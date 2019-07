Rhapsody entre sur le marché québécois avec le lancement de son nouvel immeuble locatif de luxe conçu spécialement à cet effet à Laval

La première phase de Central Parc Laval est une splendide tour de 22 étages offrant 198 nouveaux appartements de location. La propriété propose de nombreux appartements locatifs à une, deux et trois chambres à coucher ainsi que tout un éventail de commodités et d'équipements pour l'usage exclusif des résidents, y compris un superbe toit-terrasse doté d'une piscine à débordement et de foyers extérieurs, une salle de conditionnement physique, un spa pour animaux de compagnie et des casiers de dépôt de colis. Il était possible d'emménager dès le 1 er juillet, jour des déménagements au Québec, et jusqu'à ce que la construction de l'immeuble soit achevée, cette date étant actuellement prévue pour la fin de cet été.

« Ce nouveau projet passionnant marque l'entrée de Rhapsody sur le marché québécois ainsi que l'introduction d'un nouveau concept en matière de la gestion de propriétés et de services aux résidents à la région métropolitaine de Montréal, déclare Rob Martin, vice-président principal chez Rhapsody. Rhapsody offre le plus haut niveau de service et de professionnalisme à ses résidents et nous prévoyons que cette propriété établira de nouvelles règles de jeu pour les locataires sur ce marché, qui ont été largement négligés à cet égard. »

Pour obtenir de plus amples renseignements sur Central Parc Laval, veuillez consulter notre site Web à l'adresse www.centralparclaval.com.

À propos de Rhapsody

Rhapsody Services De Gestion Immobilière (« Rhapsody ») est le chef de file canadien offrant des conseils et des services de gestion de propriétés multifamiliales aux immeubles locatifs de luxe construits spécialement à cet effet. Rhapsody, dont le siège social est à Toronto, offre un niveau de sophistication et de compréhension jusqu'ici jamais vu au Canada en ce qui concerne le développement et la gestion d'immeubles locatifs. L'expérience de Rhapsody en matière du lancement de nouveaux immeubles locatifs résidentiels et de la création de regroupements d'appartements locatifs de luxe à l'échelle nationale fixe une nouvelle norme d'excellence dans le secteur des appartements au Canada, permettant d'offrir de superbes domiciles aux résidents et de créer de la valeur pour les clients. Pour obtenir de plus amples renseignements sur Rhapsody, son portefeuille immobilier et ses services, consultez son site Web à l'adresse www.rhapsodyliving.ca.

