MONTRÉAL, le 21 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Ressources Auxico Canada inc. (CSE: AUAG) (« Auxico » ou « la Société ») est heureuse d'annoncer l'élection de Richard Boudreault à son conseil d'administration à la suite de son assemblée générale annuelle du 15 juillet 2021.

Entrepreneur en série et cadre supérieur accompli, M. Boudreault a été membre de la haute direction de grandes et de petites organisations dans les secteurs privé et public, siégeant au conseil de plus de 30 organisations publiques et organismes de la Couronne. Il est réputé pour le rôle qu'il a joué en matière de gouvernance, de réglementation et de facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance. M. Boudreault a dirigé des organisations de divers secteurs d'activité tels que ceux des matériaux de pointe, des ressources naturelles et de la métallurgie, des technologies propres et de l'énergie (hydrocarbures et nucléaire). De 2005 à 2014, il a été chef de la direction d'Orbite Aluminae, une société d'exploitation minière et de procédés métallurgiques propres où il a récolté un financement de plus de 140 millions de dollars de sources gouvernementales et institutionnelles, qu'il a utilisé pour la faire évoluer d'entreprise en démarrage à société cotée en bourse évaluée à 500 millions de dollars à son départ. Il a mis au point des procédés verts de séparation des ressources naturelles pour de multiples projets, notamment des procédés inédits pour les terres rares visant l'extraction, la séparation et la purification des éléments lourds. Il a mis sur pied douze entreprises prospères et a redressé la situation financière de trois sociétés. Les entreprises qu'il a démarrées ont fait l'objet d'événements de liquidité, soit par leur fusion avec GE, Microsoft, Textron ou Essilor, soit par leur entrée en bourse au Canada ou aux États-Unis. Il est actuellement chef de la direction de Dymedso, un fabricant de dispositifs médicaux notamment pour le traitement de la COVID-19, et d'AWN Nanotech, une société ayant conçu une technologie d'extraction d'eau atmosphérique potable à faible consommation énergétique.

Détenteur d'un baccalauréat en physique appliquée, d'une maîtrise en administration des affaires et d'une maîtrise professionnelle en génie de l'Université Cornell, M. Boudreault est toujours actif dans le milieu universitaire. Il a été publié dans nombre de revues avec comité de lecture et de publications scientifiques et détient des centaines de brevets. M. Boudreault est professeur associé en génie chimique à Polytechnique Montréal et en sciences de la Terre à l'Université de Waterloo, où il enseigne et travaille en recherche appliquée dans les domaines du génie chimique et environnemental, de la chimie verte, de la géophysique, de la science planétaire, des sciences de la Terre et de l'innovation en technologies vertes. Il est également professeur invité en génie chimique à l'Université McGill.

Le conseil d'administration et la direction d'Auxico souhaitent la bienvenue à M. Boudreault parmi le conseil et sont ravis de pouvoir compter sur sa vaste expérience universitaire et professionnelle. Le conseil tient à remercier Jun He pour sa contribution durant les dernières années; M. He ne s'est pas représenté comme candidat à la récente assemblée générale.

Toutes les questions présentées aux actionnaires lors de l'assemblée du 15 juillet ont été approuvées par écrasante majorité. En plus de M. Boudreault, le conseil est formé de Pierre Gauthier, Mark Billings, Sheldon Inwentash, Joseph Lau et Buzz West, qui ont tous été réélus. Le conseil a confirmé que M. Gauthier conservera son rôle de président du conseil et de chef de la direction, avec Mark Billings en tant que président et Jacques Arsenault en tant que directeur financier.

De plus, les actionnaires ont approuvé le régime d'options d'achat d'actions à nombre variable d'au plus 10 % des actions émises et confirmé la nomination de Guimond Lavallée à titre d'auditeur de la société.

Attribution d'options d'achat d'actions

Le conseil d'administration a récemment attribué 675 000 options d'achat d'actions aux membres de la direction et aux consultants de la Société. Chaque option donne à son détenteur le droit d'acheter une action ordinaire d'Auxico au prix de 0,79 $ pour une période de cinq ans se terminant le 19 juillet 2026.

À propos de Ressources Auxico Canada inc.

Fondée en 2014, Ressources Auxico Canada inc. (« Auxico ») est une société canadienne établie à Montréal qui se concentre dans l'acquisition, l'exploration et le développement de propriétés minières en Colombie, au Brésil, au Mexique et en République démocratique du Congo.

Pour en savoir plus sur Auxico, visitez son site Web (www.auxicoresources.com) ou cherchez « Ressources Auxico Canada inc. » sur le site de SEDAR (www.sedar.com).

POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Pierre Gauthier Mark Billings Chef de la direction, Ressources Auxico Canada inc. Président, Ressources Auxico Canada inc. [email protected] [email protected] Tél. : 1 514 299-0881 Tél. : 1 514 296-1641

