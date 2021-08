Ainsi, IGA détient désormais une participation majoritaire dans RICARDO Media et ses différents secteurs d'affaires (magazine, télé, Web, livres, boutiques, cafés et alimentaire). RICARDO Media poursuivra les mêmes activités et continuera ses opérations dans la forme actuelle. Tous les employés resteront en place. Ricardo Larrivée et Brigitte Coutu, les deux co-fondateurs, demeureront dans leurs rôles respectifs pour les années à venir. Ils veilleront à assurer la prospérité de l'entreprise et la réussite de cette collaboration.

« Voilà 20 ans que Brigitte et moi construisons avec passion la marque RICARDO. L'association avec IGA est une étape importante de notre parcours entrepreneurial. Cela nous permettra d'accélérer le développement de la marque tant au Québec que partout au pays. C'est avec enthousiasme que nous continuerons de développer des synergies pour faire évoluer nos deux entreprises dans les prochaines années. »

-- Ricardo Larrivée, chef exécutif et co-fondateur, RICARDO Media

« IGA et RICARDO sont deux marques phares du secteur alimentaire au Québec. Surtout, ce sont deux organisations qui ont à cœur l'effervescence du marché québécois. Pour les marchands IGA, cela signifie de nouvelles opportunités pour inspirer encore plus leurs clients sur le plan culinaire. Ce sera également l'occasion pour nos deux organisations de créer ici des projets qui pourront rayonner tant au Québec qu'ailleurs au Canada. »

-- Pierre St-Laurent, vice-président exécutif et chef de l'exploitation, bannières de services, Sobeys inc./IGA

Des forces complémentaires et des valeurs communes

Toutes deux bien ancrées dans le paysage alimentaire québécois, RICARDO Media et IGA ont des forces complémentaires qui pourront devenir des véritables accélérateurs dans l'atteinte de leurs objectifs d'affaires respectifs. IGA et RICARDO Media cultivent toutes deux des valeurs semblables, qui les ont rapprochées, soit l'authenticité, la passion et la famille. Les deux entreprises travaillent ensemble depuis déjà 20 ans et comptent de nombreuses collaborations comme la présence de recettes signées RICARDO sur le site d'IGA, ainsi que la vente de produits alimentaires RICARDO et la distribution des magazines Ricardo dans les magasins IGA. L'alliance entre les deux entreprises fut donc, de part et d'autre, tout à fait naturelle.

« L'ADN, la culture d'entreprise et les valeurs familiales de RICARDO Media sont d'une importance capitale pour moi. IGA étant une famille de marchands indépendants qui partage les mêmes valeurs que nous, le développement futur de l'entreprise se fera dans la même lignée de ce que nous avons bâti. Et je suis fière de poursuivre ce travail avec toute notre équipe. »

-- Brigitte Coutu, présidente et chef de la direction, RICARDO Media

« IGA a depuis toujours la volonté de soutenir les entreprises d'ici. C'est dans cette optique que nous avons, au fil des années, développé plusieurs collaborations avec des entrepreneurs locaux du monde de l'alimentation afin de les encourager dans leur croissance. Le partenariat entre RICARDO et IGA s'inscrit dans cette vision. »

-- Mireille Thibodeau, vice-présidente, mise en marché, Sobeys inc./IGA

Le consommateur aura droit à une expérience bonifiée grâce à ce partenariat. La volonté des deux organisations est en effet de simplifier le quotidien des gens et de leur permettre de se recentrer sur le plaisir de cuisiner et de manger ensemble, et ce, via toutes les étapes importantes, soit l'inspiration, la planification, l'achat des ingrédients en épicerie, la préparation des repas et le partage avec famille et amis.

À propos de RICARDO Media

RICARDO MEDIA est une entreprise aux valeurs familiales bien ancrées dont la mission est d'inspirer, d'éduquer et de rassembler les gens pour cuisiner et manger ensemble. Depuis 2002, la marque RICARDO s'impose comme la référence alimentaire auprès des consommateurs tant au niveau médiatique que du détail. C'est d'abord avec sa stratégie médias qu'elle se distingue : avec un magazine éponyme consulté par un million de lecteurs, une émission de télévision quotidienne, une dizaine de livres publiés dans les deux langues et un site web qui génère 5,4 millions de visites par mois. En 2011, l'entreprise se diversifie avec le lancement d'accessoires de cuisine, vendus dans 600 points de vente partout au Canada. Le commerce de détail devient ainsi un nouveau pilier fort de l'entreprise. Puis, à compter de 2014, trois boutiques et trois restaurants regroupés sous le nom de RICARDO Boutique + Café, et une boutique en ligne voient le jour. Depuis 2018, des produits alimentaires sont offerts dans les supermarchés IGA du Québec. C'est grâce à cet écosystème de marque que RICARDO Media peut rejoindre tous les jours des millions de personnes fidèles et engagées.

À propos d'IGA

IGA est le plus important regroupement d'épiciers indépendants au Canada et ses origines au Québec remontent à 1953. Près de 300 marchands IGA au Québec et au Nouveau-Brunswick sont constamment à la recherche de nouvelles façons de mieux servir leur clientèle. La bannière IGA comprend les magasins IGA, IGA extra et IGA express. IGA est l'unique regroupement de marchands alimentaires à offrir la possibilité d'accumuler des milles de récompense AIR MILESmd.

