. Les personnes qui ne peuvent pas participer pourront écouter l'enregistrement qui sera disponible à compter du 19 janvier 2023 à 17h45, jusqu'à minuit le 26 janvier 2023, en composant le 1-888-259-6562, code d'accès : 635654 #. Les journalistes sont invités en tant qu'auditeurs.

Photos disponibles sur le site www.richelieu.com

ÉTATS CONSOLIDÉS DE LA SITUATION FINANCIÈRE



[en milliers de dollars]



Aux 30 novembre





2022 2021

$ $ ACTIFS



Actifs courants



Trésorerie et équivalents de trésorerie 21 220 58 707 Débiteurs 222 238 199 585 Stocks 660 242 395 464 Frais payés d'avance 7 071 5 423

910 771 659 179 Actifs non courants



Immobilisations corporelles 54 832 46 239 Immobilisations incorporelles 66 603 53 910 Actifs afférents aux droits d'utilisation 116 204 87 013 Goodwill 127 457 110 776 Impôts différés 7 998 7 063

1 283 865 964 180 PASSIFS ET CAPITAUX PROPRES



Passifs courants



Découvert bancaire 133 208 -- Créditeurs et charges à payer 169 913 155 009 Impôts à payer 10 749 21 281 Portion courante de la dette à long terme 5 208 5 339 Portion courante des obligations locatives 29 145 21 174

348 223 202 803 Passifs non courants



Dette à long terme 859 1 100 Obligations locatives 95 705 71 880 Impôts différés 10 052 9 868 Autres passifs 9 204 9 592

464 043 295 243 Capitaux propres



Capital-actions 61 829 54 610 Surplus d'apport 8 400 7 046 Résultats non distribués 719 185 590 522 Cumul des autres éléments du résultat global 27 743 14 264 Capitaux propres attribuables aux actionnaires de la

Société 817 157 666 442 Participations ne donnant pas le contrôle 2 665 2 495

819 822 668 937

1 283 865 964 180

COMPTES DE RÉSULTATS CONSOLIDÉS



[en milliers de dollars, sauf les données par action]



Exercices clos les 30 novembre





2022 2021

$ $ Ventes 1 802 787 1 440 416 Charges opérationnelles excluant les amortissements 1 515 345 1 206 018 Résultat avant amortissements, frais financiers et

impôts sur le résultat 287 442 234 398 Amortissements des immobilisations corporelles et des

actifs afférents aux droits d'utilisation 38 010 29 059 Amortissement des immobilisations incorporelles 10 636 7 898 Frais financiers, nets 7 144 2 700

55 790 39 657 Résultat avant impôts sur le résultat 231 652 194 741 Impôts sur le résultat 61 703 52 410 Résultat net 169 949 142 331 Résultat net attribuable aux :



Actionnaires de la Société 168 390 141 764 Participations ne donnant pas le contrôle 1 559 567

169 949 142 331 Résultat net par action attribuable aux actionnaires

de la Société



De base 3,01 2,54 Dilué 2,99 2,51

ÉTATS CONSOLIDÉS DU RÉSULTAT GLOBAL



[en milliers de dollars]



Exercices clos les 30 novembre





2022 2021

$ $ Résultat net 169 949 142 331 Autres éléments du résultat global qui seront

reclassés dans le résultat net



Écart de change résultant de la conversion d'une filiale

à l'étranger 13 479 (1 220) Résultat global 183 428 141 111 Résultat global attribuable aux :



Actionnaires de la Société 181 869 140 544 Participations ne donnant pas le contrôle 1 559 567

183 428 141 111

TABLEAUX CONSOLIDÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE



[en milliers de dollars]



Exercices clos les 30 novembre





2022 2021

$ $ ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES



Résultat net 169 949 142 331 Éléments sans effet sur la trésorerie et équivalent de trésorerie



Amortissements des immobilisations corporelles et des

actifs afférents aux droits d'utilisation 38 010 29 059 Amortissement des immobilisations incorporelles 10 636 7 898 Impôts différés (594) (1 216) Charge relative à la rémunération à base d'actions 2 650 1 991 Frais financiers 3 832 2 928

224 483 182 991 Variation nette des éléments hors caisse du fonds de

roulement (260 652) (78 585)

(36 169) 104 406 ACTIVITÉS DE FINANCEMENT



Remboursement de la dette à long terme (5 152) (6 424) Dividendes versés aux actionnaires de la Société (29 083) (19 374) Remboursement des obligations locatives (25 908) (19 446) Autres dividendes versés (493) (511) Émission d'actions ordinaires 6 284 5 158 Rachat d'actions ordinaires pour annulation (12 289) (13 094)

(66 641) (53 691)





ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT



Acquisitions d'entreprises (44 255) (49 436) Acquisitions d'immobilisations corporelles et

incorporelles (22 578) (17 054)

(66 833) (66 490) Effet des fluctuations du taux de change sur la

trésorerie et les équivalents de trésorerie (1 052) 554





Variation nette de la trésorerie et des équivalents de

trésorerie (170 695) (15 221) Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de

l'exercice 58 707 73 928 Trésorerie et équivalents de trésorerie et découvert

bancaire à la fin de l'exercice (111 988) 58 707

SOURCE Quincaillerie Richelieu Ltée

Renseignements: Richard Lord, Président et chef de la direction; Antoine Auclair, Vice-président et chef de la direction financière, Tél. : (514) 336-4144, www.richelieu.com